Бернарду о новом контракте: «Ман Сити» дает мне возможность побеждать. Люблю Гвардиолу и одноклубников»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва прокомментировал продление контракт с «Манчестер Сити».

«Я провел шесть невероятных лет в «Манчестер Сити» и очень рад продлить пребывание здесь. Взять требл в прошлом сезоне очень необычно, приятно быть частью команды, в которой царит такой голод [до побед] и страсть.

Успех заставляет желать еще большего, и этот клуб дает мне возможность продолжать побеждать.

Я люблю тренера [Пепа Гвардиола], одноклубников и болельщиков и надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем разделить с ними еще больше замечательных воспоминаний», – сказал хавбек «Манчестер Сити».

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2 комментария

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Иван Левин
Все выиграли от этой сделки! Бернарду мотор команды, Кевин сердце, а Пеп - душа!)
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f0mk4
Ура! Правда отступные более чем реальные прописали, боюсь не доиграет до конца контракта(
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