Владимир Слишкович: «Россия – сильная страна, здесь очень хорошо. Не считаю, что во Франции, Англии или Германии лучше. Конечно, есть люди, которые не живут хорошо, но так везде»

Владимир Слишкович сравнил жизнь в России и других странах.

«Меня не может напугать какая-либо ситуация, я понимаю мир, как это работает, интересы, примерно все, что происходит. Я никогда не смотрел и не смотрю западные СМИ, у каждого свои интересы.

Они говорят народу одно, а там по-другому, они стараются испугать людей. Но, когда мои друзья приехали сюда, они сказали: «Вау!»

Россия – это вау! Сильная большая страна, это факт. К сожалению, у многих людей картинка по-другому показана, пока они не увидят Россию. Я не считаю, что во Франции, в Англии или Германии лучше. Здесь очень хорошо. Конечно, есть люди, которые не живут хорошо, есть и богатые. Но это есть везде, это жизнь.

Но я не могу сказать, что Россия – это только Москва или Петербург. Как Франция не только Париж. В России есть другие большие города. Здесь у меня не было проблем, чтобы на меня кто-то косо смотрел, потому что я иностранец. Я никогда не чувствовал дискриминации, в России очень спокойно себя чувствую, очень рад, что я здесь.

В основном я всегда на стадионе и базе. Но, например, есть прекрасные парки, я люблю гулять. Иногда гуляю, меня спрашивают название парка, а я не знаю. Но я бы отметил народ, схожий менталитет. Поэтому мне легко контактировать с русским человеком», – сказал боснийский тренер « ».