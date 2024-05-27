У Роналду 79 (64+15) очков в 69 матчах за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду набрал 79 очков в 69 играх за «Аль-Наср».

«Аль-Наср» принимает « » (2:0, второй тайм) в заключительном туре лиги Саудовской Аравии.

забил гол на третьей добавленной минуте первого тайма, а на 69-й оформил дубль. Таким образом, он забил 34-й и 35-й голы в нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии и побил рекорд турнира.

Всего Роналду забил 64 гола и отдал 15 результативных передач за « » во всех турнирах.