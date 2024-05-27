Роналду первым в истории стал лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран

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Криштиану Роналду становился лучшим бомбардиром в высших лигах 4 стран.

В завершившемся сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра» забил 35 голов в 31 матче, став лучшим бомбардиром турнира.

В течение карьеры Роналду также становился лучшим бомбардиром сезона в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. Португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось возглавить список лучших бомбардиров в высших лигах 4 разных стран.

Отметим, что Ромарио становился лучшим бомбардиром в высших лигах Нидерландов, Испании, Бразилии, а также в чемпионате штата Кариока в Бразилии.

61 комментарий
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Месси за это уже бы поставили на первое место среди номинантов на ЗМ, Роналду же нет даже среди номинантов)
+64
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Великий!

Сейчас фанаты Месси придут, пытаясь принизить
Но даже без СА, в трех лучших лигах был бомбардиром Криш, это ж надо такую стабильность держать и адаптироваться к каждой лиге/команде.

Какой стресс при переходе из команды в команду/из лиги в лигу - можно даже по Месси заметить, который абсолютном гегемоне колхозной лиги 1 умудрился всего 6 забить в первый сезон
+41
-9
+32
Величайший!
+42
-19
+23
Ответ Кефтеме
Комментарий скрыт
Аль Наср не гегемон лиги, а чуть лучше московского ДиНамО на фоне реальных претендентов
+26
-4
+22
Легенда.
+30
-9
+21
Величайший🐐. В каждой лиге был лучшим. А не как некоторые в тепличной Барсе.
+30
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+11
Ответ cmorblr
Комментарий скрыт
Дворовые голы в МЛС считают.
+14
-4
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CR7 🔥
+11
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А ведь он вполне может забить и на Евро. Всё же оборона Чехии, Турции и Грузии, при всём уважении не самая надёжная. Даже если это будет один гол с пенальти или корявое добивание - ну все кто смотрел Евро 2004 будут рефлексировать. Двадцать лет прошло, а он всё ещё забивает.
+10
-2
+8
Превосходное достижение
+10
-3
+7
Ответ Саша Вжухов
Роналду хоть бы одну пенку в плей-офф ЧМ дали..
Левую как Месси? Не думаю что такое будет, у Месси все левое и пенки на ЧМ и последние ЗМ…
+9
-3
+6
Это не 5 пенок на ЧМ конечно, но тоже ниче..
+17
-11
+6
Великий покоряет новые рекорды👏
+7
-2
+5
Лучший игрок XXI века
+11
-6
+5
Ответ Royal Watcher
Это не 5 пенок на ЧМ конечно, но тоже ниче..
Роналду хоть бы одну пенку в плей-офф ЧМ дали..
+12
-8
+4
Ответ cmorblr
Комментарий скрыт
Ну Неймар и Бензема и близко подобраться не смогли, а Неймара Месси считает лучшим игроком после себя ☝️
+7
-3
+4
Величайшее достижение величайшего игрока.
+10
-6
+4
Вот оно настоящее величие)
+7
-5
+2
Роналду>7хаг
+10
-8
+2
Ответ b_arfa
Комментарий скрыт
Зато благодаря Неймару его клуб собрал целую кучу трофеев ☝️👏👏👏
+4
-2
+2
Мистер рекорд продолжает своë дело.
Великий!
+5
-3
+2
Ответ b_arfa
Комментарий скрыт
Ещё есть шанс на кубок
+2
0
+2
Ответ Кефтеме
Комментарий удален модератором
Боты наверно начали писать, что Аль Наср был на первом месте, но не учли, что у соперников были матчи в запасе
+3
-1
+2
Ответ Зоуи Дешанель
Роналду>7хаг
Роналду за два года 0 официальных титулов, Тен Хага - 2
Удаляй свою наглую ложь
+8
-6
+2
Ответ Royal Watcher
Левую как Месси? Не думаю что такое будет, у Месси все левое и пенки на ЧМ и последние ЗМ…
Лай 🐕
+2
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И во всех лигах это ничего не давало.. Это доказывает, что он разваливает командную игру.. Напрочь.. Поэтому он в Европе оказался никому не нужен.. Factos.. ☝️😆
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Именем бывшего спартаковца Кариоки вообще вон целый штат назвали.
+1
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Уже у обоих карьера к концу идёт,но фаны Месси и Роналду продолжают мерятся достижениями их кумиров
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+1
Лучший!!!
+3
-2
+1
Ромарио тоже становился 4 раза лучшим в разных чемпах ) и если бы он перешёл в 🐪 лигу то тоже бы там стал лучшим )
+5
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+1
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