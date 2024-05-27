«Аль-Хилаль» Малкома ни разу не проиграл в лиге Саудовской Аравии и забил 101 гол в 34 матчах

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Жорже Жезуш Аль-Вахда Малком Футбол

«Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Вахду» (2:1) в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Таким образом, команда под руководством Жорже Жезуша ни разу не проиграла в чемпионате, а также (на данный момент) в Кубке и Суперкубке страны.

31 мая «Аль-Хилаль» сыграет с «Аль-Насром» Криштиану Роналду в финале Кубка Короля. 

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии футболисты «Аль-Хилаля» забили 101 мяч за 34 матча, при этом команда пропустила 23 гола. Команда набрала 96 очков (31 победа, 3 ничьих) и стала чемпионом.

Отметим, что 100 голов за сезон забил «Аль-Наср». Клуб, за который выступает Криштиану Роналду, занял второе место с 82 очками.

Аль-Вахда Мекка – Аль-Хилаль 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
27 мая, 21.00, «King Abdulaziz Sports City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 19 Канно, 1:1 – 77 Naji, 1:2 – 90+2 Митрович.
Аль-Вахда МеккаАтийя, Аль-Моуалад, Эль-Ямик, Makki, Хаусауи (Аль-Бухари, 83), Фажр, Бакшуин (Аль-Карни, 66), Аль-Хеджи (Аль-Харби, 83), Аль-Азизи (ван Крой, 57), Noor (Al-Ghamdi, 83), Naji.
Аль-ХилальАль-Овайс, Аль-Брейк, Кулибали (Аль-Булайхи, 46), Томбакти, Лоди (Аль-Шахрани, 61), Аль-Кахтани (Аль-Муфрадж, 90), Аль-Досари (Аль-Досари, 72), Аль-Фарадж, Канно, Аль-Шехри (Митрович, 61), Аль-Хамдан.
Предупреждения:
Кулибали (45+1), Noor (69), Аль-Карни (82).

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15 комментариев
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Великий Арсенал 2004 (АПЛ):
38 игр, 90 очков, разница мячей +47 и 0 поражений.

Величайший Аль-Хиляль 2024 (🐫-лига):
34 матча, 96 очка, разница мячей +78 и 0 поражений.
Казалось бы, что может быть общего у двух этих совершенно разношерстных команд?

Ответ убил:
РОНАЛДУ..лично имел честь играть против этих легендарных команд))
+16
-6
+10
Ответ Иван Есев
Исторически Аль-Хилаль доминировал в Саудовской Аравии, и этот сезон не стал исключением.
И сколько таких исторических сезонов у них до скупки европейских игроков?)
+4
-2
+2
Малком >>> Роналду
+3
-2
+1
Хиляль - это команда, а не сборище звёзд и эгоистов.. Поэтому и такой гигантский отрыв.. Позор Насру и Авейру.. Развалил очередной клуб.. 😂
+1
0
+1
Ответ Блуждающий странник
И сколько таких исторических сезонов у них до скупки европейских игроков?)
18 за 47 лет
+1
0
+1
Мальком лучший игрок чемпионата, это я как болельщик Спартака говорю
+6
-6
0
31 победа, 3 ничьи. Интересный чемпионат, конкуренция сумасшедшая
+3
-3
0
Комментарий удален модератором
Я летом сразу сказал , что наш россиянин Мальком сильнейший трансфер Saudi PRO League )) и то что он будет лучшим игроком пустынной медиалиги, лидером АльХиляльцев и затащит чемпионство . )) но меня заминусовали сами понимаете какие персонажи )
+5
-5
0
Ответ Иван Есев
Исторически Аль-Хилаль доминировал в Саудовской Аравии, и этот сезон не стал исключением.
В прошлом году Иттихад без звёзд исторически опустил и Хиляль, и Наср.. Не трынди ..
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Ответ Ale88io
Любимой команде принца судьи дали 20 пеналей за сезон, в их ворота - ноль)) Как таких обойти на дистанции?
Подписать Роналду 🤭
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