«Локомотив» давал Миранчуку 10 млн рублей в месяц с учетом бонусов – в 2 раза меньше, чем он получал. Жемалетдинову новый контракт не предложили (Иван Карпов)

«Локомотив» предлагал Антону Миранчуку до 10 млн рублей в месяц по контракту.

Ранее агент Вадим Шпинев сообщил, что его клиенты Миранчук и Рифат Жемалетдинов уйдут из клуба.

По информации инсайдера Ивана Карпова, перед окончанием этого сезона « » официально предложил Миранчуку новый контракт с зарплатой 7 миллионов рублей в месяц (без выплаты подъемных и агентских). Больше в клубе зарабатывает только капитан Дмитрий Баринов.

За счет бонусов 28-летний полузащитник мог получать до 10 миллионов рублей ежемесячно – в два раза меньше, чем по условиям действующего соглашения. Однако эти условия не устроили агента футболиста .

Инсайдер утверждает, что Миранчук продолжает вести переговоры о переходе в греческий ПАОК.

27-летнему полузащитнику новый контракт в «Локомотиве» не предложили, посчитав нецелесообразным платить запасному 5-7 млн рублей в месяц. По текущему договору футболист получает 11 млн рублей в месяц.