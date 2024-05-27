У Роналду 79 (64+15) очков в 69 матчах за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

Криштиану Роналду набрал 79 очков в 69 играх за «Аль-Наср».

«Аль-Наср» принимает «Аль-Иттихад» (2:0, второй тайм) в заключительном туре лиги Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду забил гол на третьей добавленной минуте первого тайма, а на 69-й оформил дубль. Таким образом, он забил 34-й и 35-й голы в нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии и побил рекорд турнира.

Всего Роналду забил 64 гола и отдал 15 результативных передач за «Аль-Наср» во всех турнирах. 

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48 комментариев
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Перспективный парень, пора в Европу, тут конкурентов нет….
+40
-3
+37
Страшно представить как бы он зажигал в МЛС,учитывая что главная ихняя команда получила 15 мячей за два матча с саудитами)
+41
-9
+32
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
В МЛС и ты бы зажигал, там студенты играют и латинские подсобные рабочие))
студенты играют в млс, а в СА Миленкович Савич, Канте, Малком, Митрович , Неймар и около таких 20 топов и 80 игроков уровня Крыховяка
+21
-5
+16
Ответ Зеленский
Страшно представить как бы он зажигал в МЛС,учитывая что главная ихняя команда получила 15 мячей за два матча с саудитами)
В МЛС и ты бы зажигал, там студенты играют и латинские подсобные рабочие))
+25
-10
+15
Ждём 1000 голов от великого португальского ГОАТа💪🇵🇹🐐
+19
-4
+15
В эпоху великого Роналду живём!
+21
-10
+11
Ответ Зеленский
Ассистировать Рон конечно тоже умеет.Лучший ассистент в истории ЛЧ!
Второй ассистент в истории ЕВРО (7 передач) и первый с учётом отскоков (9 передач)

Ждём рекорд на этом турнире
+9
0
+9
🇷🇸 Митрович (29 лет) - 27+5

🇵🇹 Роналду (39 лет) - 34+11
+13
-5
+8
Пустыня пустыней, но с такой статой почему то он не в списке номинантов, а Месси там что делает?
+7
-2
+5
Ответ Вальдано
Ответ прост.. "Рекорды" Авейру никто не признаёт.. Вот беда.. 😂
И кто их "не призает"? Фанаты Барселоны? Это конечно очень авторитетная инстанция, но рекорды не требуют признания, это статистический факт.
+6
-1
+5
Я правильно понял, что Аль Наср выиграл чемпионат в одну калитку?)
+9
-5
+4
ГОАТ он и в 40 ГОАТ
+5
-2
+3
Мощная стата
+3
0
+3
Ответ ak83
Его клуб что нибудь выиграл?
А Барселона что нибудь выиграла ?
+3
0
+3
Ассистировать Рон конечно тоже умеет.Лучший ассистент в истории ЛЧ!
+9
-6
+3
Ответ Муканов Арманбек
Надеюсь история с Байером не выдумка и переход возможен
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
+2
0
+2
Интересно будет на него посмотреть на грядущем чемпионате Европы
+3
-1
+2
Ответ Bunyod Turgunov
В эпохе Роналду который по всем главным показателям уступает к Месси🤣🤣🤣🤣
Это в каких таких показателях?
Голов у него больше.
Голов за сборную больше.
Выигранных ЛЧ больше.
Голов в ЛЧ больше.
Пасов в ЛЧ больше.
Голов в плей-офф ЛЧ больше.
Голов в финалах ЛЧ больше.
Голов в финалах клубного ЧМ больше.

Где там он уступает?
+2
0
+2
Ответ Олег Мастерков
будет стоять в коробке как пугало в огороде
И от пугало есть польза если правильно использовать
+2
-1
+1
Жаль , что тогда Тухель не хотел его в Челси. Вот такого лидера и бомбардира не хватает несколько лет уже там. По любому забивал бы много.
+2
-1
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Фантастика!!!
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+1
Величайший 🐐
+1
0
+1
Роналду 79?
+1
0
+1
Ответ Royal Watcher
Перспективный парень, пора в Европу, тут конкурентов нет….
Если новости по поводу Байера - правда, то было бы здорово

В матче с Аталантой (0:3) явно не хватило лидерских качеств мудрого и опытного игрока..
+5
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0
Ответ Зеленский
Ждём 1000 голов от великого португальского ГОАТа💪🇵🇹🐐
р-он и после смерти будет забивать))))
+2
-2
0
Ответ e_kot
Я правильно понял, что Аль Наср выиграл чемпионат в одну калитку?)
Да зачем это персофанам Роналду, главное что стата крутая!! А то что они проигрывают первому месту 14 очков и по 85 минут играют вдесятером -- это никому не интересно
+2
-2
0
Надеюсь история с Байером не выдумка и переход возможен
+2
-2
0
Ответ Олег Мастерков
будет стоять в коробке как пугало в огороде
Комментарий удален модератором
В Арсенал бездаря
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был бы толк с этих голов
пока что одни выхлопы.
новость для статадрочеров🍓
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