«Бавария» подпишет Уэдраого за 15 млн евро. 18-летнего хавбека оставят в аренде в «Шальке», чтобы он смог закончить школу
«Бавария» подпишет хавбека «Шальке» Ассана Уэдраого.
По данным Sportbuzzer, мюнхенцы согласовали контракт с 18-летним футболистом, и Уэдраого остается лишь подписать его.
При этом в следующем сезоне полузащитник останется в «Шальке» на правах аренды, чтобы он смог окончить школу (система школьного образования в Германии рассчитана на 12-13 лет – Спортс) и получить игровой опыт.
Сумма трансфера оценивается примерно в 15 миллионов евро.
Также сообщается, что интерес к Уэдраого проявлял «РБ Лейпциг», однако клуб не хотел оставлять хавбека в аренде в «Шальке».