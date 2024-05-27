Васкес о посте со смеющимися эмодзи после непопадания на Евро-2024: «Это никак не связано. Решения принимает тренер, их нужно уважать»

Лукас Васкес объяснил свой пост после публикации заявки Испании на Евро-2024.

Защитник «Реала» не вошел в расширенный состав сборной Испании на чемпионат Европы, оглашенный тренером Луисом де ла Фуэнте. После оглашения списка опубликовал в соцсети пост с двумя смеющимися эмодзи, но через некоторое время удалил публикацию.

«Это никак не связано [с составом на ], я полностью поддерживаю сборную.

В конце концов, решения принимает тренер, и мы должны в полной мере их уважать», – сказал защитник « ».