«Бавария» подпишет Уэдраого за 15 млн евро. 18-летнего хавбека оставят в аренде в «Шальке», чтобы он смог закончить школу

«Бавария» подпишет хавбека «Шальке» Ассана Уэдраого.

По данным Sportbuzzer, мюнхенцы согласовали контракт с 18-летним футболистом, и Уэдраого остается лишь подписать его.

При этом в следующем сезоне полузащитник останется в « » на правах аренды, чтобы он смог окончить школу (система школьного образования в Германии рассчитана на 12-13 лет – Спортс) и получить игровой опыт.

Сумма трансфера оценивается примерно в 15 миллионов евро.

Также сообщается, что интерес к Уэдраого проявлял « », однако клуб не хотел оставлять хавбека в аренде в «Шальке».