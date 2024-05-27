Араухо может продлить контракт с «Барсой» из-за ухода Хави. Он посмотрит, усилится ли команда летом

Теги Барселона Хави Ла Лига Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо может продлить контракт с «Барселоной» из-за ухода Хави.

Руководство каталонского клуба заинтересовано в продлении контракта с 25-летним защитником, и несколько недель назад ему было сделано предложение. Однако уругваец так и не дал ответа.

После ухода Хави с поста главного тренера «Барселоны» шансы на продление контракта значительно возросли, пишет Marca. Отношения между экс-главным тренером каталонцев и Араухо были натянутыми, так как он не чувствовал поддержки со стороны Хави и клуба. 

После удаления в 1/4 финала Лиги чемпионов в матче против «ПСЖ» и вылета «Барселоны» из турнира уругваец получил много критики, в том числе от партнеров по команде. Игрок был недоволен отсутствием поддержки со стороны Хави. 

Кроме того, Араухо хотел бы играть в сильной команде, которая борется за титулы. И он сомневается, что в «Барселоне» это будет возможным по причине финансовых проблем клуба.

Араухо хочет подождать, чтобы понять, действительно ли «Барселона» сумеет усилиться и будет конкурентоспособной в следующем сезоне. Если это случится, то уругваец может продлить контракт с клубом, но если команда сохранит нынешний уровень, то, скорее всего, Араухо перейдет в другой клуб. 

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22 комментария
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Смотреть он собрался
После матча с псж на след день надо было на трансфер его выставить
Сезон провальный с его стороны плюс частые травмы колена скорость уже не та пока чего то стоит надо отправлять бойца
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Ну будет так играть в ключевых матчах ни один тренер не поможет и ни одно обновление состава.
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Ответ Dexter Morgan
Винисиус: "Мооояяя прелесть, моя собственность".
Если подсчитать общее количество игр где Винисиус играл на фланге против Араухо, то скорее Араухо будет хозяином Винисиуса, но Рональд просел маля после травмы! И в последних играх Винисиус выглядел предпочтительней!
+14
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посмотрит он... смотри, какой важный курица, царь во дворца
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Ответ ak0809
Одна грубейшая ошибка стоит многого. Этого мы уже не в первый раз видим. Честно, Араухо является околотопом, не никак не смог перешагнуть выше. Жаль. Время все покажет.
У Араухо постоянно грубые ошибки в важных матчах, средненький защитник
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Одна грубейшая ошибка стоит многого. Этого мы уже не в первый раз видим. Честно, Араухо является околотопом, не никак не смог перешагнуть выше. Жаль. Время все покажет.
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А чем он так хорош ? Неплохой игрок, но мое мнение не более того.
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А если не усилится, то отменит продление контракта или как?
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Что значит не чувствовал поддержку, если ему доверили пол сезона капитанить, это он должен был поддерживать остальных, в частности и Так вам тоже! Я бы хотел его как-то оправдать, но именно же он подкачал в ключевых матчах, это же он выдав отличный сезон сбавил сильно, плюс травмы. Да еще все это похоже на выбивание более жирного контракт о у клуба.
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Главный провал сезона.

Нужно продавать пока есть спрос
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Да-да, пусть едет, ФК Голливуд уже заждались!
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Посмотрит он… если команда усилит защиту -> можно сажать на лавку переоцененный привозила
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Если так, то пускай валит.
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Ответ ak0809
Одна грубейшая ошибка стоит многого. Этого мы уже не в первый раз видим. Честно, Араухо является околотопом, не никак не смог перешагнуть выше. Жаль. Время все покажет.
Подобная тенденция встала на поток, когда защитник после сильного сезона следующий проводит гораздо хуже. Умтити, Лангле…
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