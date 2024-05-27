Флик в среду подпишет контракт с «Барсой» на 2 года. Тренер прибудет в Испанию завтра

Ханс-Дитер Флик подпишет контракт с «Барселоной» до 2026 года.

По данным , завтра 59-летний немецкий специалист прибудет в Барселону, а в среду подпишет контракт с каталонским клубом.

Соглашение «Барселоны» с Фликом будет действовать до июня 2026 года.

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