Шкриньяр, Дубравка, Лоботка, Куцка, Дуда, Пекарик – в предварительной заявке Словакии на Евро-2024

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Сборная Словакии опубликовала предварительную заявку на Евро-2024.

Главный тренер словаков Франческо Кальцона огласил список из 32 футболистов, включенных в расширенный состав перед чемпионатом Европы.

Вратари: Мартин ДубравкаНьюкасл»), Марек РодакФулхэм»), Хенрик Раваш («Нью-Инглэнд»), Доминик Такач («Спартак Трнава»);

Защитники: Петер Пекарик («Герта»), Михал Томич («Славия» Прага), Матуш Кмет («Тренчин»), Норберт ДьомберСалернитана»), Денис ВавроКопенгаген»), Милан ШкриньярПСЖ»), Адам Оберт («Кальяри»), Себастьян Коса («Спартак» Трнава), Давид Ганцко («Фейеноорд»), Вернон Де Марко («Хатта»); 

Полузащитники: Станислав Лоботка («Наполи»), Патрик Грошовски («Генк»), Юрай Куцка («Слован» Братислава), Ондрей Дуда («Верона»), Матуш Беро («Бохум»), Ласло Бенеш («Гамбург»), Якуб Кадак («Люцерн»), Томаш Риго («Баник»), Доминик Голли («Яблонец»);

Нападающие: Лукаш Гараслин («Спарта» Прага), Давид Дюриш («Асколи»), Лео Сауэр («Фейеноорд»), Любомир Тупта («Слован» Либерец), Иван Шранц («Славия» Прага), Томаш Суслов («Верона»), Роберт Боженик («Боавишта»), Роберт Полиевка («Банска-Быстрица»), Давид Стрелец («Слован» Братислава).

Словакия сыграет в группе E с Бельгией, Румынией и Украиной.

2 комментария
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Старина Пекарик ещё на легендарном ЧМ 2010 пылил. Отрадно видеть, что спустя 14 лет он всё ещё в деле.
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Перечисленной шестёрке в сумме, наверное, лет 200.
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