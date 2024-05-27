Владимир Слишкович: «Россия – сильная страна, здесь очень хорошо. Не считаю, что во Франции, Англии или Германии лучше. Конечно, есть люди, которые не живут хорошо, но так везде»

Теги Спартак премьер-лига Россия ТАСС Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович сравнил жизнь в России и других странах.

«Меня не может напугать какая-либо ситуация, я понимаю мир, как это работает, интересы, примерно все, что происходит. Я никогда не смотрел и не смотрю западные СМИ, у каждого свои интересы.

Они говорят народу одно, а там по-другому, они стараются испугать людей. Но, когда мои друзья приехали сюда, они сказали: «Вау!»

Россия – это вау! Сильная большая страна, это факт. К сожалению, у многих людей картинка по-другому показана, пока они не увидят Россию. Я не считаю, что во Франции, в Англии или Германии лучше. Здесь очень хорошо. Конечно, есть люди, которые не живут хорошо, есть и богатые. Но это есть везде, это жизнь.

Но я не могу сказать, что Россия – это только Москва или Петербург. Как Франция не только Париж. В России есть другие большие города. Здесь у меня не было проблем, чтобы на меня кто-то косо смотрел, потому что я иностранец. Я никогда не чувствовал дискриминации, в России очень спокойно себя чувствую, очень рад, что я здесь.

В основном я всегда на стадионе и базе. Но, например, есть прекрасные парки, я люблю гулять. Иногда гуляю, меня спрашивают название парка, а я не знаю. Но я бы отметил народ, схожий менталитет. Поэтому мне легко контактировать с русским человеком», – сказал боснийский тренер «Спартака».

