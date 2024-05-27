У Роналду 46 (35+11) очков в чемпионате за «Аль-Наср» – рекорд саудовской лиги. Марез – лучший ассистент сезона

Криштиану Роналду обновил рекорд саудовской лиги по результативным действиям.

В заключительном 34-м туре чемпионата против «Аль-Иттихада» (4:2) форвард « » отметился дублем. Всего в нынешнем сезоне на счету Роналду 35 голов и 11 ассистов в 30 матчах лиги.

показал лучший результат в истории лиги. Он побил рекорд 18 мая, когда сделал 44-е результативное действие.

Лучшим ассистентом завершившегося чемпионата стал – на его счету 13 голевых передач в 32 матчах за « ».