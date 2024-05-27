Федор Чалов: «Цель играть в Европе остается. «ПСЖ» за 20 млн не приходит. Будь как будет»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Федор Чалов Футбол

Федор Чалов заявил о желании перейти в европейский чемпионат.

«У меня как была, так и остается цель – играть в Европе. В этом плане ничего не поменялось.

Уйду летом? Посмотрим, не люблю загадывать. Не хочется громких фраз. Понятно, что «ПСЖ» за 20 [миллионов] не приходит. Будь как будет», – сказал нападающий ЦСКА.

Ранее появилась информация, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов близок к переходу в «ПСЖ» за 20 млн евро.

В сезоне-2023/24 Мир РПЛ на счету Федора Чалова 12 голов (7 с пенальти) и 3 ассиста в 29 матчах.

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19 комментариев
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Звони Саше,пусть переговорит может вместо Бен Йедера возьмут
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Ответ Муканов Арманбек
Гинер не отпустил,думал в ЛЧ зажечь и подороже продать
Стареет Гинер, чуйка подвела.
+3
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+2
Ответ Один живой
репутационно, я так понимаю, что французский рынок более-менее не шарахается от наших игроков, спасибо Головину, да и Далер себя нормально проявил. Поэтому если брать топ-5 чемпионатов, то скорее всего только этот чемпионат может на него среагировать. А швейцария, греция, турция, уже не так принципиально.
Под 70-80% лицензированных во Франции агентов арабского или африканского происхождения, соответственно игроков и болельщиков много. Там риски русофобских нападок на игрока и клуб к минимуму сведены. Да и ПСЖ в медиа-политике последних лет не участвовал в принципе. Самый известный блогер-болельщик ПСЖ во Франции, алжирский иммигрант, спокойно упоминал Зенит в одном из своих выпусков примерно в прошлом году.
В спортивных медиа во Франции нейтралитет.
Относительно всяких Арсеналов, которые от ужаса перед ботами твиты трут. И Челси, что позволяли травить собственных игроков за поездки в Москву.
+1
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Ответ Арман Царнаев
Если не сейчас, то тот этап в Базеле будет единственным европейским опытом, либо, условно, чемпионат Греции или средние клубы Турции. Все таки уже 26 лет.
Условный Берлин Унион или Эмполи вполне подошли бы по уровню. Это команды нижней части таблицы Бундеслиги или той же Серии А. Совсем уж принижать Чалова не надо
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Ответ Mitrophane
Под 70-80% лицензированных во Франции агентов арабского или африканского происхождения, соответственно игроков и болельщиков много. Там риски русофобских нападок на игрока и клуб к минимуму сведены. Да и ПСЖ в медиа-политике последних лет не участвовал в принципе. Самый известный блогер-болельщик ПСЖ во Франции, алжирский иммигрант, спокойно упоминал Зенит в одном из своих выпусков примерно в прошлом году. В спортивных медиа во Франции нейтралитет. Относительно всяких Арсеналов, которые от ужаса перед ботами твиты трут. И Челси, что позволяли травить собственных игроков за поездки в Москву.
согласен абсолютно
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Комментарий удален пользователем
Ответ FilinMD
Условный Берлин Унион или Эмполи вполне подошли бы по уровню. Это команды нижней части таблицы Бундеслиги или той же Серии А. Совсем уж принижать Чалова не надо
Я имею ввиду если сейчас не перейдет в топ 5, то в будущем только Турция, либо Европа
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Надо было в своё время в КП его продавать. Вроде по слухам и больше 20 предлагали.
Гинер не отпустил,думал в ЛЧ зажечь и подороже продать
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Ответ Муканов Арманбек
Звони Саше,пусть переговорит может вместо Бен Йедера возьмут
там Микаутадзе уже ведут
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Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
Лучше уж в Калининграде играть
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Уже Мусаев считай на банку усадил. Нужно очень хорошо предсезонную подготовку провести и в чемпионате забивать почаще и уже о Европе говорить
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Успехов Чалову, где бы он не играл в следующем сезоне.
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Чалов - игрок, который умеет всё, но понемногу. В меру техничный, в меру быстрый, в меру хорошо открывается, в меру хорошего бьёт, в меру хорошо играет пас.
Такой нападавший с 72-73 очками по всем показателям , будь он карточкой в ФИФе. И при этом ни одного сильного и яркого скилла.
Ему будет трудно найти себя в Европе, вообще даже не могу представить, где бы он мог закрепиться. Может какой-то аутсайдер Серии А, но не более.
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Цель одна, бабоски без напряга.
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репутационно, я так понимаю, что французский рынок более-менее не шарахается от наших игроков, спасибо Головину, да и Далер себя нормально проявил. Поэтому если брать топ-5 чемпионатов, то скорее всего только этот чемпионат может на него среагировать. А швейцария, греция, турция, уже не так принципиально.
0
0
0
Надо было в своё время в КП его продавать. Вроде по слухам и больше 20 предлагали.
+3
-3
0
Кмк, Бундеслига для него хорошо бы подошла. Там напы со схожими характеристиками комфортно себя ощущают
+1
-1
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Сезон у Фёдора, откровенно говоря, был неудачный. Если цель - уехать в Европу, надо подтягивать уровень.
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-2
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