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77 комментариев
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Ответ etozhelesha
Ага, поэтому дети депутатов граждане других стран
Это нормальная практика во всем мире. Обмен опытом. Думаете дети американских сенаторов не учатся где-то в Томске или Екатеринбурге?
+106
-9
+97
По этой причине российские депутаты и олигархи лечатся в Европе, США и Израиле. По этой причине, машины и техника у них западного производства, по этой причине их отпрыски учатся и живут тоже на ненавистном Западе. Зато для своих граждан в массы толкают бодягу о скрепах и патриотизме.
+119
-34
+85
Воспитательница в детском саду спрашивает: «Дети, в какой стране самые красивые игрушки?» Дети (хором): «В Советском Союзе!» Воспитательница «А в какой стране самые нарядные детские одежды?» Дети (хором): «В Советском Союзе!» Воспитательница: «А в какой стране самое счастливое детство?» Дети (хором): «В Советском Союзе!» Вдруг Вовочка заревел. Воспитательница: «Вовочка, почему ты плачешь?» Вовочка (сквозь слезы): «Хочу жить в Советском Союзе!»
+77
-11
+66
Ага, поэтому дети депутатов граждане других стран
+64
-14
+50
Да, именно поэтому немецкие, французские и английские чиновники отправляют своих детей отдыхать в Дербент, учиться в Томск, лечиться в Новосибирск. Смотри не перепутай)
+37
-14
+23
Знаете, лучшим аргументом против посыла Силишковича будет то, что я, например, не рискну написать несколько пунктов, по которым я не считаю, что в России хорошо, потому что это может привести к тюремному заключению
+28
-14
+14
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Можно вопрос? Почему запад не захватил ресурсы после революции 1917 и развала СССР в 1991?
+15
-5
+10
Ответ Russ Ivan
Местным либеройдам и моча, как Божья роса, будут нести ахинею про депутатов и борщ, подумаешь какой-то европеец сказал, что в России лучше, чем во Франции, Англии и Германии...
Он даже не сказал лучше, он сказал "не хуже", а их уже корёжит
+17
-8
+9
Ответ Дядя ТУРА
Это нормальная практика во всем мире. Обмен опытом. Думаете дети американских сенаторов не учатся где-то в Томске или Екатеринбурге?
Чёт меня порвало 👏🏻🤣🤣
Браво, чувак!Уровень-стэндап
+13
-4
+9
Человек посещающий только стадионы и парки очень хорошо осведомлен о российской глубинке.
+10
-3
+7
Россия страна богатая и сильная.
Но к качеству жизни населения в ней это не имеет прямого отношения.
Слишкович лопух, он не сталкивается с реальностью российской глубинки, хотя наверное сербская глубинка примерно такая же. Но Сербия как раз не богатая и не сильная, вот заковыка.
+10
-3
+7
Ответ almagrosp
Комментарий скрыт
Конечно, дети депутатов массово сдают паспорта иностранных государств. Слышали новости об этом на каждом шагу? Роднина там, Быков, другие....И я не слышал....А они есть! Ситуация то меняется! Все не так однозначно!
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+5
Взрослые же люди, ну что за бред 😕 Уровень качества жизни в стране определяется по нижней точке, а не по верхней. Минимальная заработная плата в Англии 1500 фунтов в месяц, это 150 000 тысяч рублей.
Да, жизнь в Англии дороже. Но семья из двух взрослых и ребёнка может очень неплохо жить на эту зарплату, если оба родителя работают. Оплачивать ребёнку все его дополнительные увлечения, ходить в кафешки или ресторан раз в неделю и два раза в год летать в отпуск.
А что может позволить себе семья с минимальной заработной платой в России?
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+4
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Что с тобой? дон Нехорошо дон тогда лечись у "академика" дон
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+4
Что за наезд на Слишковича? Он сам с Боснии,очень бедной и отсталой страны. Поездил по Европе посмотрел,может сравнивать. Живет в Москве,прекрасном комфортном городе на полном обеспечении с приличной зарплатой. Города куда он ездил,видел из окна автобуса,так что ничего плохого он увидеть не мог. Но в целом жизнь а Росии нормальная. А в Москве и Питере отличная!
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Ответ Алешка Терминатор
В 1917 году ситуация была совсем иная, её некорректно сравнивать с нынешней. С тем же успехом можно спросить "почему наши нефть и газ не захватил Чингисхан". После 1991 года запад вполне успешно строил из нас подконтрольную банановую республику типа Украины. Но нам очень повезло что после Ельцина пришло одновременно и вменяемое и волевое руководство, которое не дало западу это сделать.
Ну да,с тех пор у нас развилось собственное производство,техенологии и мы стали абсолютно независимой нересурсной державой (нет)
+7
-3
+4
Ответ Андоррский почтальон
А в Польше, Финляндии и Израиле на отечественном лечат? Или им простительно? В мире не так много производителей подобного оборудования и в большинстве стран используют импортное. В России, кстати, производят и своё.
Что свое то? В любое оборудование залезь и там процентов 90 импорт, и граждане этих стран глотки не рвут как они сейчас все свое построят, просто покупают и работают, а вот наши депутаты почему-то своим гражданам кричат про отечественное, но лечатся, отдыхают и виллы покупают на западе
+7
-3
+4
А как это взаимосвязано? Ты путаешь свое мировоззрение с европейским. В той же Испании 30% молодежи - безработные на социалке. И их это устраивает. Им нафиг не интересно даже в своей стране работать. А уж переезжать в Россию. К тому же 80% испанцев работяг я бы к себе в подчиненные не взял. Ибо раздолбаи
+4
-1
+3
Ответ Андоррский почтальон
Есть и обратное движение - финны, поляки и израильтяне до недавнего времени лечили зубы в России (последние продолжают), а те же поляки и литовцы ездят за бензином и многим другим в Калининградскую область. Поток хоккеистов и футболистов из Европы в Россию также сильнее, чем в обратном направлении.
Россияне тоже едут в Казахстан лечить зубы, потому что дешевле
+3
0
+3
Ну, а чем в Спартаке плохо?Лукойл платит, занимайся любимым делом, живи кайфуй.
Только вот жизнь подавляющего большинства людей в России абсолютно не такая.Она бедная, трудная и беспросветная.Кричащее социальное неравенство, несправедливость и бесправие простого народа.
Поэтому, при всём уважении, но не Слишковичу оценивать, как тут всё в стране устроено.
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Вот это местную публику корёжит)
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-7
+2
Ответ Андоррский почтальон
Есть и обратное движение - финны, поляки и израильтяне до недавнего времени лечили зубы в России (последние продолжают), а те же поляки и литовцы ездят за бензином и многим другим в Калининградскую область. Поток хоккеистов и футболистов из Европы в Россию также сильнее, чем в обратном направлении.
А зубы лечили на отечественном оборудовании и с ледокоином?:)
+7
-5
+2
Ответ koljas23
Взрослые же люди, ну что за бред 😕 Уровень качества жизни в стране определяется по нижней точке, а не по верхней. Минимальная заработная плата в Англии 1500 фунтов в месяц, это 150 000 тысяч рублей. Да, жизнь в Англии дороже. Но семья из двух взрослых и ребёнка может очень неплохо жить на эту зарплату, если оба родителя работают. Оплачивать ребёнку все его дополнительные увлечения, ходить в кафешки или ресторан раз в неделю и два раза в год летать в отпуск. А что может позволить себе семья с минимальной заработной платой в России?
>Уровень качества жизни в стране определяется по нижней точке, а не по верхней.
Почему?
>Оплачивать ребёнку все его дополнительные увлечения, ходить в кафешки или ресторан раз в неделю и два раза в год летать в отпуск.
За 3к в месяц на семью? Это откуда такая информация?
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0
+1
Местным либеройдам и моча, как Божья роса, будут нести ахинею про депутатов и борщ, подумаешь какой-то европеец сказал, что в России лучше, чем во Франции, Англии и Германии...
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+1
Ответ помню джанашия
А технически, как вы себе это представляете?
Я ничего давно не представляю, я принял реальность
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Ответ помню джанашия
А в Германии всё немецкое и в Италии-итальянское?
Еще раз, для тех у кого шлем на голове! Граждане этих стран не орут на каждом шагу, что у них все свое, волги и москвичи не называют своими, переклеивая шильдик, они просто ездят туда где можно дешевле это сделать, заработав деньги у себя в стране, чего нет своего, они покупают и просто работают,
+2
-1
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Ответ FilinMD
По 1991 довольно легко ответить. В принципе, все для этого почти было сделано (приватизация), были определены лица, которые участвовали в процессе (впоследствии те же сырьевые олигархи). Россия должна была навсегда остаться в 90х, где не было ни работы, ни пенсий, ничего. Зато были олигархи. Но пришел некто Путин, и ему не понравился такой план (что было очень неожиданно для запада)
Легко можно все подвести под любую тему, труднее осознать реальность! Поэтому наверно американцы жратву возили, чтоб до прихода вменяемого дожить смогли
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Ответ distress of ignorance
Ну да,с тех пор у нас развилось собственное производство,техенологии и мы стали абсолютно независимой нересурсной державой (нет)
Там бесполезно доказывать! Они самолет вон строят кажется с 2012 года, а корефан вменяемого все сроки отодвигает😂
+2
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+1
Какие дети депутатов, че ты ярлыками разговариваешь, чисто дядя с пивасом в обвисших трениках🤣
+1
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Ответ tankist231
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Что у нас лучшее по сравнению с западным?
+7
-6
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