«Барса» сэкономит 12 млн евро благодаря отказу Хави от компенсации за увольнение. Тренер настаивает на выплатах членам штаба – около 3 млн

Теги Барселона Хави Ла Лига отставки деньги Футбол

Хави откажется от компенсации за увольнение из «Барселоны».

Как передает As, во вторник соглашение тренера с клубом, рассчитанное до 2025 года, будет официально расторгнуто. Благодаря отказу Хави от компенсации за увольнение «Барселона» сэкономит около 12 млн евро.

При этом Хави настаивает на полных выплатах восьмерым членам тренерского штаба, которые также покинут «Барселону» и чьи контракты также рассчитаны до 2025 года. Общая сумма компенсаций составит немногим менее 3 млн евро.

Ранее стало известно, что следующим главным тренером «Барселоны» станет Ханс Дитер-Флик.

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29 комментариев
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Вот тут красава, даже говорить нечего, только респект за такое 👍🏼
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Что бы не говорили про Хави, но в плане отношения к клубу он заслуживает только уважения
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Достойно.
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Хави мужчина, правильно, при переходе доплачивал катарцам, сейчас я надеюсь хоть перед штабам рассчитается Лапорта, совесть наверное осталось, ну хоть самую малость.
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Ну тут Хави поступает, как человек с большим сердцем. Особенно после того, как с ним не красиво обошлись.
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Где где, а в этой ситуации Хави молодец, мужской поступок.
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Хави человек с большой буквы дай бог чтоб на тренерском пути у него все сложилось замечательно великий человек одним словом легенда!
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Лапорта П с большой буквы
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Лапорта просто гений
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Вот бы так все, дай тебе Бог здоровья, новой должности, успехов-Лапорта. О, а если этот благородный порыв в контрактах прописать?....
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Вот он мужчина 💪🏻
Я верю он еще вернется в клуб его жизни
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✊✊
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Хави отказывается от 12 миллионов, а Флик сходу снижает зп на 30% - Лапорта наверное целый день дергает себя за ухо, чтобы проверить, не сон ли это
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Вот всегда так, вежливость и уважение воспринимают за слабость.
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Надо было Хави оставить сказал бы я, если бы взяли Маркеса или Мотту, но Флик внушает оптимизм, его Бавария была сильна, а сб Германии это исключение, там только образовывался костяк
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Стокгольмский синдром.
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Ответ Royal Watcher
Вот тут красава, даже говорить нечего, только респект за такое 👍🏼
Харден тоже на понижение зарплаты пошёл, но (якобы) есть нюанс...
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Ответ Этот Райола хочет денег
Вот бы так все, дай тебе Бог здоровья, новой должности, успехов-Лапорта. О, а если этот благородный порыв в контрактах прописать?....
Прописать то, что,просто, можно вообще не прописывать изначально?)
Я про отступные тренеру в случае досрочного расторжения контракта
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Ответ Lux_Vid Александров
А может тебя с работы на улицу выгнать. И не важно, сколько времени уйдет на поиски новой, просто пошёл нафиг и всё. И зарплату не заплатят, просто так можно же
А может читать научиться , чтобы понимать суть диалога?
Это человек ,которому я ответил , написал такую идею. А я лишь потроллил его с точки зрения практического применения его идеи, сказав,что : зачем прописывать отдельно то,что , просто можно изначально не прописывать
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Ответ Ллб
А может читать научиться , чтобы понимать суть диалога? Это человек ,которому я ответил , написал такую идею. А я лишь потроллил его с точки зрения практического применения его идеи, сказав,что : зачем прописывать отдельно то,что , просто можно изначально не прописывать
Ну а я тебе предложил подписать такой договор, по которому ты обязан, а тебе за это ничего не причитается. Всё по делу
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Ответ Lux_Vid Александров
Ну а я тебе предложил подписать такой договор, по которому ты обязан, а тебе за это ничего не причитается. Всё по делу
Да нет -- не по делу.
Ты, зачем-то, перевел на меня ту практику, которую я и не предлогал и не пооддерживал , а просто (в форме шутки) оценил ее целесообразность с практической точки зрения.
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