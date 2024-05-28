Беллингем о Мбаппе в «Реале»: «Было бы здорово. Знаете хоть кого-то, кто не хотел бы играть с ним?»

Джуд Беллингем заявил, что хотел бы играть вместе с Килианом Мбаппе.

«Вы знаете хоть одного игрока, который не хотел бы играть рядом с таким хорошим футболистом, как он?

Я не хочу нагнетать обстановку. Вероятно, это большое давление, когда все говорят о нем, но, да, это было бы здорово», – сказал полузащитник « ».

Напомним, ранее стало известно об уходе Мбаппе из « ». Неоднократно сообщалось, что перейдет в «Реал».