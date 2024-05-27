Васкес о посте со смеющимися эмодзи после непопадания на Евро-2024: «Это никак не связано. Решения принимает тренер, их нужно уважать»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Лукас Васкес соцсети Луис де ла Фуэнте Евро-2024 Футбол

Лукас Васкес объяснил свой пост после публикации заявки Испании на Евро-2024.

Защитник «Реала» не вошел в расширенный состав сборной Испании на чемпионат Европы, оглашенный тренером Луисом де ла Фуэнте. После оглашения списка Васкес опубликовал в соцсети пост с двумя смеющимися эмодзи, но через некоторое время удалил публикацию. 

«Это никак не связано [с составом Испании на Евро-2024], я полностью поддерживаю сборную.

В конце концов, решения принимает тренер, и мы должны в полной мере их уважать», – сказал защитник «Реала».

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20 комментариев
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Хороший игрок, должен был попасть
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Ответ Spaten
Хороший игрок, должен был попасть
Согласен, я тоже не понял. Не суперталант, но пахарь каких мало. И разные позиции может закрыть. Вообще один из самых недооцененных футболистов.
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Ответ Dexter Morgan
Так тренер сборной Испании и Браима не взял. Тому пришлось другую сборную выбрать. Испании ничего и не светит.
Зато Ямаль побьёт очередной рекорд. Правда любит он антирекорды ставить... Возможно, будет самым молодым игроком, не вышедшим из группы...
Этож надо было Браима, который часто на одном месте всю защиту крутит и постоянно обостряет атаку, когда выходит, на Ямаля обменять...
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Меня вообще удивляют эти удаленные посты. Слово то не воробей. А тут перед тем как написать и подумать немного можно.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Напоминает Хави… не так ли? 😁
Напоминает нашего Криша под постами о Чемпионе Мира МЕССИ… МЕССИ… МЕССИ…
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Фанаты Барсы пишут про задний ход) и это на фоне позорного удаления Хави, после того, как он сдал назад)
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Ну хотя бы Начо, Карвахал, Хоселу будут из Мадрида. А так у Сосьедада и Барселоны по 5 играков
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Ответ Kirill Kozlov
Ссыкло
А написано Кирилл)
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Ответ Александр Зубков
Меня вообще удивляют эти удаленные посты. Слово то не воробей. А тут перед тем как написать и подумать немного можно.
и интернет всё помнит. Тут удаление ничего не меняет
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