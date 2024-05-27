Генрих Мхитарян: «Индзаги живет футболом. Он знает игроков, о которых вы никогда не слышали»

Генрих Мхитарян поделился впечатлениями о работе под руководством Симоне Индзаги.

«Он здорово мотивирует нас. Перед каждой тренировкой он рассказывает нам о матчах, которые он смотрел накануне, у него всегда есть несколько эпизодов для анализа.

Он живет футболом, знает всех футболистов в европейских лигах. Он называет имена, которые вы никогда не слышали», – сказал полузащитник « » в интервью La Stampa.