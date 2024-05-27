Владимир Слишкович: «Россия – сильная страна, здесь очень хорошо. Не считаю, что во Франции, Англии или Германии лучше. Конечно, есть люди, которые не живут хорошо, но так везде»
Владимир Слишкович сравнил жизнь в России и других странах.
«Меня не может напугать какая-либо ситуация, я понимаю мир, как это работает, интересы, примерно все, что происходит. Я никогда не смотрел и не смотрю западные СМИ, у каждого свои интересы.
Они говорят народу одно, а там по-другому, они стараются испугать людей. Но, когда мои друзья приехали сюда, они сказали: «Вау!»
Россия – это вау! Сильная большая страна, это факт. К сожалению, у многих людей картинка по-другому показана, пока они не увидят Россию. Я не считаю, что во Франции, в Англии или Германии лучше. Здесь очень хорошо. Конечно, есть люди, которые не живут хорошо, есть и богатые. Но это есть везде, это жизнь.
Но я не могу сказать, что Россия – это только Москва или Петербург. Как Франция не только Париж. В России есть другие большие города. Здесь у меня не было проблем, чтобы на меня кто-то косо смотрел, потому что я иностранец. Я никогда не чувствовал дискриминации, в России очень спокойно себя чувствую, очень рад, что я здесь.
В основном я всегда на стадионе и базе. Но, например, есть прекрасные парки, я люблю гулять. Иногда гуляю, меня спрашивают название парка, а я не знаю. Но я бы отметил народ, схожий менталитет. Поэтому мне легко контактировать с русским человеком», – сказал боснийский тренер «Спартака».
Браво, чувак!Уровень-стэндап
Но к качеству жизни населения в ней это не имеет прямого отношения.
Слишкович лопух, он не сталкивается с реальностью российской глубинки, хотя наверное сербская глубинка примерно такая же. Но Сербия как раз не богатая и не сильная, вот заковыка.
Да, жизнь в Англии дороже. Но семья из двух взрослых и ребёнка может очень неплохо жить на эту зарплату, если оба родителя работают. Оплачивать ребёнку все его дополнительные увлечения, ходить в кафешки или ресторан раз в неделю и два раза в год летать в отпуск.
А что может позволить себе семья с минимальной заработной платой в России?
Только вот жизнь подавляющего большинства людей в России абсолютно не такая.Она бедная, трудная и беспросветная.Кричащее социальное неравенство, несправедливость и бесправие простого народа.
Поэтому, при всём уважении, но не Слишковичу оценивать, как тут всё в стране устроено.
Почему?
>Оплачивать ребёнку все его дополнительные увлечения, ходить в кафешки или ресторан раз в неделю и два раза в год летать в отпуск.
За 3к в месяц на семью? Это откуда такая информация?