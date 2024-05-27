В Москве стартует Beat Film Festival

С 6 по 16 июня в Москве пройдет Beat Film Festival – самый большой фестиваль документального кино в России. Программу кинопоказов дополнят больше 25 событий — паблик-токи, дискуссии и представления фильмов, которые состоятся сразу на пяти площадках.

В рамках фестиваля, 8 июня в 16:00 в Restaurant by Deep Fried Friends пройдет специальный показ фильма Copa 71. Этот фильм о первом крупном чемпионате мира по женскому футболу: в августе-сентябре 1971 года в Мексике состоялся неофициальный чемпионат женских национальных команд.

После показа состоится беседа «Почему все боятся женского футбола?» при поддержке Sports. Среди участников – журналист Спортса Ярослав Сусов, капитан женской футбольной команды Girl Power и руководитель массовых программ женского департамента РФС Мария Исаева, а также медиафутболистка и трехкратная чемпионка России по футзалу Ольга Тигина.

Подробности о показе и билетах можно узнать на сайте.