Маккенна продлит контракт с «Ипсвичем». Тренером интересовались «МЮ», «Челси» и «Брайтон»

Киран Маккенна близок к продлению соглашения с «Ипсвичем».

По информации The Telegraph, тренер близок к подписанию нового выгодного контракта, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Брайтона».

В настоящее время стороны активно ведут переговоры и близки к соглашению. Отмечается, что Маккенна комфортно чувствует себя в «Ипсвиче» и признателен за то, что клуб доверил ему пост главного тренера после ухода из штаба «МЮ».

Текущий контракт Маккенны с «Ипсвичем» действует до 2025 года. Под его руководством клуб вышел в АПЛ, заняв второе место в Чемпионшипе с 96 очками по итогам сезона.