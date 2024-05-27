Марсьяль объявил об уходе из «МЮ». Форвард играл за клуб 9 лет
Антони Марсьяль объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед».
Об этом 28-летний француз написал в социальных сетях. Он провел 9 сезонов в составе «Манчестер Юнайтед».
«Дорогие болельщики «Юнайтед», с огромным волнением пишу вам сегодня, чтобы попрощаться. После девяти невероятных лет в клубе пришло время перевернуть эту страницу в моей карьере.
С момента моего прихода в 2015 году для меня было большой честью носить эту футболку и играть перед вами, лучшими болельщиками в мире! Вы были незыблемой поддержкой в хорошие и трудные времена. Ваша страсть и верность были постоянным источником мотивации для меня.
Я хочу поблагодарить вас от всего сердца за все, что вы сделали для меня. Ваши песни, ваша поддержка и ваша любовь к клубу – это воспоминания, которые навсегда останутся в моем сердце.
Также хочу выразить свою благодарность всем моим товарищам по команде, тренерскому штабу и всем членам клуба, которых я встретил за эти 9 лет. Я горжусь возможностью разделить этот опыт с вами.
«Манчестер Юнайтед» всегда будет в моем сердце. Этот клуб оставил след в моей карьере и предоставил мне невероятную возможность играть перед вами.
Я ухожу, чтобы принять новые вызовы, но я всегда буду «красным дьяволом» и продолжу следить за результатами клуба с таким же интересом. Спасибо еще раз за все, и до скорой встречи», – написал Антони Марсьяль.
За 317 матчей в составе «МЮ» форвард забил 90 голов и отдал 47 результативных передач.
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