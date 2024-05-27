Винисиус Жуниор: «Согласен выиграть ЛЧ и Кубок Америки, но чтобы Кроос получил «Золотой мяч». Больше мы не увидим Тони на поле»

Винисиус Жуниор считает, что Тони Кроос заслуживает «Золотой мяч».

– Вы выигрываете чемпионов, а получает «Золотой мяч». Ты бы согласился, или хочешь получить все сразу?

– Нет, нет, я бы на это подписался. Я согласен выиграть Лигу чемпионов и [с Бразилией], но чтобы « » достался Тони Кроосу. Это его последний сезон, мы больше не увидим его на поле, – сказал вингер «Реала» в интервью клубному телевидению.

Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Кроос – 6-й, Холанд – 11-й, Месси – 16-й