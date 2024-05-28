«Локомотив» давал Миранчуку 10 млн рублей в месяц с учетом бонусов – в 2 раза меньше, чем он получал. Жемалетдинову новый контракт не предложили (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Антон Миранчук Рифат Жемалетдинов Вадим Шпинев деньги Футбол

«Локомотив» предлагал Антону Миранчуку до 10 млн рублей в месяц по контракту.

Ранее агент Вадим Шпинев сообщил, что его клиенты Миранчук и Рифат Жемалетдинов уйдут из клуба.

По информации инсайдера Ивана Карпова, перед окончанием этого сезона «Локомотив» официально предложил Миранчуку новый контракт с зарплатой 7 миллионов рублей в месяц (без выплаты подъемных и агентских). Больше в клубе зарабатывает только капитан Дмитрий Баринов.

За счет бонусов 28-летний полузащитник мог получать до 10 миллионов рублей ежемесячно – в два раза меньше, чем по условиям действующего соглашения. Однако эти условия не устроили агента футболиста Вадима Шпинева.

Инсайдер утверждает, что Миранчук продолжает вести переговоры о переходе в греческий ПАОК.

27-летнему полузащитнику Рифату Жемалетдинову новый контракт в «Локомотиве» не предложили, посчитав нецелесообразным платить запасному 5-7 млн рублей в месяц. По текущему договору футболист получает 11 млн рублей в месяц.

