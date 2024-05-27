«Зенит» будет сотрудничать с Astra Linux: «Планируется переход клуба на отечественную операционную систему»

«Зенит» перейдет на операционную систему на базе Linux.

«27 мая сине-бело-голубые и «Группа Астра» заключили соглашение о сотрудничестве: российская ИТ-компания стала официальным партнером клуба.

Торжественная церемония подписания нового контракта состоялась на « ». Партнерство сторон предполагает взаимодействие для обеспечения совместимости ПО «Группы Астра» с программными и аппаратными решениями других производителей, которые используются в инфраструктуре « ».

Так, в рамках соглашения планируется разработка плана и дальнейшая реализация перехода клуба на отечественную ОС Astra Linux.

Внедрение флагманского продукта «Группы Астра» в ИТ-контур позволит футбольному клубу создать новую инфраструктуру и на российском стеке технологий приступить к оптимизации бизнес-процессов. Стороны нацелены тиражировать успешный опыт цифровой трансформации на другие спортивные клубы и федерации страны», – говорится в заявлении клуба.

Astra Linux – операционная система на базе ядра Linux, которая внедряется в России в государственных организациях. Включена в Единый реестр российских программ Минкомсвязи России.