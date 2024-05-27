«Милан» продлит контракт с 16-летним Камардой. Форвард – самый юный дебютант в истории Серии А
16-летний нападающий Франческо Камарда продлит контракт с «Миланом».
По данным Фабрицио Романо, решение уже принято, в ближайшее время представители игрока и клуба встретятся для подписания контракта.
Нынешнее соглашение «Милана» с нападающим рассчитано до лета. Таким образом, игрок не уйдет из клуба в качестве свободного агента.
В ноябре 2023 года Франческо Камарда стал самым молодым игроком в истории Серии А – на тот момент форварду «россонери» было 15 лет и 260 дней.