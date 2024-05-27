Рэшфорд временно ушел из соцсетей: «После тяжелого сезона хочу морально восстановиться. Спасибо болельщикам за поддержку в трудные времена»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия соцсети Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд временно ушел из соцсетей после окончания сезона.

«Пришло время выйти из соцсетей на несколько недель. Я планирую отдохнуть и морально восстановиться после тяжелого как для меня, так и для команды сезона.

Спасибо болельщикам, которые поддерживали меня в трудный период. Мы держимся вместе», – написал нападающий «Манчестер Юнайтед».

26-летний форвард не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024. В 33 матчах завершившегося сезона АПЛ он забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

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19 комментариев
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Когда устать успел ?
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Ответ madaev
Когда устать успел ?
Когда кормил детей
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и правильно. многим так надо делать
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Устал пешком по полю ходить. Понимаю.
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молодец, Маркус. взялся за бошку - давно пора
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Держите в курсе
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Бедненький
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Видно вместо тренировок кто-то очень много рилсы смотрел
И с каким это он болельщиками вместе там держится?
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весь сезон пробухал
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Бошки , говорят в Британии отменные )
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Абасрацца! Месяц без инстаграма посидит. Герой!
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Пользователь удалил страницу в ВК со словами: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем»
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Ответ Зоуи Дешанель
Когда кормил детей
Ещё небось кредит, ипотека...
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Ответ madaev
Когда устать успел ?
От физической усталости не отдыхают выключая соцсети.
Похоже от психологической человек устал и хочет перезагрузиться отключив цифровые девайсы.
Так надо делать всем почаще))
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Ответ Зоуи Дешанель
Когда кормил детей
Случайно не Решфорд так Каземиро раскормил?
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