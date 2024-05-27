Рэшфорд временно ушел из соцсетей: «После тяжелого сезона хочу морально восстановиться. Спасибо болельщикам за поддержку в трудные времена»

Маркус Рэшфорд временно ушел из соцсетей после окончания сезона.

«Пришло время выйти из соцсетей на несколько недель. Я планирую отдохнуть и морально восстановиться после тяжелого как для меня, так и для команды сезона.

Спасибо болельщикам, которые поддерживали меня в трудный период. Мы держимся вместе», – написал нападающий « ».

26-летний форвард не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024. В 33 матчах завершившегося сезона АПЛ он забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.