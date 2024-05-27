Маккенна продлит контракт с «Ипсвичем». Тренером интересовались «МЮ», «Челси» и «Брайтон»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Ипсвич Брайтон Киран Маккенна Футбол

Киран Маккенна близок к продлению соглашения с «Ипсвичем».

По информации The Telegraph, тренер близок к подписанию нового выгодного контракта, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Брайтона».

В настоящее время стороны активно ведут переговоры и близки к соглашению. Отмечается, что Маккенна комфортно чувствует себя в «Ипсвиче» и признателен за то, что клуб доверил ему пост главного тренера после ухода из штаба «МЮ».

Текущий контракт Маккенны с «Ипсвичем» действует до 2025 года. Под его руководством клуб вышел в АПЛ, заняв второе место в Чемпионшипе с 96 очками по итогам сезона.

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15 комментариев
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Отлично, рано ему в топ клуб, пускай сначала себя в АПЛ покажет
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Ответ CyberUnited
Отлично, рано ему в топ клуб, пускай сначала себя в АПЛ покажет
Согласен. Пусть сначала идет в МЮ.
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Мудрое решение. Вылелит с Ипсвичем в Шип, а там, глядишь, Бавария заберёт. У Компани прокатило.
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Лучше б в Брайтон перешел, но остаться в Ипсвиче не худшее решение
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Чемпионшип - серьёзный чемпионат, но надо вначале хотя бы годик главным тренером в АПЛ порулить.
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Неожиданно разумное решение со всех сторон.
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Ну и правильно. Настоящий тест на проф. пригодность - АПЛ, если сохранит Ипсвич - честь и хвала, хотя состав у них, не очень. Почти все - отборная британская древесина.
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Ответ itemme
Нашёл аргумент тоже, ахахахах. Манки такие смешные)
Человек говорит что Челси топ клуб, а МЮ нет, кто смешной??))
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Ответ DolJun
тот, кто считает что между лк и ле по сравнению с лч есть принципиальная разница)
Причем тут ЛЧ. Вот принципиальная разница между ЛЕ и ЛК есть, особенно если учитывать как фанаты Челси топили за сити в финале, чтобы не дай Бог туда не попасть))
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Возможно это правильное решение.
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Правильное решение. Уважение
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Ответ CCCP{{BOOM}}
Согласен. Пусть сначала идет в МЮ.
Гыгыгы, МЮ хотя бы не будет в лиге конференций играть со всякими ФК Трактор из Словении
+5
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Ответ CyberUnited
Человек говорит что Челси топ клуб, а МЮ нет, кто смешной??))
тот, кто считает что между лк и ле по сравнению с лч есть принципиальная разница)
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