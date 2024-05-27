Средняя посещаемость РПЛ-2023/24 – 11162 зрителя. Это на 1736 человек больше, чем в прошлом сезоне
Средняя посещаемость матчей РПЛ выросла на 1736 человек.
Общая средняя посещаемость Мир РПЛ в сезоне-2023/24 составила 11162 зрителя, что на 1736 зрителей или на 18,4 % больше, чем в прошлом сезоне.
Так, в сезоне-2022/23 посещаемость матчей Премьер-лиги составила 9426 зрителей, в сезоне-2021/22 – 7439 зрителей, а в сезоне-2020/21 – 8239.
Напомним, с сезона-2022/23 в чемпионате России действует Fan ID: в первой половине сезона система заработала на нескольких стадионах, во второй – на всех.
Посещаемость сезона-2022/23 – худшая с 1995-го. Грустный факт