«Аль-Хилаль» Малкома ни разу не проиграл в лиге Саудовской Аравии и забил 101 гол в 34 матчах
«Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Вахду» (2:1) в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Таким образом, команда под руководством Жорже Жезуша ни разу не проиграла в чемпионате, а также (на данный момент) в Кубке и Суперкубке страны.
31 мая «Аль-Хилаль» сыграет с «Аль-Насром» Криштиану Роналду в финале Кубка Короля.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии футболисты «Аль-Хилаля» забили 101 мяч за 34 матча, при этом команда пропустила 23 гола. Команда набрала 96 очков (31 победа, 3 ничьих) и стала чемпионом.
Отметим, что 100 голов за сезон забил «Аль-Наср». Клуб, за который выступает Криштиану Роналду, занял второе место с 82 очками.
- Дата проведения
- 27 мая, 21.00, «King Abdulaziz Sports City Stadium»
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Аль-Вахда Мекка –
Атийя, Аль-Моуалад, Эль-Ямик, Makki, Хаусауи (Аль-Бухари, 83), Фажр, Бакшуин (Аль-Карни, 66), Аль-Хеджи (Аль-Харби, 83), Аль-Азизи (ван Крой, 57), Noor (Al-Ghamdi, 83), Naji.
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Аль-Хилаль –
Аль-Овайс, Аль-Брейк, Кулибали (Аль-Булайхи, 46), Томбакти, Лоди (Аль-Шахрани, 61), Аль-Кахтани (Аль-Муфрадж, 90), Аль-Досари (Аль-Досари, 72), Аль-Фарадж, Канно, Аль-Шехри (Митрович, 61), Аль-Хамдан.
38 игр, 90 очков, разница мячей +47 и 0 поражений.
Величайший Аль-Хиляль 2024 (🐫-лига):
34 матча, 96 очка, разница мячей +78 и 0 поражений.
Казалось бы, что может быть общего у двух этих совершенно разношерстных команд?
Ответ убил:
РОНАЛДУ..лично имел честь играть против этих легендарных команд))