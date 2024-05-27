Винисиус Жуниор: «Согласен выиграть ЛЧ и Кубок Америки, но чтобы Кроос получил «Золотой мяч». Больше мы не увидим Тони на поле»
Винисиус Жуниор считает, что Тони Кроос заслуживает «Золотой мяч».
– Вы выигрываете Лигу чемпионов, а Тони Кроос получает «Золотой мяч». Ты бы согласился, или хочешь получить все сразу?
– Нет, нет, я бы на это подписался. Я согласен выиграть Лигу чемпионов и Кубок Америки [с Бразилией], но чтобы «Золотой мяч» достался Тони Кроосу. Это его последний сезон, мы больше не увидим его на поле, – сказал вингер «Реала» в интервью клубному телевидению.
Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Кроос – 6-й, Холанд – 11-й, Месси – 16-й
Кроос всей своей карьерой действительно его заслуживает, но посмотрим как оно будет.
всем понятно, что если Винни реально выиграет ЛЧ и КА, то ЗМ от него точно не уйдёт никуда. Так что просто красивые речи, не более.