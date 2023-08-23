Бернарду продлил контракт с «Ман Сити» до 2026 года. Хавбеком интересовались «Барса» и «ПСЖ»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва продлил контракт с «Манчестер Сити».

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Португалец перешел в «Ман Сити» летом 2017 года. На его счету 308 матчей, 55 голов и пять титулов АПЛ, два Кубка Англии, четыре Кубка лиги, два Суперкубка Англии и Лигу чемпионов.

Этим летом интерес к полузащитнику проявляли «ПСЖ» и «Барселона». Сообщалось, что португалец согласился продлить контракт из-за недовольства отсутствием шагов со стороны каталонцев в вопросе его трансфера.

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30 комментариев

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Direct free kick
А мог играть в ЛЕ за Барселону
+60
-16
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Дмитрий Бервинов
Ответ Дзмітрый Фарботка
Комментарий скрыт
уже все, нет у чвк владельца
+19
-2
+17
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Стахович
Ожидаемо.Только слабоумный мог думать что он перейдёт в барсу
+10
-5
+5
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brig_Mercury
Ответ Дмитрий Бервинов
уже все, нет у чвк владельца
работники ПВО не любят музыку Вагнера
+8
-3
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JENNINGS
Верное решение! Поздравляю фанатов «Сити»!
+7
-2
+5
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St.7
Он выбрал правильное решение!Играть у Гвардиолы в лучшей команде мира это впечатляюще
+6
-2
+4
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Эксперимент
Хорошо остаются "старички" в клубе.
+2
0
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Никита Рамля
Любимый игрок сити, по ощущениям может все на поле
+2
0
+2
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a2wai
Зачем уходить куда-то, где туманные перспективы, когда можно задержаться в топ-клубе. Бернарду все сделал правильно.
+4
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BurBon
Тут больше журналисты раздули, чем Барса интересовалась, ну и агент выбивал контракт и выбил. Ну очевидно же было, что Барса не даст 80-90 м в нынешнем финансовом состоянии.
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Стахович
Тащер Бернарду остаётся.А шлак и проблемных как Ферран,Гарсия,Канселу забирайте
+6
-5
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Dastanation
там тезка вагнер лава по ходу в фк тосно перешел
+3
-3
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Мертвый
Очень круто! Нет смысла идти на понижение.
+4
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AF007
Сильнейший португальский игрок в 21 веке после Фигу и Руй Кошты
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Alisher Buranov
Молодец, что разум победил интригу
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Oskar 09
красавчик так держать.👍👍👌👌👌
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Ман Сити
Кевин сломался, полсезона минимум Бернардо может сыграть в центре, где у него лучше всего получалось, а не на фланге.
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красная_карточка
Ура - оставайся дома бездомный Бернарду
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3ST1M3
Ответ Стахович
Тащер Бернарду остаётся.А шлак и проблемных как Ферран,Гарсия,Канселу забирайте
А Гюндогана что исключил ?
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