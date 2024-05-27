Флик в среду подпишет контракт с «Барсой» на 2 года. Тренер прибудет в Испанию завтра
Ханс-Дитер Флик подпишет контракт с «Барселоной» до 2026 года.
По данным Фабрицио Романо, завтра 59-летний немецкий специалист прибудет в Барселону, а в среду подпишет контракт с каталонским клубом.
Соглашение «Барселоны» с Фликом будет действовать до июня 2026 года.
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😁
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насчет трансферов, сейчас не нужны так много трансферов. нужен опорник и ЛН, а для топ опорника и ЛН денег можно найти, есть кого продать и заработать! так что трансферы будут! возможно, Барса будет самой активной на ТО из всех топ клубов.