«Барса» сэкономит 12 млн евро благодаря отказу Хави от компенсации за увольнение. Тренер настаивает на выплатах членам штаба – около 3 млн

Хави откажется от компенсации за увольнение из «Барселоны».

Как передает As, во вторник соглашение тренера с клубом, рассчитанное до 2025 года, будет официально расторгнуто. Благодаря отказу Хави от компенсации за увольнение « » сэкономит около 12 млн евро.

При этом настаивает на полных выплатах восьмерым членам тренерского штаба, которые также покинут «Барселону» и чьи контракты также рассчитаны до 2025 года. Общая сумма компенсаций составит немногим менее 3 млн евро.

Ранее стало известно, что следующим главным тренером «Барселоны» станет Ханс Дитер-Флик.