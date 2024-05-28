«Реал» поддержал Надаля после вылета в 1-м круге «Ролан Гаррос»: «Мадридисты гордятся таким легендарным спортсменом, как ты. Мы с тобой во всех испытаниях»

«Реал» поддержал Рафаэля Надаля после поражения на «Ролан Гаррос».

Испанский теннисист, болеющий за « » и являющийся почетным сосьо клуба, впервые в карьере вылетел в первом круге турнира, проиграв Александру Звереву.

«Ты всегда являешься прекрасным примером для нас на корте и за его пределами, дорогой Рафаэль. Мадридисты очень гордятся таким легендарным спортсменом, как ты.

Мы будем с тобой всегда, во всех испытаниях. Вперед, !» – говорится в сообщении клуба.