«Зенит» будет сотрудничать с Astra Linux: «Планируется переход клуба на отечественную операционную систему»

Теги Зенит премьер-лига Россия бизнес Газпром Арена (Крестовский) технологии Футбол

«Зенит» перейдет на операционную систему на базе Linux.

«27 мая сине-бело-голубые и «Группа Астра» заключили соглашение о сотрудничестве: российская ИТ-компания стала официальным партнером клуба.

Торжественная церемония подписания нового контракта состоялась на «Газпром Арене». Партнерство сторон предполагает взаимодействие для обеспечения совместимости ПО «Группы Астра» с программными и аппаратными решениями других производителей, которые используются в инфраструктуре «Зенита».

Так, в рамках соглашения планируется разработка плана и дальнейшая реализация перехода клуба на отечественную ОС Astra Linux.

Внедрение флагманского продукта «Группы Астра» в ИТ-контур позволит футбольному клубу создать новую инфраструктуру и на российском стеке технологий приступить к оптимизации бизнес-процессов. Стороны нацелены тиражировать успешный опыт цифровой трансформации на другие спортивные клубы и федерации страны», – говорится в заявлении клуба.

Astra Linux – операционная система на базе ядра Linux, которая внедряется в России в государственных организациях. Включена в Единый реестр российских программ Минкомсвязи России.

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55 комментариев
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Отечественная операционная система Linux 😄
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+79
Ответ qwaza
Отечественная операционная система Linux 😄
Это вы сейчас ещё и заявите что и автомобиль Москвич не отечественный!?

))
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"Отечественная операционная система Linux"
Это всё ещё постирония, или уже метаирония?
+41
-4
+37
Не, ну если учесть, что разработчик ОС родился в Финляндии, некогда входившей в состав Российской Империи, то можно считать Linux отечественной системой.
+19
-3
+16
Ответ Доктор Верховцев
Не, ну если учесть, что разработчик ОС родился в Финляндии, некогда входившей в состав Российской Империи, то можно считать Linux отечественной системой.
А если учесть, что в руководстве Нвидиа, Интел и АМД есть выходцы из штатов, то их процессоры (ЦП и ГП) можно назвать американскими, даже несмотря на Хуанга и Су, и что все их процессоры штампуются в Тайланде, Тайване, Вьетнаме, Малайзии и т.д.
+12
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+11
Ответ OlegLeonkin
Почему бы и нет? На базе рабочей истории сделали свою донастройку, которая неплохо себя показывает, а главное безопасна и контролируема. Или в условиях цейтнота надо было заложить лет 5-10 на разработку с нуля своей операционки и ещё кучу ресурсов на это потратит с неизвестным результатом, а главное для чего? Чтобы какой-то лол с дивана покекал и все равно был в итоге недоволен? Вы в бизнес-процессах серьезных когда-нибудь участвовали вообще? Масштаб проблематики вообще представляете с которым столкнулись? Логичен вопрос почему раньше сами не делали? Но раньше и время другое было, когда можно было за копейки на открытом рынке купить готовое решение под которое завязаны все остальные продукты и функции, своего рода было общепризнанное разделение труда и никто в здравом уме не мог даже подумать, что санкционная и прочие безумные спирали, кстати бьющие и по вводящим эти ограничения, дойдут до такой степени. Ну ничего, зато в России с нуля появилась ещё одна довольно крупная IT компания, которая теперь будет спонсировать местный футбольный клуб. Я кстати купил бумаги Астры и уже хороший + заработал и желаю компании дальнейшего успеха и развития, уверен всё у них будет классно, данная новость только укрепляет мою уверенность. Лол, кек, и тд.
Просто люди толком не в курсе, что Линукс это всего лишь ядро, а Астра это один из видов надстройки, который разрабатывали наши программисты.
+8
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+6
Нескучные обои BolgenOS 💅💅
+6
-1
+5
Ответ ОттоДракула
Скоро уже третий год пойдет, как мёрзнут и ползут на коленях обратно.
Может уже третий год идёт как "Россия разрушилась на фоне самых сильных санкций в истории"? 😀
+10
-5
+5
Ответ OlegLeonkin
Почему бы и нет? На базе рабочей истории сделали свою донастройку, которая неплохо себя показывает, а главное безопасна и контролируема. Или в условиях цейтнота надо было заложить лет 5-10 на разработку с нуля своей операционки и ещё кучу ресурсов на это потратит с неизвестным результатом, а главное для чего? Чтобы какой-то лол с дивана покекал и все равно был в итоге недоволен? Вы в бизнес-процессах серьезных когда-нибудь участвовали вообще? Масштаб проблематики вообще представляете с которым столкнулись? Логичен вопрос почему раньше сами не делали? Но раньше и время другое было, когда можно было за копейки на открытом рынке купить готовое решение под которое завязаны все остальные продукты и функции, своего рода было общепризнанное разделение труда и никто в здравом уме не мог даже подумать, что санкционная и прочие безумные спирали, кстати бьющие и по вводящим эти ограничения, дойдут до такой степени. Ну ничего, зато в России с нуля появилась ещё одна довольно крупная IT компания, которая теперь будет спонсировать местный футбольный клуб. Я кстати купил бумаги Астры и уже хороший + заработал и желаю компании дальнейшего успеха и развития, уверен всё у них будет классно, данная новость только укрепляет мою уверенность. Лол, кек, и тд.
Дружище, во-первых, люди угорают, потому что код ядра Linux есть в открытом доступе на гитхабе, и Россия как государство не имеет никакого отношения к его разработке. В новости потом дописали, что речь про дистрибутив Astra. А к слову, дистрибутив на основе ядра сделать не так сложно, это не какой-то великий проект. А учитывая, что в открытом доступе ещё и множество утилит, то называть её отечественной - это просто сюр

