Марсьяль объявил об уходе из «МЮ». Форвард играл за клуб 9 лет

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы Антони Марсьяль Футбол

Антони Марсьяль объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед».

Об этом 28-летний француз написал в социальных сетях. Он провел 9 сезонов в составе «Манчестер Юнайтед». 

«Дорогие болельщики «Юнайтед», с огромным волнением пишу вам сегодня, чтобы попрощаться. После девяти невероятных лет в клубе пришло время перевернуть эту страницу в моей карьере.

С момента моего прихода в 2015 году для меня было большой честью носить эту футболку и играть перед вами, лучшими болельщиками в мире! Вы были незыблемой поддержкой в хорошие и трудные времена. Ваша страсть и верность были постоянным источником мотивации для меня.

Я хочу поблагодарить вас от всего сердца за все, что вы сделали для меня. Ваши песни, ваша поддержка и ваша любовь к клубу – это воспоминания, которые навсегда останутся в моем сердце.

Также хочу выразить свою благодарность всем моим товарищам по команде, тренерскому штабу и всем членам клуба, которых я встретил за эти 9 лет. Я горжусь возможностью разделить этот опыт с вами.

«Манчестер Юнайтед» всегда будет в моем сердце. Этот клуб оставил след в моей карьере и предоставил мне невероятную возможность играть перед вами.

Я ухожу, чтобы принять новые вызовы, но я всегда буду «красным дьяволом» и продолжу следить за результатами клуба с таким же интересом. Спасибо еще раз за все, и до скорой встречи», – написал Антони Марсьяль

За 317 матчей в составе «МЮ» форвард забил 90 голов и отдал 47 результативных передач.

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40 комментариев
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До сих пор держится в голове информация, что при его продаже был отдельный пункт про выплаты за получение Золотого Мяча.
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Маур просил его выгнать ещё в 2017, но мюмюшки думали, что умнее и платили ему до 2024
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Добрый малый с кислым лицом. Мартик в лучшей своей форме — искусный технарь завершитель. Жаль, что это было редкостью. Красиво ворвался в мю в дерби, помню, как сейчас😻
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+8
Задержался с уходом лет на 5. На самом деле он "ушел" из МЮ как футболист после сезона 19/20. После в МЮ уже был не Марсьяль, а строка в отчёте о зарплатной ведомости
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Ответ Direct free kick
Маур просил его выгнать ещё в 2017, но мюмюшки думали, что умнее и платили ему до 2024
Маур говорил, что не зря за него и Погба МЮ заплатил такие большие деньги.
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Ответ Английский маньяк
Целых 9 лет фанаты МЮ терпели его кислую физиономию
Последние лет 5 точно
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Это чел взорвал рынок футболистов. Плмоему до него столько ни за кого не платили. Я имею ввиду молодого игрока который толком не играл
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Спасибо что не выиграл ЗМ, и сэкономил клубу 35 млн фунтов
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ошибка в заголовке, должно быть так:

Марсьяль объявил об уходе из «МЮ». Форвард с перерывами не играл за клуб 9 лет
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9 лет уже прошло, обалдеть... И ему уже под 30...
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Я всегда буду красным дьяволом🤣🤣🤣Ты всегда будешь кисломордым хрусталём, провальный трансфер, просто клещ который сидел на огромной личке
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Давно пора ещё на много раньше надо было сваливать
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Целых 9 лет фанаты МЮ терпели его кислую физиономию
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Играл, но не угадал ни одной буквы.
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Шутникам напомню, что у него 317 игр за клуб 90 голов + 47 ассистов, в среднем 60 минут на поле за матч.
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Ответ Snw
До сих пор держится в голове информация, что при его продаже был отдельный пункт про выплаты за получение Золотого Мяча.
А мне, что при забитых 25 голах, доп. бонус Монако 10 млн.евро.
И как при забитых 24 его перестал выпускать Мауринио)
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Девять лет карьеры просрал
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числился, а не играл 9 лет
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Новый Арни из него не вышел
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Спасибо за все Легенда 🙄
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Слишком громкое слово «Играл», скорее отбывал номер
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Играл громко сказано)
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Ну как играл...)
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Легенда Манчестер Юнайтед.
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Он объявил об уходе еще 9 лет назад
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Долго паразитировал
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Спортс, цитируйте уж полностью! "Я ухожу, чтобы принять новые вызовы от других скамеек и лазаретов".
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Роналду не дал ему раскрыть свой потенциал. Очередная жертва Роналду. По мнению фанатов МЮ и Тен Хага.
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в серию А по любому там станет топом
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Скучать не будем
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