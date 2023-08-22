«Ман Сити» продлит контракты с Уокером и Бернарду. Игроки передумали покидать клуб

«Манчестер Сити» продлит контракты с Кайлом Уокером и Бернарду Силвой.

По информации ESPN, Уокер и хотят остаться в « », несмотря на информацию об их возможном уходе. Клуб близок к продлению соглашений с игроками. Отмечается, что уход и повлиял на желание «Манчестер Сити» сохранить и Бернарду в команде.

Сообщалось, что этим летом Уокер был близок к переходу в «Баварию». К Бернарду проявляли интерес «Барселона», «ПСЖ» и клубы Саудовской Аравии.

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