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29 комментариев
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За что ему платить от 1 млн 💲? Нашим футболистам давно пора снижать зп до уровня их РЕАЛЬНОГО мастерства(до 500 тысяч максимум)
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А Карпова специально начали на ночь постить, чтобы люди перед сном могли сказки почитать?)))
+14
-3
+11
Ответ luu
Зенит конечно поторопился с бестолочью Ахметовым, Антоха бы с бразильцами смотрелся бы неплохо на подмене.
Кажется, что он в последние 3-5 месяцев находится в очень приличной форме. Движения легкие и результативные. Видимо раньше реально травма сильно мешала, сейчас как будто оковы снял с ног. И да, в доминирующей команде мог бы себя ещё лучше показать. Хотелось бы на это посмотреть.
+4
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+4
Ответ Винтовка_Латыпова
Посмотрим как в ПАОК пойдёт за те же 5-6 млн рублей в месяц подпишется) И скажет, что счастлив быть там) Шпинёв - опухоль
Так при одинаковой зарплате большинство и поедед играть в Европу. Они отсюда именно из-за денег не уезжают.
+2
0
+2
Зенит конечно поторопился с бестолочью Ахметовым, Антоха бы с бразильцами смотрелся бы неплохо на подмене.
+5
-4
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Ответ Винтовка_Латыпова
Посмотрим как в ПАОК пойдёт за те же 5-6 млн рублей в месяц подпишется) И скажет, что счастлив быть там) Шпинёв - опухоль
Ну жить в комфортном климате когда ты уже миллионер, конечно лучше чем в москве, даже зп в два раза выше....
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Ответ atomio
Им надо платить среднюю зп по региону, где они играют. Ну плюс-минус там по рейтингу внутри команды. Получал бы Миранчук тысяч 150/мес. Ну 200к. Но не 20 же лямов как сейчас
А топовый хирург в Москве получает 200? 200 уже давно достаточно обычная зп в Москве
+4
-3
+1
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
За что ему платить от 1 млн 💲? Нашим футболистам давно пора снижать зп до уровня их РЕАЛЬНОГО мастерства(до 500 тысяч максимум)
Им надо платить среднюю зп по региону, где они играют. Ну плюс-минус там по рейтингу внутри команды. Получал бы Миранчук тысяч 150/мес. Ну 200к. Но не 20 же лямов как сейчас
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Ответ Петрович
Всё вроде нормально писал по началу, но к чему здесь пацаны воюющие? Вообще война нужна власти для отвлечения внимания, что бы люди не обращали внимания на внутренние проблемы. Ну СВО же, поэтому и жопа в экономике, на транспорте, медицине, образовании, ЖКХ, терпите. И таких как вы много, терпил верующих...
Да и пацаны эти воюющие не за родину поехали постоять) А именно за деньги, так как в обычной жизни им таких денег не заработать, потому что для этого нужно учиться было, образование получать...
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Ответ Aleksandr Dubovik
За что они рискуют жизнью? За яхту патриарха?
За что? Большинство за деньги, понятно же. Вот и всё. Обрати внимание на всех плакатах везде суммы только и указаны, сколько там надбавки, разовые и тд и тп.
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Внатуре?!?! Как?!! И Мира то не заслуживает, но как ващееееее можно было подписать Ахметова? Не знаю, что там ваша статистика говорит, был на стадионе, персонально за ним следил, 60 мин, ноль полезных действий, замена
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... болото. И болото.
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Ответ Romano1985
За что ! За что ! За что ! Такие деньги 🫰 страна опомнись ! Ну как так ! Изучите зарплаты в Торино ! Севильи и ид !!! Ну слов нету просто !!! Пацаны воюют получают 210 в месяц рискуя жизнью ! Тьфу …
Всё вроде нормально писал по началу, но к чему здесь пацаны воюющие? Вообще война нужна власти для отвлечения внимания, что бы люди не обращали внимания на внутренние проблемы. Ну СВО же, поэтому и жопа в экономике, на транспорте, медицине, образовании, ЖКХ, терпите. И таких как вы много, терпил верующих...
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28-летний?
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Ответ atomio
За что? Большинство за деньги, понятно же. Вот и всё. Обрати внимание на всех плакатах везде суммы только и указаны, сколько там надбавки, разовые и тд и тп.
Чел, хоть ты и хейтер Роналду, но впервые тебя плюсану)
Почему то многие стараются скрыть этот момент
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Обратите внимание, что написано мол агента эти условия не устроили. Никак не игрока)
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Посмотрим как в ПАОК пойдёт за те же 5-6 млн рублей в месяц подпишется) И скажет, что счастлив быть там)
Шпинёв - опухоль
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Ответ atomio
Им надо платить среднюю зп по региону, где они играют. Ну плюс-минус там по рейтингу внутри команды. Получал бы Миранчук тысяч 150/мес. Ну 200к. Но не 20 же лямов как сейчас
Тогда Миранчук уехал бы из России ещё в молодёжном возрасте в какой-нибудь второй дивизион Чехии. И, вообще, все футболисты бы разъезжались, а в РПЛ бы играли ребята, которые сейчас играют во второй лиге и аутсайдерах ФНЛ. Ещё, никто бы в футбольные академии не шёл с такими перспективами заработков. В общем, сильно бы поплохело росфутболу, если бы среднюю зарплату по региону игрокам платили...
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Еще и в рублях? Ж/д такая ж/д. Видимо, бывший шеф все бабки унес на новое место работы.
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Всего-то? Правильно сделал Антон что не согласился. Совсем оборзели.
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Ответ марат И
Так при одинаковой зарплате большинство и поедед играть в Европу. Они отсюда именно из-за денег не уезжают.
совсем не уверен) я думаю они не уезжают из-за денег + боязни выйти из зоны комфорта, попасть в незнакомую, возможно враждебную среду)) зачем куда то ехать если и тут хорошо)
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Ответ La Crosse Bobcats
совсем не уверен) я думаю они не уезжают из-за денег + боязни выйти из зоны комфорта, попасть в незнакомую, возможно враждебную среду)) зачем куда то ехать если и тут хорошо)
Для любого нашего игрока, уезжающего в другой чемпионат, всегда найдётся запасной аэродром на родине. А за такую командировку ещё и паек удвоенный выдадут)
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Ответ Остужающий
Внатуре?!?! Как?!! И Мира то не заслуживает, но как ващееееее можно было подписать Ахметова? Не знаю, что там ваша статистика говорит, был на стадионе, персонально за ним следил, 60 мин, ноль полезных действий, замена
Зенит Спартак, зенит ЦСКА
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