Степашин о сезоне «Динамо»: «Задачу войти в тройку выполнили. Была надежда на 1-е место в конце сезона – немного не повезло»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Степашин Краснодар Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Сергей Степашин заявил, что «Динамо» нужно было войти в первую тройку клубов РПЛ.

«Задачу, которую ставили перед тренером, выполнили. Она была – войти в тройку. Но в конце сезона забрезжила надежда на первое место. Конечно, хотелось бы добиться этого, однако немного не повезло.

Матч вы видели: были и штанги, и выходы один на один. Но объективности ради надо сказать, что «Краснодар» был лучше в этой игре», – сказал член совета директоров «Динамо».

По итогам сезона-2023/24 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 57 очков, «Краснодар» стал вторым с 56 баллами, «Динамо» замкнуло тройку лидеров с 56 очками.

В заключительном туре бело-голубым достаточно было сыграть вничью с «Краснодаром», чтобы выиграть чемпионат, однако «Динамо» уступило (0:1). 

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1 комментарий
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Как бы то ни было на чемпионство Динамо в начале года никто не расчитывал, даже Личка не верил и получается зря, настроя не хватило в решающем матче...
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