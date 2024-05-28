Беллингем о Мбаппе в «Реале»: «Было бы здорово. Знаете хоть кого-то, кто не хотел бы играть с ним?»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем заявил, что хотел бы играть вместе с Килианом Мбаппе.

«Вы знаете хоть одного игрока, который не хотел бы играть рядом с таким хорошим футболистом, как он?

Я не хочу нагнетать обстановку. Вероятно, это большое давление, когда все говорят о нем, но, да, это было бы здорово», – сказал полузащитник «Мадрида». 

Напомним, ранее стало известно об уходе Мбаппе из «ПСЖ». Неоднократно сообщалось, что Килиан перейдет в «Реал».

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16 комментариев
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Знаете хоть кого-то, кто не хотел бы играть с ним?
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Тот, кто будет сидеть на лавке из-за него)
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Ответ Ванильный Мишка
Мне кажется Кроос завершил так как хочет дать дорогу молодым. В том числе чтобы было место на поле для Мбаппе. Джуда будут использовать ниже на позиции Тони. И впереди появляется место для Мбаппе.
Есть подозрение что крос думал о мбапе только когда дети смотрели черепашек ниндзя
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Не понятно где он будет играть, без кросса и без его прямой замены, я в Реале не знаю кто дает длинные передачи из глубины, он будет уже не так крут как мог бы, в любом случае когда есть и вини и мбапе которые на дриблинге могут в любой момент забить, это приятно
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+2
Ответ Донат Голицин
Не понятно где он будет играть, без кросса и без его прямой замены, я в Реале не знаю кто дает длинные передачи из глубины, он будет уже не так крут как мог бы, в любом случае когда есть и вини и мбапе которые на дриблинге могут в любой момент забить, это приятно
Возможно Анчи посадит Модрича глубоким опорником, как Пирло. А впереди прессинг-машины Кама, Беллингем и Вальверде. И вот эти четверо будут доставлять мяч Вини и Мбаппе
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Ответ Black Phoenix
С Мбаппе? Говорят так, будто Килиан эталонный забивала и помимо ПСЖ успел заколотить кучу голов в Англии, Испании, и Италии. Черепану уже 25 лет, ещё 2-3 года и физический спад наступит, игровая деградация с потерей скорости, а он в Европе вообще ничерта не выиграл и нигде не отметился, кроме Франции. Криш, например, в его возрасте в Англии за праймовый МЮ феерил, и ЛЧ оформил, выиграл все что можно, а позже и за Реал успел навыигрывать столько, что станет самым великим игроком сливочных, а Месси Барсу великой делал в составе золотой гвардии Гвардиолы.
он на ЧМ уже давно себя зарекомендовал.
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Ответ Black Phoenix
С Мбаппе? Говорят так, будто Килиан эталонный забивала и помимо ПСЖ успел заколотить кучу голов в Англии, Испании, и Италии. Черепану уже 25 лет, ещё 2-3 года и физический спад наступит, игровая деградация с потерей скорости, а он в Европе вообще ничерта не выиграл и нигде не отметился, кроме Франции. Криш, например, в его возрасте в Англии за праймовый МЮ феерил, и ЛЧ оформил, выиграл все что можно, а позже и за Реал успел навыигрывать столько, что станет самым великим игроком сливочных, а Месси Барсу великой делал в составе золотой гвардии Гвардиолы.
Он и есть эталонный забивала с прекрасной техникой. Он выиграл ЧМ, однозначно станет лучшим бомбардиром в истории этого турнира, побил рекорды во Франции. Засиделся - да, безусловно, но а кто б не засиживался за такие деньги? Посмотрим, как будет, но в любом случае, лучше него на его позиции на данный момент в мире нет.
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Ответ Ванильный Мишка
Мне кажется Кроос завершил так как хочет дать дорогу молодым. В том числе чтобы было место на поле для Мбаппе. Джуда будут использовать ниже на позиции Тони. И впереди появляется место для Мбаппе.
Кроос делал то что хотел сам как в свое время Зидан.
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