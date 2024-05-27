«Зенит» будет сотрудничать с Astra Linux: «Планируется переход клуба на отечественную операционную систему»
«Зенит» перейдет на операционную систему на базе Linux.
«27 мая сине-бело-голубые и «Группа Астра» заключили соглашение о сотрудничестве: российская ИТ-компания стала официальным партнером клуба.
Торжественная церемония подписания нового контракта состоялась на «Газпром Арене». Партнерство сторон предполагает взаимодействие для обеспечения совместимости ПО «Группы Астра» с программными и аппаратными решениями других производителей, которые используются в инфраструктуре «Зенита».
Так, в рамках соглашения планируется разработка плана и дальнейшая реализация перехода клуба на отечественную ОС Astra Linux.
Внедрение флагманского продукта «Группы Астра» в ИТ-контур позволит футбольному клубу создать новую инфраструктуру и на российском стеке технологий приступить к оптимизации бизнес-процессов. Стороны нацелены тиражировать успешный опыт цифровой трансформации на другие спортивные клубы и федерации страны», – говорится в заявлении клуба.
Astra Linux – операционная система на базе ядра Linux, которая внедряется в России в государственных организациях. Включена в Единый реестр российских программ Минкомсвязи России.
))
Это всё ещё постирония, или уже метаирония?
<< неплохо себя показывает
Любой более-менее популярный дистрибутив выигрывает в любом компоненте у Астры, а особенно в UX. То, что людей заставили ей пользоваться против воли, не говорит, что она неплохая