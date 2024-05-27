Круговой получит медаль за чемпионство «Зенита». Защитника перевели в дубль в январе

Данил Круговой получит медаль за победу «Зенита», несмотря на перевод в дубль.

25-летний левый защитник в январе, за полгода до истечения срока контракта с « », договорился о бесплатном переходе в по окончании сезона. После этого был переведен в « », выступающий в LEON Второй лиге Б.

«Те футболисты, которые по ходу сезона были в команде и оказывались в заявке «Зенита» хотя бы на один матч, получат золотую медаль.

Есть ребята, которые во второй половине сезона отыграли на правах аренды в других клубах, но в ходе осенней части сезона выходили на поле в составе «Зенита». Однако критерий именно такой – попадание в заявку хотя бы на одну официальную встречу в сезоне. Золотые медали всех таких игроков уже ждут. Включая Данила Кругового.

Это отражает простой факт – побеждает команда и вклад каждого трудно переоценить», – сказал председатель правления «Зенита» .