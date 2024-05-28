Винисиус о Мбаппе и «Реале»: «Мне всегда хочется играть с лучшими. Килиан сам определит будущее, сделает лучший выбор»
Винисиус Жуниор высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».
Мбаппе ранее объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона. Ожидается, что форвард сборной Франции назовет свой новый клуб в ближайшее время – по сообщениям СМИ, Килиан близок к переходу в «Реал».
«Возможно, Килиан скоро определится со своим будущим и сделает лучший для себя выбор. Мне всегда хочется играть с лучшими футболистами мира, но я позволю ему определить свое будущее самому», – сказал вингер «Реала».
Будем посмотреть, в общем.