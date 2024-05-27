У Роналду 79 (64+15) очков в 69 матчах за «Аль-Наср»
Криштиану Роналду набрал 79 очков в 69 играх за «Аль-Наср».
«Аль-Наср» принимает «Аль-Иттихад» (2:0, второй тайм) в заключительном туре лиги Саудовской Аравии.
Криштиану Роналду забил гол на третьей добавленной минуте первого тайма, а на 69-й оформил дубль. Таким образом, он забил 34-й и 35-й голы в нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии и побил рекорд турнира.
Всего Роналду забил 64 гола и отдал 15 результативных передач за «Аль-Наср» во всех турнирах.
Ждём рекорд на этом турнире
🇵🇹 Роналду (39 лет) - 34+11
Голов у него больше.
Голов за сборную больше.
Выигранных ЛЧ больше.
Голов в ЛЧ больше.
Пасов в ЛЧ больше.
Голов в плей-офф ЛЧ больше.
Голов в финалах ЛЧ больше.
Голов в финалах клубного ЧМ больше.
Где там он уступает?
В матче с Аталантой (0:3) явно не хватило лидерских качеств мудрого и опытного игрока..
пока что одни выхлопы.
новость для статадрочеров🍓