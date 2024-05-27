«Лестер» разрешил «Челси» вести переговоры с Мареской. Контракт – минимум на 5 лет, согласуют на этой неделе

Энцо Мареска может стать следующим главным тренером «Челси».

По информации The Athletic, «Лестер» официально разрешил « » вести переговоры с Мареской.

Ожидается, что лондонцы согласуют с тренером контракт сроком не менее чем на 5 лет, при этом « » получит за Мареску компенсацию. Сделку планируется завершить уже на этой неделе.

возглавил «Лестер» в начале сезона-2023/24. Под руководством итальянского специалиста клуб вышел в через год после вылета.