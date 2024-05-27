Газзаев об упущенном чемпионстве «Динамо»: «Полностью вина тренера, не подготовились. У них был лучший вариант из трех команд»

Валерий Газзаев обвинил Марцела Личку в упущенном чемпионстве «Динамо».

В 30-м туре Мир « » проиграло «Краснодару» (0:1) и заняло итоговое 3-е место, упустив возможность завоевать титул.

«Динамо» имело лучший вариант из трех команд. У них был более легкий вариант стать чемпионом. Я думаю, что это полностью вина главного тренера, потому что не подготовились.

Более того, вина и журналистов и комментаторов, которые перед игрой с «Краснодаром» говорили, что «Динамо» – практически чемпион, им нужна только ничья.

Мы видели, что команда выглядела по‑другому. Футболисты не показали того настроя, который должен был быть, – сказал экс-тренер ЦСКА.