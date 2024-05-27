У Роналду 46 (35+11) очков в чемпионате за «Аль-Наср» – рекорд саудовской лиги. Марез – лучший ассистент сезона

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Рияд Марез Футбол

Криштиану Роналду обновил рекорд саудовской лиги по результативным действиям.

В заключительном 34-м туре чемпионата против «Аль-Иттихада» (4:2) форвард «Аль-Насра» отметился дублем. Всего в нынешнем сезоне на счету Роналду 35 голов и 11 ассистов в 30 матчах лиги.

Криштиану показал лучший результат в истории лиги. Он побил рекорд 18 мая, когда сделал 44-е результативное действие.

Лучшим ассистентом завершившегося чемпионата стал Рияд Марез – на его счету 13 голевых передач в 32 матчах за «Аль-Ахли».

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19 комментариев
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Поздравляю красавец! Роналду поражает своим профессионализмом и самоотдачей. Некоторые топ футболисты приехали в СА и попросту не смогли даже адаптироваться, Хендерсон уехал, Бензема вообще потерялся, а этот в 40 лет рвёт и мечет и продолжает ставить новые рекорды. Феноменальный футболист, кто бы что не говорил. Удачи ему в финале кубка Короля против Аль-Хиляля!
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Где новость, что Роналду первый игрок в истории футбола, выигравший гонку бомбардиров в 4 разных лигах - АПЛ, Ла лига, серия А и чемпионат СА!
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Его нынешний уровень покажет выступление на ЧЕ. Результаты в чемпионате Аравии это игра старшака в песочнице с малышами
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Рекорды Роналду нам безразличны. Как и сам Роналду.

(с) Армия маленьких фанов Месси, оставляющие сотни комментариев под новостью 🐐
+5
-3
+2
Ответ Сэмс
893й гол. Легендарная результативность)
-6 голов
+5
-3
+2
Все в Инстаграм
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0
+1
Когда продал душу дьяволу за дешёвые голы в пустыне..
+2
-1
+1
Непобедимый Альхиляль 2024, где новость??
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Комментарий удален модератором
Это понятно, а ремонтада где?)
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893й гол. Легендарная результативность)
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Только Рон может побить рекорд Рона 😎
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Ответ Vlad_Mor
А кто победил в чемпионате то?
Бензема уронил чемпиона на 5-е место.
Титул взял монстуозный Аль Хиляль
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