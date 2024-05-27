Роналду первым в истории стал лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран

Криштиану Роналду становился лучшим бомбардиром в высших лигах 4 стран.

В завершившемся сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий « » забил 35 голов в 31 матче, став лучшим бомбардиром турнира.

В течение карьеры также становился лучшим бомбардиром сезона в , и Серии А. Португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось возглавить список лучших бомбардиров в высших лигах 4 разных стран.

Отметим, что становился лучшим бомбардиром в высших лигах Нидерландов, Испании, Бразилии, а также в чемпионате штата Кариока в Бразилии.