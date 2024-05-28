«Локомотив» давал Миранчуку 10 млн рублей в месяц с учетом бонусов – в 2 раза меньше, чем он получал. Жемалетдинову новый контракт не предложили (Иван Карпов)
«Локомотив» предлагал Антону Миранчуку до 10 млн рублей в месяц по контракту.
Ранее агент Вадим Шпинев сообщил, что его клиенты Миранчук и Рифат Жемалетдинов уйдут из клуба.
По информации инсайдера Ивана Карпова, перед окончанием этого сезона «Локомотив» официально предложил Миранчуку новый контракт с зарплатой 7 миллионов рублей в месяц (без выплаты подъемных и агентских). Больше в клубе зарабатывает только капитан Дмитрий Баринов.
За счет бонусов 28-летний полузащитник мог получать до 10 миллионов рублей ежемесячно – в два раза меньше, чем по условиям действующего соглашения. Однако эти условия не устроили агента футболиста Вадима Шпинева.
Инсайдер утверждает, что Миранчук продолжает вести переговоры о переходе в греческий ПАОК.
27-летнему полузащитнику Рифату Жемалетдинову новый контракт в «Локомотиве» не предложили, посчитав нецелесообразным платить запасному 5-7 млн рублей в месяц. По текущему договору футболист получает 11 млн рублей в месяц.
Почему то многие стараются скрыть этот момент
Шпинёв - опухоль