УЕФА о частичном удовлетворении иска Суперлиги: «Суд Мадрида не одобрил такие проекты. Фактически он заявил, что Суперлига давно заброшена»

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В УЕФА прокомментировали частичное удовлетворение иска организаторов Суперлиги.

Сегодня суд Мадрида постановил, что УЕФА и ФИФА должны «прекратить антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем», а также обязывает их «немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий».

«УЕФА принимает к сведению сегодняшнее решение Коммерческого суда Мадрида. В частности, УЕФА рад отметить, что судья подтвердил обоснованность системы предварительной выдачи разрешений на проведение соревнований третьими лицами в соответствии с правилами и признал ее несомненные преимущества для спортивной структуры футбола. Суд также подтвердил, что сегодняшнее решение не затрагивает действующую редакцию правил выдачи разрешений УЕФА, принятую в июне 2022 года.

Кроме того, суд не дал «зеленый свет» таким проектам, как Суперлига, и не одобрил их. Фактически судья заявила, что проект Суперлиги давно заброшен, и от нее нельзя ожидать вынесения решения по каким-либо абстрактным проектам.

Таким образом, решение суда не дает третьим лицам права разрабатывать турниры без разрешения и не касается каких-либо будущих проектов или измененных версий существующих проектов.

В любом случае, УЕФА потребуется время для изучения решения, прежде чем принимать решение о необходимости каких-либо дальнейших действий», – говорится в заявлении организации.

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3 комментария
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Действующая редакция выдачи РАЗРЕШЕНИЙ на проведение турниров ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ - что это если не монополия?
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