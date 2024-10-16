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НХЛ. «Вашингтон» примет «Вегас», «Тампа» – «Ванкувер», «Флорида» сыграет с «Коламбусом», «Миннесота» против «Сент-Луиса»

В НХЛ пройдут очередные матчи регулярного чемпионата.

«Вашингтон» примет «Вегас», «Тампа» – «Ванкувер», «Флорида» сыграет с «Коламбусом», «Миннесота» – с «Сент-Луисом», «Эдмонтон» будет противостоять «Филадельфии».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoНью-Джерси
logoФиладельфия
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoВашингтон
logoФлорида
logoНэшвилл
logoСент-Луис
logoКоламбус
logoЧикаго
logoВанкувер
logoМиннесота
logoКалгари
logoЭдмонтон
logoДаллас
logoСан-Хосе
logoНХЛ
logoВегас
logoСиэтл
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