Рэшфорд временно ушел из соцсетей: «После тяжелого сезона хочу морально восстановиться. Спасибо болельщикам за поддержку в трудные времена»
Маркус Рэшфорд временно ушел из соцсетей после окончания сезона.
«Пришло время выйти из соцсетей на несколько недель. Я планирую отдохнуть и морально восстановиться после тяжелого как для меня, так и для команды сезона.
Спасибо болельщикам, которые поддерживали меня в трудный период. Мы держимся вместе», – написал нападающий «Манчестер Юнайтед».
26-летний форвард не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024. В 33 матчах завершившегося сезона АПЛ он забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.
И с каким это он болельщиками вместе там держится?
Похоже от психологической человек устал и хочет перезагрузиться отключив цифровые девайсы.
Так надо делать всем почаще))