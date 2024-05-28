Шкриньяр, Дубравка, Лоботка, Куцка, Дуда, Пекарик – в предварительной заявке Словакии на Евро-2024

Сборная Словакии опубликовала предварительную заявку на Евро-2024.

Главный тренер словаков огласил список из 32 футболистов, включенных в расширенный состав перед чемпионатом Европы.

Вратари: (« »), (« »), Хенрик Раваш (« »), Доминик Такач («Спартак Трнава»);

Защитники: Петер Пекарик (« »), Михал Томич («Славия» Прага), Матуш Кмет (« »), (« »), (« »), (« »), Адам Оберт (« »), Себастьян Коса («Спартак» Трнава), Давид Ганцко («Фейеноорд»), Вернон Де Марко («Хатта»);

Полузащитники: Станислав Лоботка («Наполи»), Патрик Грошовски («Генк»), Юрай Куцка («Слован» Братислава), Ондрей Дуда («Верона»), Матуш Беро («Бохум»), Ласло Бенеш («Гамбург»), Якуб Кадак («Люцерн»), Томаш Риго («Баник»), Доминик Голли («Яблонец»);

Нападающие: Лукаш Гараслин («Спарта» Прага), Давид Дюриш («Асколи»), Лео Сауэр («Фейеноорд»), Любомир Тупта («Слован» Либерец), Иван Шранц («Славия» Прага), Томаш Суслов («Верона»), Роберт Боженик («Боавишта»), Роберт Полиевка («Банска-Быстрица»), Давид Стрелец («Слован» Братислава).

Словакия сыграет в группе E с Бельгией, Румынией и Украиной.