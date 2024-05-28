«Реал» поддержал Надаля после вылета в 1-м круге «Ролан Гаррос»: «Мадридисты гордятся таким легендарным спортсменом, как ты. Мы с тобой во всех испытаниях»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Рафаэль Надаль Ролан Гаррос болельщики соцсети Футбол

«Реал» поддержал Рафаэля Надаля после поражения на «Ролан Гаррос».

Испанский теннисист, болеющий за «Реал» и являющийся почетным сосьо клуба, впервые в карьере вылетел в первом круге турнира, проиграв Александру Звереву.

«Ты всегда являешься прекрасным примером для нас на корте и за его пределами, дорогой Рафаэль. Мадридисты очень гордятся таким легендарным спортсменом, как ты. 

Мы будем с тобой всегда, во всех испытаниях. Вперед, Рафа!» – говорится в сообщении клуба.

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5 комментариев
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Не повезло с сеткой. Правильно сказал комментатор, с такой игрой Рафа обыграл бы 90% участников РГ. Рафа бился как лев, по другому не умеет👏🏻
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Да куда там уже? До ста лет что-ли? У Рафы травмы, возраст и усталость от спорта. На пенсию, Великий Чемпион! Ты был очень крут!
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Надо отдать должное и Звереву. В первом круг сразу топ-поединок
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Зверев слопал даже не вспотев. Странно, что с такой формой он заявился на турнир, но с другой стороны иного выхода у него не было.
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