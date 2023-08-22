«Ман Сити» продлит контракты с Уокером и Бернарду. Игроки передумали покидать клуб

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция Ла Лига Илкай Гюндоган Кайл Уокер Рияд Марез Бернарду Силва Футбол

«Манчестер Сити» продлит контракты с Кайлом Уокером и Бернарду Силвой.

По информации ESPN, Уокер и Силва хотят остаться в «Манчестер Сити», несмотря на информацию об их возможном уходе. Клуб близок к продлению соглашений с игроками. Отмечается, что уход Рияда Мареза и Илкая Гюндогана повлиял на желание «Манчестер Сити» сохранить Уокера и Бернарду в команде.

Сообщалось, что этим летом Уокер был близок к переходу в «Баварию». К Бернарду проявляли интерес «Барселона», «ПСЖ» и клубы Саудовской Аравии.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
onegin2007
Правильный выбор.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BZB
Эти игроки основа основ МанСити. Отличное решение.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aviento
Вообще Бернарду можно стать Легендой Горожан, а не оглядываться на всякие Бабселоны и ПороСиЖэрмэн.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Potomok Budulaya
Ответ Aviento
Вообще Бернарду можно стать Легендой Горожан, а не оглядываться на всякие Бабселоны и ПороСиЖэрмэн.
без шуток Сити сейчас на голову выше и сильнее ,всех перечисленных вами клубов .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Салесар
Ответ Aviento
Вообще Бернарду можно стать Легендой Горожан, а не оглядываться на всякие Бабселоны и ПороСиЖэрмэн.
Силва уже легенда сити. 5 апл и лч будучи всегда важным игроком - это как у Руни в мю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий