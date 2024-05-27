Винисиус Жуниор: «Согласен выиграть ЛЧ и Кубок Америки, но чтобы Кроос получил «Золотой мяч». Больше мы не увидим Тони на поле»

Теги Сборная Бразилии по футболу Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кубок Америки Тони Кроос Золотой мяч Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор считает, что Тони Кроос заслуживает «Золотой мяч».

– Вы выигрываете Лигу чемпионов, а Тони Кроос получает «Золотой мяч». Ты бы согласился, или хочешь получить все сразу?

– Нет, нет, я бы на это подписался. Я согласен выиграть Лигу чемпионов и Кубок Америки [с Бразилией], но чтобы «Золотой мяч» достался Тони Кроосу. Это его последний сезон, мы больше не увидим его на поле, – сказал вингер «Реала» в интервью клубному телевидению.

Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Кроос – 6-й, Холанд – 11-й, Месси – 16-й

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19 комментариев
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А вот это сильно
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Утром отдавал Золотой мяч Беллингему а вечером уже Кроосу 😄
Кроос всей своей карьерой действительно его заслуживает, но посмотрим как оно будет.
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Глорики нэгрейры твердили, что Вини - борец с расизмом наплакал на ЗМ, а сам он почему-то готов даже отдать Кроосу 🤔
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Кроос может получить от УЕФА какую-нибудь специальную цацку за карьеру. Заслужил. Но баллон настолько нацеленный на пиар проект, что тут давно побеждают не достижения на поле, а заинтересованная закулиса.
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Утром Белингему, вечером Тони
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Так Винисиус и про Беллингема говорил так же. Он не самовлюбленный и это большой плюс. Еще бы не спорил со всеми, но это с возрастом придет
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Будут ли они с черепашкой, следующим летом, друг другу золотые мячи отдавать? Интересно как они сыграются.
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хитрец конечно ))
всем понятно, что если Винни реально выиграет ЛЧ и КА, то ЗМ от него точно не уйдёт никуда. Так что просто красивые речи, не более.
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Черныш так говорит как будто ему собираются отдать мяч,но он готовь подарить мяч кроссу
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Если искренне, то молодец. Но вообще подобный характер вопросов для меня удивителен, неужели можно ожидать другого ответа?
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Поддерживаю. Винисиус ещё выиграет свои ЗМ, а вот Тони заслужил давно. Но ФИФА насквозь прогнила. Месси ведут.
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Хитрый Вини. Если он выиграет ЛЧ и Копу, то Кроосу могут не дать ЗМ даже с победой Германии, проходили, их пиар на разном уровне)
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Ответ xQcoW
Глорики нэгрейры твердили, что Вини - борец с расизмом наплакал на ЗМ, а сам он почему-то готов даже отдать Кроосу 🤔
На словах он Лев Толстой
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Ответ xQcoW
Глорики нэгрейры твердили, что Вини - борец с расизмом наплакал на ЗМ, а сам он почему-то готов даже отдать Кроосу 🤔
Ладно, я умный
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Ответ slavik12345
На словах он Лев Толстой
Мало кто хотя бы на словах
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Ответ slavik12345
На словах он Лев Толстой
Ну в этом бизнесе даже такие слова дорогого стоят. Пожалуй, я стал относиться к Винисиусу лучше, чем раньше.
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