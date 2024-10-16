НХЛ. «Вашингтон» примет «Вегас», «Тампа» – «Ванкувер», «Флорида» сыграет с «Коламбусом», «Миннесота» против «Сент-Луиса»

В НХЛ пройдут очередные матчи регулярного чемпионата.

«Вашингтон » примет «Вегас », «Тампа » – «Ванкувер », «Флорида » сыграет с «Коламбусом», «Миннесота» – с «Сент-Луисом», «Эдмонтон» будет противостоять «Филадельфии».

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ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

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