Тренер «Зенита» Оливейра о бразильцах: «Не стремятся уходить. Здесь они развиваются. Они и так играют в хорошей команде»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вильям Оливейра Клаудиньо Вендел Футбол

Тренер «Зенита» заявил, что бразильские игроки не желают уходить из клуба.

«Хотят ли бразильцы уйти из «Зенита» и играть в Европе? Нет, я по ним такого желания не вижу. Вы видели, как они радовались чемпионству, у них все хорошо. Они развиваются в нашей команде, понятно, что без еврокубков сложно, но они полностью отдаются своей работе.

Вендел и Клаудиньо могли бы играть в лучших европейских клубах, но они и так играют в хорошей команде, которая перед собой всегда ставит задачу выигрывать трофеи. Мне кажется, наши бразильцы не жалеют, что играют в «Зените» и не стремятся уйти в другой клуб.

Одно дело уходить из «Зенита» в клуб, который борется за победу в Лигу чемпионов – например, «Реал». Но они себя и тут чувствуют комфортно», – сказал Вильям Оливейра.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России шестой раз подряд. Команда под руководством Сергея Семака набрала 57 очков.

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9 комментариев
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Заголовок Спортса в корне искажает смысл сказанного Оливейрой, и это не единичный случай. Спортс нарочно так делает?
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Клауд первый по пасам на гол,Вендел по рывкам с огромным отрывом в РПЛ.
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В заголовке очень спорное утверждение!
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Ответ Дмитрий9779
Клауд первый по пасам на гол,Вендел по рывкам с огромным отрывом в РПЛ.
В этом и проблема для них.Они играют в пол ноги ,так как и в таком состоянии на голову выше всех наших паспористов...
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