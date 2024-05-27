Тренер «Зенита» Оливейра о бразильцах: «Не стремятся уходить. Здесь они развиваются. Они и так играют в хорошей команде»

Тренер «Зенита» заявил, что бразильские игроки не желают уходить из клуба.

«Хотят ли бразильцы уйти из «Зенита» и играть в Европе? Нет, я по ним такого желания не вижу. Вы видели, как они радовались чемпионству, у них все хорошо. Они развиваются в нашей команде, понятно, что без еврокубков сложно, но они полностью отдаются своей работе.

и могли бы играть в лучших европейских клубах, но они и так играют в хорошей команде, которая перед собой всегда ставит задачу выигрывать трофеи. Мне кажется, наши бразильцы не жалеют, что играют в « » и не стремятся уйти в другой клуб.

Одно дело уходить из «Зенита» в клуб, который борется за победу в Лигу чемпионов – например, «Реал». Но они себя и тут чувствуют комфортно», – сказал .

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России шестой раз подряд. Команда под руководством Сергея Семака набрала 57 очков.