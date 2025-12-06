Компани о том, что Кейн вышел на 60-й минуте в матче со «Штутгартом»: «У нас 4 игры за 11 дней. Если я буду всегда выпускать Харри в старте, ко мне будут вопросы»

Венсан Компани прокомментировал победу «Баварии» над «Штутгартом».

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги игры со «Штутгартом» в 13-м туре Бундеслиги (5:0).

В этом матче нападающий мюнхенцев Харри Кейн вышел на замену на 60-й минуте и сделал хет-трик.

О выходе Кейна

«Я думал об этой замене еще до начала игры. У нас 4 игры за 11 дней. Если я буду выпускать Харри в стартовом составе в каждом матче, и он будет играть все 90 минут, ко мне будут вопросы, почему он всегда выходит на поле.

Каждый раз, когда мы играли со «Штутгартом», мы прибавляли по ходу игры. Я чувствовал, что пространства будет больше, когда Харри выйдет, это был хороший момент, чтобы выпустить его. И он сделал то, что умеет».

Об игре

«Начало матча было неплохим. «Штутгарт » постоянно прессинговал и играл в свою игру. Это придавало игре остроту. Мы немного потеряли темп. Но во втором тайме мы были более сосредоточены, замены помогли нам прибавить в плане физики», – сказал Компани.