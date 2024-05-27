«Барса» сэкономит 12 млн евро благодаря отказу Хави от компенсации за увольнение. Тренер настаивает на выплатах членам штаба – около 3 млн
Хави откажется от компенсации за увольнение из «Барселоны».
Как передает As, во вторник соглашение тренера с клубом, рассчитанное до 2025 года, будет официально расторгнуто. Благодаря отказу Хави от компенсации за увольнение «Барселона» сэкономит около 12 млн евро.
При этом Хави настаивает на полных выплатах восьмерым членам тренерского штаба, которые также покинут «Барселону» и чьи контракты также рассчитаны до 2025 года. Общая сумма компенсаций составит немногим менее 3 млн евро.
Ранее стало известно, что следующим главным тренером «Барселоны» станет Ханс Дитер-Флик.
Я верю он еще вернется в клуб его жизни
Я про отступные тренеру в случае досрочного расторжения контракта
Это человек ,которому я ответил , написал такую идею. А я лишь потроллил его с точки зрения практического применения его идеи, сказав,что : зачем прописывать отдельно то,что , просто можно изначально не прописывать
Ты, зачем-то, перевел на меня ту практику, которую я и не предлогал и не пооддерживал , а просто (в форме шутки) оценил ее целесообразность с практической точки зрения.