<< неплохо себя показывает
Любой более-менее популярный дистрибутив выигрывает в любом компоненте у Астры, а особенно в UX. То, что людей заставили ей пользоваться против воли, не говорит, что она неплохая
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+5
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
"Отечественная операционная система Linux" Это всё ещё постирония, или уже метаирония?
ну а почему бы и нет? москвичи и волги уже отечественные выкатили хх
+5
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+4
Ответ Spartakus1984
Вот бы еще на отечественных игроков перешли
Когда были на отечественных, то вы плакали, что мы скупали все паспорта Рубина и Ростова и лучше бы искали усиление за рубежом. Определитесь уж что вы хотите. И с паспортами титулы брали, и с легионерами, а вы все ноете и просите о чем-то, а не бьётесь на поле.
+6
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+3
Олды помнят BolgenOS и ее создателя Дениса Попова
+2
0
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Ответ qwaza
Отечественная операционная система Linux 😄
Ядро иностранное (и то там внутри много перелопачено), ос на основе ядра — отечественная. Операционная система — это далеко не только ядро, не стоить показывать смайликами свою невежественность
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Ответ 0mertas626
Олды помнят BolgenOS и ее создателя Дениса Попова
Олды тут)
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Ответ VukaVukA
Волга вообще главный прикол года...
да, это было эпично
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Ждём контракта Спартака с Ред ОС, получается? Или пока они болели за Динамо, то красный - это уже не их цвет?
+3
-2
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Ответ Камбоджа Иванов
Когда были на отечественных, то вы плакали, что мы скупали все паспорта Рубина и Ростова и лучше бы искали усиление за рубежом. Определитесь уж что вы хотите. И с паспортами титулы брали, и с легионерами, а вы все ноете и просите о чем-то, а не бьётесь на поле.
Газпром сделает бюджет Зенита как у всех 5-8 ярдов, а не 16 и тогда посмотрим кто кого по-честному.
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Ответ супермяч
Весь Газпром в этом году переходит на Астру
Весь Сбер мучается от перехода на импортозамещенные проги
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Ядро у Астры вроде своё, проприетарное. Так что получается отечественная, да. Андроид тоже когда-то так отбранчевался от линукса.
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Ответ DrunkGonzo
ну а почему бы и нет? москвичи и волги уже отечественные выкатили хх
Волга вообще главный прикол года...
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Ответ Overkiller
Так это и есть американские и канадские компании. Неужели настолько слабое мышление что вы не понимаете что они придумали свои технологии, построили свои заводы и начали выпускать продукцию там потому что это дешевле и логистически удобнее. Не прилетели туда восхищённо посмотреть что умеют китайцы, а сказали им "вы должны делать нам вот так". Это же какая то элементарщина, понятная даже первокласснику.
Именно поэтому TSMC начали экстренно готовить, чтобы вывозить свое оборудование в штаты, потому что в штатах есть такое же? (нет)
