Семшов об РПЛ: «Зенит» все равно чемпион, даже играя с соперником в кошки-мышки. Конкурент в ближайшие 5 лет вряд ли найдется – у них больше чемпионского опыта»

Теги Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия Советский спорт Футбол

Игорь Семшов считает, что у «Зенита» нет конкурентов в Мир РПЛ.

«Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд, опередив «Динамо» и «Краснодар» на одно очко.

«Для «Зенита» в этом году весь чемпионат тяжелый. Конечно, команда тоже хотела быть чемпионом, несмотря на то, что не все от нее зависело. Но им нужно было победить, что они и сделали, а там уже ждать результата параллельной игры.

Я уже говорил, что вряд ли в ближайшие пять лет найдется конкурент. Даже сейчас, играя с соперником в кошки-мышки, «Зенит» все равно чемпион. У них больше чемпионского опыта, плюс менталитет победителя все равно присутствует», – написал бывший игрок «Зенита».

«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон – почему?

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7 комментариев
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«Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд, опередив «Динамо» и «Краснодар» на одно очко. -На одно чемпионское, более уверенное в себе и поэтому крепкое очко. У Краснодара и Динамо оно от неуверенности в себе сильно сжалось.
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Не в ’ кошки-мышки’ а в ’ пёс и яки’
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"Чемпионский опыт", "менталитет победителя"... Что бредчтина?? 🤦Семшову заплатили что ли?
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Ответ Подкат Мальдини
Локо в след году большие проблемы доставит Зениту
Смешно )))
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