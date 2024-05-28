Винисиус о Мбаппе и «Реале»: «Мне всегда хочется играть с лучшими. Килиан сам определит будущее, сделает лучший выбор»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

Мбаппе ранее объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона. Ожидается, что форвард сборной Франции назовет свой новый клуб в ближайшее время – по сообщениям СМИ, Килиан близок к переходу в «Реал».

«Возможно, Килиан скоро определится со своим будущим и сделает лучший для себя выбор. Мне всегда хочется играть с лучшими футболистами мира, но я позволю ему определить свое будущее самому», – сказал вингер «Реала».

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9 комментариев
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Ответ los merengues
На бумаге. Гризманн тоже на бумаге должен был разрывать с Месси, но увы, не пошло. Будем посмотреть, в общем.
Так там вроде Лео с Гризи за пределами поля не в ладах были насколько я помню
+14
-1
+13
Вини+Мбаппе имбовая связка на долгие годы вперёд будет
+6
-3
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Ответ messi_leo
Его даже в чемпионате Франции съедали )))
И? Он в ЛЧ будет блистать, а Ла Лигу и без Мбаппе Реал будет брать годами ибо там все мелкие клубы (ну Атлетико Мадрид может будет составлять проблему, но только при личных встречах, речь конечно же не о чемпионской гонке).
+3
-1
+2
Ответ messi_leo
Его даже в чемпионате Франции съедали )))
Так любого игрока хоть раз в каком-то матче, да съедали. Ничего в этом нет удивительного. Поэтому футбол командная игра. Не идет игра у одного, значит героем станет второй, третий игрок команды.
+2
0
+2
Ничего, что у них примерно одинаковая позиция на поле?)
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Вини+Мбаппе имбовая связка на долгие годы вперёд будет
На бумаге. Гризманн тоже на бумаге должен был разрывать с Месси, но увы, не пошло.
Будем посмотреть, в общем.
+3
-3
0
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