Васкес о посте со смеющимися эмодзи после непопадания на Евро-2024: «Это никак не связано. Решения принимает тренер, их нужно уважать»
Лукас Васкес объяснил свой пост после публикации заявки Испании на Евро-2024.
Защитник «Реала» не вошел в расширенный состав сборной Испании на чемпионат Европы, оглашенный тренером Луисом де ла Фуэнте. После оглашения списка Васкес опубликовал в соцсети пост с двумя смеющимися эмодзи, но через некоторое время удалил публикацию.
«Это никак не связано [с составом Испании на Евро-2024], я полностью поддерживаю сборную.
В конце концов, решения принимает тренер, и мы должны в полной мере их уважать», – сказал защитник «Реала».
Этож надо было Браима, который часто на одном месте всю защиту крутит и постоянно обостряет атаку, когда выходит, на Ямаля обменять...