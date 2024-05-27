«Динамо» погубило то, что надо было на ничью играть. Все ждали их ничьей, не хотели, чтобы опять «Зенит» победил». Идову о чемпионской гонке

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Брайн Идову высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– Ты говорил: «Чтобы выиграть РПЛ, надо играть в «Зените». С тех пор многое изменилось, но выиграл все равно «Зенит». Следил за последним туром?

– Да, конечно! Сначала казалось, что я совершил в моменте ошибочку. «Динамо» нужна была ничья, все этого так ждали, не хотели, чтобы «Зенит» опять выиграл.

«Динамо» погубило то, что надо было на ничью играть. Кажется, что это сыграло злую шутку. «Краснодару» и «Зениту» нужны были победы, они добились этого.

– То, что «Зенит» дал шанс конкурентам, – это «Зенит» стал стабее или конкуренты сильнее?

– Это хороший вопрос. Но тяжело понять сейчас. Интересным будет следующий сезон. Мы поймем, это соперники сделали прогресс и навяжут борьбу, либо это просто «Зенит» дал слабину, – заявил защитник ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

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12 комментариев
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Желание сыграть вничью губило много наших клубов. Вспоминаю Локо в крайней ЛЧ.
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Динамо надо было выигрывать, а не на чью играть 🫤🫤🫤
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Пишет "все этого так ждали"...
" Все" - это кто? 1/4 часть болельщиков Москвы, так это мизерная часть любителей российского футбола. Тоже, глобалист нашелся, сидел бы в своëм медиаразвлечении тихо.
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Ответ Overkiller
С чего это? Им ничьей хватало вне зависимости от Зенита.
Но победа то лучше чем ничья на отпуск
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А Личка по другому не умеет …
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Если команда играет в последнем туре ради ничьи- значит они не заслуживает чемпионства.
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Вот не понимаю этих раговоров. По мне, так "Динамо" провело лучший матч в сезоне.
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Динамо погубили в целом по сезону Лещук и Смолов, а игра в Краснодаре - это квинтэссенция бездарности 😎
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Ответ Александр Кудрявцев
Динамо надо было выигрывать, а не на чью играть 🫤🫤🫤
С чего это? Им ничьей хватало вне зависимости от Зенита.
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