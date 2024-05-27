«Лестер» разрешил «Челси» вести переговоры с Мареской. Контракт – минимум на 5 лет, согласуют на этой неделе

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска возможные трансферы Лестер Футбол

Энцо Мареска может стать следующим главным тренером «Челси».

По информации The Athletic, «Лестер» официально разрешил «Челси» вести переговоры с Мареской.

Ожидается, что лондонцы согласуют с тренером контракт сроком не менее чем на 5 лет, при этом «Лестер» получит за Мареску компенсацию. Сделку планируется завершить уже на этой неделе.

Мареска возглавил «Лестер» в начале сезона-2023/24. Под руководством итальянского специалиста клуб вышел в АПЛ через год после вылета.

15 комментариев
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Последние 5 победителей шипа: Нуну Эшпириту Санту (сейчас в Ноттингеме, провалился в ТТХ), Марсело Бьелса (тренер сборной Уругвая, провел один хороший сезон с Лидсом в АПЛ), Даниель Фарке (легенда Краснодара, тренирует Лидс, в прошлом сезоне выгнали из Гладбаха, проиграл финал за выход в АПЛ), Марку Сильва (сейчас в Фулхэме, до этого был уволен из Эвертона), Венсан Компани (вылетел с Бернли, каким-то чудом оказался в Баварии).

Вопрос, почему после выхода из шипа, на тренеров начинается такой спрос и зачастую из топ клубов.
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Хоть фамилия красивая
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Я бы сказал, не так уж и плохо. С этими новыми владельцами Челси мог и Карпина подписать. Поглядим.
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Ответ _Beast_
и чем он лучше Поча?🙄
Тут другой вопрос стоит: лучше ли он хотя бы Поттера ?
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Ответ _Beast_
и чем он лучше Поча?🙄
Лысый.
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+1
Ответ CyberUnited
Последние 5 победителей шипа: Нуну Эшпириту Санту (сейчас в Ноттингеме, провалился в ТТХ), Марсело Бьелса (тренер сборной Уругвая, провел один хороший сезон с Лидсом в АПЛ), Даниель Фарке (легенда Краснодара, тренирует Лидс, в прошлом сезоне выгнали из Гладбаха, проиграл финал за выход в АПЛ), Марку Сильва (сейчас в Фулхэме, до этого был уволен из Эвертона), Венсан Компани (вылетел с Бернли, каким-то чудом оказался в Баварии). Вопрос, почему после выхода из шипа, на тренеров начинается такой спрос и зачастую из топ клубов.
Просто руководство Челси идиоты...
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Вернись Роман Аркадьевич
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Самое смешное тут контракт на 5 лет. Видимо, кто-то в руководстве Челси решили распилить бюджет вместе с Мореской на будушей неустойке, иначе невозможно объяснить этот выбор.
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Ответ Satis
Тут другой вопрос стоит: лучше ли он хотя бы Поттера ?
- Вот вы замуж вышли, ну что лучше стало?
- Ну не лучше, но чаще...

Вот с Мареской тоже будет чаще, а не лучше чем с Почем ))
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Ответ CyberUnited
Последние 5 победителей шипа: Нуну Эшпириту Санту (сейчас в Ноттингеме, провалился в ТТХ), Марсело Бьелса (тренер сборной Уругвая, провел один хороший сезон с Лидсом в АПЛ), Даниель Фарке (легенда Краснодара, тренирует Лидс, в прошлом сезоне выгнали из Гладбаха, проиграл финал за выход в АПЛ), Марку Сильва (сейчас в Фулхэме, до этого был уволен из Эвертона), Венсан Компани (вылетел с Бернли, каким-то чудом оказался в Баварии). Вопрос, почему после выхода из шипа, на тренеров начинается такой спрос и зачастую из топ клубов.
Нуну провёл хорошую работу с Вулвз в АПЛ, к Бьелсе, Силве и Фарке интереса со стороны топ-клубов не было.

Думаю, тут охота больше на протеже Гвардиолы — Компани был правой рукой в Сити, Мареска ассистентом и тренером в штабе, оба исповедуют идеи Пепа.
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Ответ onsigne
Нуну провёл хорошую работу с Вулвз в АПЛ, к Бьелсе, Силве и Фарке интереса со стороны топ-клубов не было. Думаю, тут охота больше на протеже Гвардиолы — Компани был правой рукой в Сити, Мареска ассистентом и тренером в штабе, оба исповедуют идеи Пепа.
Когда Нуну разорвал шип со сборной португалии, уже начали ползти какие-то слухи, точно помню интерес к Сильве со стороны Тоттенхэма, насчет Бьелсы не помню, а Фарке да, никто не интересовался особо.
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