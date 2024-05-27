Отец Сафонова о «ПСЖ»: «Есть поговорка: «Впереди паровоза бежать нельзя». Нет смысла комментировать – если тренер «Краснодара» не стал, почему должен кто-то другой?»

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Отец Матвея Сафонова высказался о возможном переходе вратаря в «ПСЖ».

Ранее появилась информация, что голкипер «Краснодара» близок к переходу в «ПСЖ» за 20 млн евро.

– Общался с Матвеем. Но комментировать ничего не буду.

– Почему?

– Не хочу. Смысла нет. Я работаю в «Локомотиве-Кубань», у нас есть такая поговорка: «Впереди паровоза бежать нельзя». Слышали, наверное, да?

Если главный тренер «Краснодара» не стал комментировать, почему кто-то другой должен комментировать? Тут никто не имеет права. Я понимаю, это ваша работа – заходить через окно, если закрыта дверь. Но не в этом случае. Не стоит.

– Фабрицио Романо писал о сделке как о практически завершенной.

– Я, честно говоря, не знаю, кто это такой. Я вообще посторонний человек, с футболом на вы. Если бы я был каким-то агентом или еще кем-то... Но я просто отец.

– Хотели ли бы переехать в Париж?

– У меня своя работа здесь, поэтому зачем, – сказал Евгений Сафонов.

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6 комментариев
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Последний вопрос какой-то гений задавал
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Почему он его не послал? Заколебали уже эти представители древнейшей профессии
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Комментарий удален модератором
Тссссссссс, не спугните удачу!
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Ответ Сергей Лютый
Комментарий удален модератором
Там крысы!
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