Беллингем о Мбаппе в «Реале»: «Было бы здорово. Знаете хоть кого-то, кто не хотел бы играть с ним?»
Джуд Беллингем заявил, что хотел бы играть вместе с Килианом Мбаппе.
«Вы знаете хоть одного игрока, который не хотел бы играть рядом с таким хорошим футболистом, как он?
Я не хочу нагнетать обстановку. Вероятно, это большое давление, когда все говорят о нем, но, да, это было бы здорово», – сказал полузащитник «Мадрида».
Напомним, ранее стало известно об уходе Мбаппе из «ПСЖ». Неоднократно сообщалось, что Килиан перейдет в «Реал».
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Тот, кто будет сидеть на лавке из-за него)