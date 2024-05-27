Круговой получит медаль за чемпионство «Зенита». Защитника перевели в дубль в январе

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Вторая лига Б Александр Медведев Зенит-2 Данил Круговой Футбол

Данил Круговой получит медаль за победу «Зенита», несмотря на перевод в дубль.

25-летний левый защитник в январе, за полгода до истечения срока контракта с «Зенитом», договорился о бесплатном переходе в ЦСКА по окончании сезона. После этого Круговой был переведен в «Зенит-2», выступающий в LEON Второй лиге Б.

«Те футболисты, которые по ходу сезона были в команде и оказывались в заявке «Зенита» хотя бы на один матч, получат золотую медаль.

 Есть ребята, которые во второй половине сезона отыграли на правах аренды в других клубах, но в ходе осенней части сезона выходили на поле в составе «Зенита». Однако критерий именно такой – попадание в заявку хотя бы на одну официальную встречу в сезоне. Золотые медали всех таких игроков уже ждут. Включая Данила Кругового.

Это отражает простой факт – побеждает команда и вклад каждого трудно переоценить», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

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27 комментариев
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Всех перещеголял Ахметов,серебро и золото😁
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Ответ Alex777
Достойной поступок от Зенита
При всей моей любви к Зениту, но тут вопрос не в том, что это достойный поступок от команды, а это элементарно регламент такой.
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Даже игроки Зенита-2 берут титулы, в отличии от игроков Динамо
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Достойной поступок от Зенита
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Ответ SMART789
последний титул в карьере
вроде не в спартак переходит😁
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Дьявольская шутка Зенита.
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Я уже и забыл, что Круговой к нам переходит😅
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Ответ Глебов Илья
а где кстати Юля аналитик по Зениту чот не видно ее давно
Да тут много олдовых обитателей веток тура пропало 😎
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Ответ Alex777
Достойной поступок от Зенита
Перевод Кругового в дубль? Ну да, достойно, ничего не скажешь!)))
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Ответ ЦСКА УСБ
Если отдаст в аренду Кругового то это будет отлично. Заболотный на фланге не бегает, смотрите футбол. Карраскаля и Медины давно в ЦСКА нет, Вы на год опоздали.
Душный не въехал, поняла
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Ответ SMART789
последний титул в карьере
Вполне возможно, но он уже собрал все титулы, сейчас может и просто играть в свое удовольствие
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Ответ angry horse
Да тут много олдовых обитателей веток тура пропало 😎
неужели за границу чухнула
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Ответ Alex777
Сейчас не об этом дисскусия идёт а перевели значит не тянет все просто конкуренцию никто не отменял
А о чем? Медаль он по регламенту проведения соревнования заслужил, при чем здесь Зенит? В дубль слили за то что контракт не продлил, и гнобят там четвертый месяц, глаза разуй!
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Ответ Фантом
Регламент это как раз не регламентирует: клуб получает какое-то количество медалей и волен раздавать их тому, кому считает нужным. Тут это именно решение клуба.
Медали дает проводящая организация! И если по регламенту игроку положена медаль то ее изготовляют и направляют в клуб. Еще бы Зенит взял и не выдал игроку медаль которую он заслужил, то вообще бы топ было!))))
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Ответ АланСмити
При всей моей любви к Зениту, но тут вопрос не в том, что это достойный поступок от команды, а это элементарно регламент такой.
Не спорю полностью согласен с вами!
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Ответ Jovana Jovičić
Душный не въехал, поняла
Если бы поняла, то глупости бы не писала)
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Ответ ЦСКА УСБ
Может его там и оставить? Ну зачем ему ЦСКА, если не парясь можно получать в дубле золото чемпионата?
Уже переживаете, что Федотов его в аренду отдаст, чтобы Заболотный на фланге бегал, а не только вместо Гаича, Карраскаля и Медины?
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В текущих условиях, как плевок в лицо.
Сослали в дубль, не дали выходить играть хотя бы со скамейки (ладно вы к коням не отпустили, но вот это) и вот теперь медалька, как напоминание
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Спасибо КРУГОВОМУ за потерю трех очков.
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последний титул в карьере
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а где кстати Юля аналитик по Зениту чот не видно ее давно
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Перевели в дубль и выиграли чемпионство
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