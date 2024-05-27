Флик в среду подпишет контракт с «Барсой» на 2 года. Тренер прибудет в Испанию завтра

Теги Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Фабрицио Романо Футбол

Ханс-Дитер Флик подпишет контракт с «Барселоной» до 2026 года.

По данным Фабрицио Романо, завтра 59-летний немецкий специалист прибудет в Барселону, а в среду подпишет контракт с каталонским клубом.

Соглашение «Барселоны» с Фликом будет действовать до июня 2026 года.

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35 комментариев
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Честно говоря будет интересно посмотреть получится ли у Флика в Барсе. Он из тренеров типажа Клоппа, которые ставят вертикальный футбол с упором на физику. А Барса давно уже играет в другой футбол. Так что ХЗ, что получится)
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Не хуже чем Куман явно вариант)
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Тут такое ощущение что пока Барса финансово не оклемается, позиция тренера будет не так важна - больших трансферов все равно не будет, а значит не будет и больших трофеев, и даже крутой тренер без должного менталитета и страсти к Барсе мало что изменит, а таких фанатов клуба как Хави не так просто найти.
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+4
Ответ Зеленский
Ждем Иньесту в качестве тренера барсы.Этого лысого мы ещё не гоняли
тебя обидели)))))))
😁
+11
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Ответ Men77
Честно говоря будет интересно посмотреть получится ли у Флика в Барсе. Он из тренеров типажа Клоппа, которые ставят вертикальный футбол с упором на физику. А Барса давно уже играет в другой футбол. Так что ХЗ, что получится)
Только у Флика харизма уровня тумбочки по сравнению с Клоппом. Это может и не помешает ему в Барсе, но просто как факт.
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Ответ Зеленский
Ждем Иньесту в качестве тренера барсы.Этого лысого мы ещё не гоняли
Иньеста гонял и унижал реал по всем статьям. тебе это надо??
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Ответ CHELSEA_2008
Флик разве знает испанский? Или единственная причина его назначения это то что он согласился получать меньше Хави на 30%? 😃 Первый на моей памяти тренер, никак не связанный с Барселоной до назначения.
Надо признать, с Барселоной он всё же связан был
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Флик разве знает испанский? Или единственная причина его назначения это то что он согласился получать меньше Хави на 30%? 😃 Первый на моей памяти тренер, никак не связанный с Барселоной до назначения.
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Следующий сезон Ла лиги будет интереснейший!))
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Ответ Зеленский
Комментарий скрыт
Или не будет
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Ответ Зеленский
Истина же.Пусть барсофаны преклоняются перед Модричем и называют его лучшим полузащитником Ла Лиги в этом веке или пусть признают что липовые ЗМ Месси ничего не стоят.Третьего не дано
Франс футбол извинился перед Иньестой, за то что его обокрал коротышка)

https://www.sport-express.ru/football/abroad/news/france-football-inesta-izvini-chto-u-tebya-net-zolotogo-myacha-1400646/
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Ответ Iamliam
Тут такое ощущение что пока Барса финансово не оклемается, позиция тренера будет не так важна - больших трансферов все равно не будет, а значит не будет и больших трофеев, и даже крутой тренер без должного менталитета и страсти к Барсе мало что изменит, а таких фанатов клуба как Хави не так просто найти.
нет, наоборот! нужен тренер который не испытывает Барсе особых чувств. на Хави было высокое давление как и во всех в топ клубах, но из за того что он испытывал особое чувство к Барсе, он любую неудачу принимал слишком близко к сердцу, и сам Хави поплыл морально очень сильно, то как он психовал во время матчей.. чего стоит матч с псг, когда при ничейном счете он удалился психанув.. это не позволительно для тренера, особенно в таких матчах! так что, сейчас нужен тренер который менее пристрастен к клубу но чтоб подошел к работе прежде всего с профессиональным взглядом. эмоции в сторону, нужны профессионалы! Флик профи, он ставит другой футбол, по началу будет трудно, и привыкнут! у Барсы нынешний состав как раз под Флика нежели под тики-таки! говорят,Флик сделает ставку на хорошую физику а это то чего не хватало Барсе последние годы, что Вальверде и Куман что Хави в этом плане плохо поработали, но эти ребята средние тренеры,Флик может не топ но близок к этому статусу.
насчет трансферов, сейчас не нужны так много трансферов. нужен опорник и ЛН, а для топ опорника и ЛН денег можно найти, есть кого продать и заработать! так что трансферы будут! возможно, Барса будет самой активной на ТО из всех топ клубов.
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Ответ Tristan...
За последние 11 лет были пассажир Мартино и временщик Сетьен
Ах да, но они хотябы знали испанский. 🤔
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