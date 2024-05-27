Семшов об РПЛ: «Зенит» все равно чемпион, даже играя с соперником в кошки-мышки. Конкурент в ближайшие 5 лет вряд ли найдется – у них больше чемпионского опыта»

Игорь Семшов считает, что у «Зенита» нет конкурентов в Мир РПЛ.

«Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд, опередив «Динамо» и «Краснодар» на одно очко.

«Для «Зенита» в этом году весь чемпионат тяжелый. Конечно, команда тоже хотела быть чемпионом, несмотря на то, что не все от нее зависело. Но им нужно было победить, что они и сделали, а там уже ждать результата параллельной игры.

Я уже говорил, что вряд ли в ближайшие пять лет найдется конкурент. Даже сейчас, играя с соперником в кошки-мышки, «Зенит» все равно чемпион. У них больше чемпионского опыта, плюс менталитет победителя все равно присутствует», – написал бывший игрок «Зенита».

«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон – почему?