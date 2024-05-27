Роналду первым в истории стал лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран
Криштиану Роналду становился лучшим бомбардиром в высших лигах 4 стран.
В завершившемся сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра» забил 35 голов в 31 матче, став лучшим бомбардиром турнира.
В течение карьеры Роналду также становился лучшим бомбардиром сезона в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. Португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось возглавить список лучших бомбардиров в высших лигах 4 разных стран.
Отметим, что Ромарио становился лучшим бомбардиром в высших лигах Нидерландов, Испании, Бразилии, а также в чемпионате штата Кариока в Бразилии.
Сейчас фанаты Месси придут, пытаясь принизить
Но даже без СА, в трех лучших лигах был бомбардиром Криш, это ж надо такую стабильность держать и адаптироваться к каждой лиге/команде.
Какой стресс при переходе из команды в команду/из лиги в лигу - можно даже по Месси заметить, который абсолютном гегемоне колхозной лиги 1 умудрился всего 6 забить в первый сезон
Великий!
Удаляй свою наглую ложь