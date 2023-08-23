Бернарду о новом контракте: «Ман Сити» дает мне возможность побеждать. Люблю Гвардиолу и одноклубников»

Бернарду Силва прокомментировал продление контракт с «Манчестер Сити».

«Я провел шесть невероятных лет в «Манчестер Сити» и очень рад продлить пребывание здесь. Взять требл в прошлом сезоне очень необычно, приятно быть частью команды, в которой царит такой голод [до побед] и страсть.

Успех заставляет желать еще большего, и этот клуб дает мне возможность продолжать побеждать.

Я люблю тренера [Пепа Гвардиола], одноклубников и болельщиков и надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем разделить с ними еще больше замечательных воспоминаний», – сказал хавбек «Манчестер Сити».

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