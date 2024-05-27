Федор Чалов: «Цель играть в Европе остается. «ПСЖ» за 20 млн не приходит. Будь как будет»
Федор Чалов заявил о желании перейти в европейский чемпионат.
«У меня как была, так и остается цель – играть в Европе. В этом плане ничего не поменялось.
Уйду летом? Посмотрим, не люблю загадывать. Не хочется громких фраз. Понятно, что «ПСЖ» за 20 [миллионов] не приходит. Будь как будет», – сказал нападающий ЦСКА.
Ранее появилась информация, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов близок к переходу в «ПСЖ» за 20 млн евро.
В сезоне-2023/24 Мир РПЛ на счету Федора Чалова 12 голов (7 с пенальти) и 3 ассиста в 29 матчах.
В спортивных медиа во Франции нейтралитет.
Относительно всяких Арсеналов, которые от ужаса перед ботами твиты трут. И Челси, что позволяли травить собственных игроков за поездки в Москву.
Такой нападавший с 72-73 очками по всем показателям , будь он карточкой в ФИФе. И при этом ни одного сильного и яркого скилла.
Ему будет трудно найти себя в Европе, вообще даже не могу представить, где бы он мог закрепиться. Может какой-то аутсайдер Серии А, но не более.