«Динамо» погубило то, что надо было на ничью играть. Все ждали их ничьей, не хотели, чтобы опять «Зенит» победил». Идову о чемпионской гонке

Брайн Идову высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– Ты говорил: «Чтобы выиграть РПЛ, надо играть в «Зените». С тех пор многое изменилось, но выиграл все равно «Зенит». Следил за последним туром?

– Да, конечно! Сначала казалось, что я совершил в моменте ошибочку. «Динамо» нужна была ничья, все этого так ждали, не хотели, чтобы «Зенит» опять выиграл.

«Динамо» погубило то, что надо было на ничью играть. Кажется, что это сыграло злую шутку. «Краснодару» и «Зениту» нужны были победы, они добились этого.

– То, что «Зенит» дал шанс конкурентам, – это «Зенит» стал стабее или конкуренты сильнее?

– Это хороший вопрос. Но тяжело понять сейчас. Интересным будет следующий сезон. Мы поймем, это соперники сделали прогресс и навяжут борьбу, либо это просто «Зенит» дал слабину, – заявил защитник ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.