«Аль-Хилаль» Малкома ни разу не проиграл в лиге Саудовской Аравии и забил 101 гол в 34 матчах

«Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Вахду» (2:1) в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Таким образом, команда под руководством ни разу не проиграла в чемпионате, а также (на данный момент) в Кубке и Суперкубке страны.

31 мая « » сыграет с «Аль-Насром» Криштиану Роналду в финале Кубка Короля.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии футболисты «Аль-Хилаля» забили 101 мяч за 34 матча, при этом команда пропустила 23 гола. Команда набрала 96 очков (31 победа, 3 ничьих) и стала чемпионом.

Отметим, что 100 голов за сезон забил «Аль-Наср». Клуб, за который выступает Криштиану Роналду, занял второе место с 82 очками.