«Милан» продлит контракт с 16-летним Камардой. Форвард – самый юный дебютант в истории Серии А

16-летний нападающий Франческо Камарда продлит контракт с «Миланом».

По данным , решение уже принято, в ближайшее время представители игрока и клуба встретятся для подписания контракта.

Нынешнее соглашение « » с нападающим рассчитано до лета. Таким образом, игрок не уйдет из клуба в качестве свободного агента.

В ноябре 2023 года стал самым молодым игроком в истории Серии А – на тот момент форварду «россонери» было 15 лет и 260 дней.