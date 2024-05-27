«Милан» продлит контракт с 16-летним Камардой. Форвард – самый юный дебютант в истории Серии А

Теги Милан серия А Италия Фабрицио Романо Франческо Камарда Футбол

16-летний нападающий Франческо Камарда продлит контракт с «Миланом».

По данным Фабрицио Романо, решение уже принято, в ближайшее время представители игрока и клуба встретятся для подписания контракта.

Нынешнее соглашение «Милана» с нападающим рассчитано до лета. Таким образом, игрок не уйдет из клуба в качестве свободного агента.

В ноябре 2023 года Франческо Камарда стал самым молодым игроком в истории Серии А – на тот момент форварду «россонери» было 15 лет и 260 дней.

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