Бернарду продлил контракт с «Ман Сити» до 2026 года. Хавбеком интересовались «Барса» и «ПСЖ»

Бернарду Силва продлил контракт с «Манчестер Сити».

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Португалец перешел в «Ман Сити» летом 2017 года. На его счету 308 матчей, 55 голов и пять титулов АПЛ, два Кубка Англии, четыре Кубка лиги, два Суперкубка Англии и Лигу чемпионов.

Этим летом интерес к полузащитнику проявляли «ПСЖ» и «Барселона». Сообщалось, что португалец согласился продлить контракт из-за недовольства отсутствием шагов со стороны каталонцев в вопросе его трансфера.

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