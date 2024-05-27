Федор Чалов: «Цель играть в Европе остается. «ПСЖ» за 20 млн не приходит. Будь как будет»

Федор Чалов заявил о желании перейти в европейский чемпионат.

«У меня как была, так и остается цель – играть в Европе. В этом плане ничего не поменялось.

Уйду летом? Посмотрим, не люблю загадывать. Не хочется громких фраз. Понятно, что « » за 20 [миллионов] не приходит. Будь как будет», – сказал нападающий .

Ранее появилась информация, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов близок к переходу в «ПСЖ» за 20 млн евро.

В сезоне-2023/24 Мир на счету 12 голов (7 с пенальти) и 3 ассиста в 29 матчах.