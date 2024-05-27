Газзаев об упущенном чемпионстве «Динамо»: «Полностью вина тренера, не подготовились. У них был лучший вариант из трех команд»

Теги Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Валерий Газзаев обвинил Марцела Личку в упущенном чемпионстве «Динамо».

В 30-м туре Мир РПЛ «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1) и заняло итоговое 3-е место, упустив возможность завоевать титул.

«Динамо» имело лучший вариант из трех команд. У них был более легкий вариант стать чемпионом. Я думаю, что это полностью вина главного тренера, потому что не подготовились.

Более того, вина и журналистов и комментаторов, которые перед игрой с «Краснодаром» говорили, что «Динамо» – практически чемпион, им нужна только ничья.

Мы видели, что команда выглядела по‑другому. Футболисты не показали того настроя, который должен был быть, – сказал экс-тренер ЦСКА.

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28 комментариев
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Ответ Андрэ Ревенко
От эти журналюги
Эти подлецы журналисты еще и из Алании в своё время 30 лямов еврорублей увели.
+17
-3
+14
Точно, это журналисты виноваты, что Личка для усиления атаки, проигрывая Паршивлюка выпускает
+14
-5
+9
Не знаю кто виноват и не хочу обвинять Личку, но команда которая имеет исторический шанс впервые за пол века не должна так играть. Надо было просто растоптать соперника. А Динамо играло так как будто это обычный матч. Это факт.
+7
-1
+6
Виноваты тренер и журналюги, футболисты вроде и не при делах. Интересный поворот. А может всë-же Краснодар виноват? Но Газзаеву это не понять.
+5
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+4
Как к нему ни относись, он в свои "нормальные" годы такого не допустил бы. Пацаны костьми легли бы, но своё отстояли
+4
-1
+3
От эти журналюги
+3
0
+3
Ответ Amalfitano
Не знаю кто виноват и не хочу обвинять Личку, но команда которая имеет исторический шанс впервые за пол века не должна так играть. Надо было просто растоптать соперника. А Динамо играло так как будто это обычный матч. Это факт.
Краснодар тоже как бы не проходной матч вышли играть.
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Ответ Amalfitano
Не знаю кто виноват и не хочу обвинять Личку, но команда которая имеет исторический шанс впервые за пол века не должна так играть. Надо было просто растоптать соперника. А Динамо играло так как будто это обычный матч. Это факт.
Если бы любая команда умела в подобной ситуации играть так как надо, результаты многих чемпионатов были бы другими.

Личка - хороший тренер, но он не может заставить своих игроков не паниковать в подобной ситуации. Такое вырабатывается только опытом, причем и у тренера тоже. Попадут два-три раза в подобную ситуацию - на четвертый возьмут себя в руки и выиграют.

Это, собственно, главное преимущество, которое в последнем туре было у "Зенита": опыт. Понимание того, как надо играть через "не могу", кого можно выпускать на поле, чтобы дожать соперника и т.п. "Динамо" тут только в начале пути, и не надо им мешать - со временем все придет, если дать время.
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Все по делу. Тренер не смог настроить команду на один важный матч. И если Боруссию в сезоне 2023 устраивала только победа, то динамовцам хватило бы и ничьей. И этому физруку ещё "лучшего тренера РПЛ" дали, ахахаха)
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Ответ Алексей Полиенков
Легко всех собак вешать на тренера, не зная внутренней кухни клуба. Может его руководители клуба заставили так сыграть?
- Личка, моргните два раза, если вас заставили проиграть!
(сарказм)
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Ответ Нейтральный критик
Эта весна отличается только внезапно появившимся везением (которое так же внезапно иссякло в последнем матче). А игра как была стандартным весенним "бей-беги-лажай-борись", так и осталась.
Ну какое везение? Так про кучу игр можно сказать. Со Спартаком и Уралом не повезло. В конце пропустили. С Балтикой мы лучше играли, с Сочи тоже. С Оренбургом отскочили.

Если команда забивает на 94 минуте и забивает на 70 минуте - это одно и тоже в плане заслуженности победы, разницы нет
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Ответ Фантом
Если бы любая команда умела в подобной ситуации играть так как надо, результаты многих чемпионатов были бы другими. Личка - хороший тренер, но он не может заставить своих игроков не паниковать в подобной ситуации. Такое вырабатывается только опытом, причем и у тренера тоже. Попадут два-три раза в подобную ситуацию - на четвертый возьмут себя в руки и выиграют. Это, собственно, главное преимущество, которое в последнем туре было у "Зенита": опыт. Понимание того, как надо играть через "не могу", кого можно выпускать на поле, чтобы дожать соперника и т.п. "Динамо" тут только в начале пути, и не надо им мешать - со временем все придет, если дать время.
Думаешь, динамовцы ещё попадут в такую ситуацию, да ещё 2-3 раза? Да ты оптимист)
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Не столько экс-тренер ЦСКА, сколько бывший нападающий "Динамо"...
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Если бы это был условный Кобелев, то щас все нашинские эксперты другую песню крутили: какой он молодец, чуть чуть не хватило, не повезло, бывает, видна тренерская рука и прочая хрень
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Ответ Ебздрогыч
Точно, это журналисты виноваты, что Личка для усиления атаки, проигрывая Паршивлюка выпускает
Журналисты просто марионетки послушные
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Ответ mancity111
Всегда Динамо проваливало весну. Тут Динамо выдало лучший отрезок и все хейтят Личку все равно. Лучше выше головы не прыгать тренеру, видимо ))
Эта весна отличается только внезапно появившимся везением (которое так же внезапно иссякло в последнем матче). А игра как была стандартным весенним "бей-беги-лажай-борись", так и осталась.
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Настрой-то был, как ему не быть, когда от игры зависит, станешь чемпионом или нет. Психологический надлом произошёл, не выдержали давления.
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Тренер то тренр но играют игроки.Где был всеми расхваленный Тюкавин,может Личка ему запретил обыграть и забить гол?
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Ответ samarskij-kuzmich
Вот заладили одно и то же. Ну ринулись бы все динамовцы в атаку ку, получили бы в контратаках полную кошёлку. И тогда говорили бы - зачем кинулись вперёд без оглядки, надо бы постоять, подержать мяч. Эксперты задним умом ))
Земляк , жалко мы очки растеряли …
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