Средняя посещаемость РПЛ-2023/24 – 11162 зрителя. Это на 1736 человек больше, чем в прошлом сезоне

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Средняя посещаемость матчей РПЛ выросла на 1736 человек.

Общая средняя посещаемость Мир РПЛ в сезоне-2023/24 составила 11162 зрителя, что на 1736 зрителей или на 18,4 % больше, чем в прошлом сезоне. 

Так, в сезоне-2022/23 посещаемость матчей Премьер-лиги составила 9426 зрителей, в сезоне-2021/22 – 7439 зрителей, а в сезоне-2020/21 – 8239.

Напомним, с сезона-2022/23 в чемпионате России действует Fan ID: в первой половине сезона система заработала на нескольких стадионах, во второй – на всех. 

Посещаемость сезона-2022/23 – худшая с 1995-го. Грустный факт

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19 комментариев
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Гвозди можно с этих людей делать. Отстоять в пробках, сделать Фануйди, нести пиво в себе, чтобы увидеть опасный момент минуте на 80-й...
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Ну, красивые цифры для оправдания Fan ID. Скажут, видите, ввели - посещаемость выросла ))
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Комментарий удален модератором
Надо ориентироваться к цифре 13000,средне статистическое, за все ближайшие сезоны до фан уйди, в принципе, осталось не так много и на след сезон смогут выйти к этим цифрам
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Как вспомню несчастный Оренбург, который не допустили до РПЛ ввиду недостаточного количества мест, которые заведомо должны пустовать, трибунах его стадиона... :)
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Щас опять прибегут противники фан уйди. А по факту просто никто кроме местных не хочет ходить на уг матчи. Кому интересен условный матч локомотив Урал например. Особенно, если этот матч проходит в марте или в конце октября) если бы сейчас чисто теоретически в Россию приехала лига чемпионов по новому формату, и нужен был бы фан айди, то все сделали ли бы, потому что это интересно. А рпл только жора ипотек восхваляет.
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Вот, что FanID животворящий делает. Почувствовав безопасность и комфорт благопорядочный народ ринулся на стадионы.
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Ответ Пнин
В следующем году посещаемость должна вырасти - вылетел "Сочи", один из самых непосещаемых команды.
Так вошли такие же химки, а махачкала плюс, минус так же народу будет собирать, хотя скорее меньше, арсенал и акрон,плюс минус такие же как урал и пари нн
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Ответ Slavnov
Так вошли такие же химки, а махачкала плюс, минус так же народу будет собирать, хотя скорее меньше, арсенал и акрон,плюс минус такие же как урал и пари нн
Вы , вообще, в курсе сколько народа ходило на Динамо Махачкала в этом году, когда они еще были ФНЛ, что их упоминаете?)
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Ответ Пнин
В следующем году посещаемость должна вырасти - вылетел "Сочи", один из самых непосещаемых команды.
там Химки вернулись, их рокировка лишь в минус посещаемости
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Ответ Ллб
Вы , вообще, в курсе сколько народа ходило на Динамо Махачкала в этом году, когда они еще были ФНЛ, что их упоминаете?)
там стадион по моему всего 15 тысяч вмещает,а у балтики к 35т
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