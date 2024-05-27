«Лестер» разрешил «Челси» вести переговоры с Мареской. Контракт – минимум на 5 лет, согласуют на этой неделе
Энцо Мареска может стать следующим главным тренером «Челси».
По информации The Athletic, «Лестер» официально разрешил «Челси» вести переговоры с Мареской.
Ожидается, что лондонцы согласуют с тренером контракт сроком не менее чем на 5 лет, при этом «Лестер» получит за Мареску компенсацию. Сделку планируется завершить уже на этой неделе.
Мареска возглавил «Лестер» в начале сезона-2023/24. Под руководством итальянского специалиста клуб вышел в АПЛ через год после вылета.
Вопрос, почему после выхода из шипа, на тренеров начинается такой спрос и зачастую из топ клубов.
- Ну не лучше, но чаще...
Вот с Мареской тоже будет чаще, а не лучше чем с Почем ))
Думаю, тут охота больше на протеже Гвардиолы — Компани был правой рукой в Сити, Мареска ассистентом и тренером в штабе, оба исповедуют идеи Пепа.