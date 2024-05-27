Араухо может продлить контракт с «Барсой» из-за ухода Хави. Он посмотрит, усилится ли команда летом

Рональд Араухо может продлить контракт с «Барселоной» из-за ухода Хави.

Руководство каталонского клуба заинтересовано в продлении контракта с 25-летним защитником, и несколько недель назад ему было сделано предложение. Однако уругваец так и не дал ответа.

После ухода Хави с поста главного тренера «Барселоны» шансы на продление контракта значительно возросли, пишет Marca. Отношения между экс-главным тренером каталонцев и Араухо были натянутыми, так как он не чувствовал поддержки со стороны Хави и клуба.

После удаления в 1/4 финала Лиги чемпионов в матче против «ПСЖ» и вылета «Барселоны» из турнира уругваец получил много критики, в том числе от партнеров по команде. Игрок был недоволен отсутствием поддержки со стороны Хави.

Кроме того, Араухо хотел бы играть в сильной команде, которая борется за титулы. И он сомневается, что в «Барселоне» это будет возможным по причине финансовых проблем клуба.

Араухо хочет подождать, чтобы понять, действительно ли «Барселона» сумеет усилиться и будет конкурентоспособной в следующем сезоне. Если это случится, то уругваец может продлить контракт с клубом, но если команда сохранит нынешний уровень, то, скорее всего, Араухо перейдет в другой клуб.

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