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Ответ Sergey Smolensky
i-9 произведение дьявола.
Сидел с 12900 - потел на 100°с, из-за брака поменял на 13700 - зажил как человек на 30-70°с
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ну чем больше народу будут на нее переходить и больше организаций, тем быстрее полнофункциональной ОС будет. С кучей софта:)
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Ответ cmorblr
Когда планируется переход на отечественных футболистов?
Сейчас вернут Козлова, Ваханию и Щетинина. Заберут бесплатно Джикию и Миранчука. Купят Глушенкова, Горшкова и, может быть, Глебова. И ты же будешь в первых рядах плакать, что убили конкуренцию, мол сколько можно паспортов, хватит всех скупать и призывать искать усиление в других странах.
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Ответ супермяч
Газпром сделает бюджет Зенита как у всех 5-8 ярдов, а не 16 и тогда посмотрим кто кого по-честному.
Ждем когда Реал и МС сделают бюджет как у Брюгге, вот тогда посмотрим
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Ответ qwaza
Отечественная операционная система Linux 😄
У каждой компании есть отечество, каждая отечественная. Вопрос для кого)))
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У них платный Линукс? Как будто убили всю идею Линукса
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Ответ Tima_Milan
Торвальдс в курсе?
А про РедХат или Clear он в курсе?)
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Ответ OlegLeonkin
Почему бы и нет? На базе рабочей истории сделали свою донастройку, которая неплохо себя показывает, а главное безопасна и контролируема. Или в условиях цейтнота надо было заложить лет 5-10 на разработку с нуля своей операционки и ещё кучу ресурсов на это потратит с неизвестным результатом, а главное для чего? Чтобы какой-то лол с дивана покекал и все равно был в итоге недоволен? Вы в бизнес-процессах серьезных когда-нибудь участвовали вообще? Масштаб проблематики вообще представляете с которым столкнулись? Логичен вопрос почему раньше сами не делали? Но раньше и время другое было, когда можно было за копейки на открытом рынке купить готовое решение под которое завязаны все остальные продукты и функции, своего рода было общепризнанное разделение труда и никто в здравом уме не мог даже подумать, что санкционная и прочие безумные спирали, кстати бьющие и по вводящим эти ограничения, дойдут до такой степени. Ну ничего, зато в России с нуля появилась ещё одна довольно крупная IT компания, которая теперь будет спонсировать местный футбольный клуб. Я кстати купил бумаги Астры и уже хороший + заработал и желаю компании дальнейшего успеха и развития, уверен всё у них будет классно, данная новость только укрепляет мою уверенность. Лол, кек, и тд.
Любой школьник, немного понимающий в компьютерах и линуксе, может сделать свой дистрибутив, и вполне вероятно даже получше, чем эта Астра. Сделать свой дистрибутив на ядре Линукса - это как купить много-много кока-колы у "загнивающих капиталистов", слить все в чан, добавить туда еще сахара и продавать как какую-нибудь "нашу отечественную скрепную Русаколу, а не вот этот все!" xD
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