Газзаев об упущенном чемпионстве «Динамо»: «Полностью вина тренера, не подготовились. У них был лучший вариант из трех команд»
Валерий Газзаев обвинил Марцела Личку в упущенном чемпионстве «Динамо».
В 30-м туре Мир РПЛ «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1) и заняло итоговое 3-е место, упустив возможность завоевать титул.
«Динамо» имело лучший вариант из трех команд. У них был более легкий вариант стать чемпионом. Я думаю, что это полностью вина главного тренера, потому что не подготовились.
Более того, вина и журналистов и комментаторов, которые перед игрой с «Краснодаром» говорили, что «Динамо» – практически чемпион, им нужна только ничья.
Мы видели, что команда выглядела по‑другому. Футболисты не показали того настроя, который должен был быть, – сказал экс-тренер ЦСКА.
Личка - хороший тренер, но он не может заставить своих игроков не паниковать в подобной ситуации. Такое вырабатывается только опытом, причем и у тренера тоже. Попадут два-три раза в подобную ситуацию - на четвертый возьмут себя в руки и выиграют.
Это, собственно, главное преимущество, которое в последнем туре было у "Зенита": опыт. Понимание того, как надо играть через "не могу", кого можно выпускать на поле, чтобы дожать соперника и т.п. "Динамо" тут только в начале пути, и не надо им мешать - со временем все придет, если дать время.
(сарказм)
Если команда забивает на 94 минуте и забивает на 70 минуте - это одно и тоже в плане заслуженности победы, разницы нет