В Ineos считают, что «МЮ» не исключат из Лиги Европы из-за «Ниццы» – доля компании в «Юнайтед» не превышает 30%. Вопрос обсуждают с УЕФА

Теги Ницца Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига Европы УЕФА УЕФА бизнес Лига конференций УЕФА Джим Рэтклифф Футбол

В Ineos уверены, что «МЮ» не исключат из Лиги Европы из-за связей с «Ниццей».

Напомним, Джим Рэтклифф, выкупивший 25% акций «МЮ» в декабре прошлого года, является владельцем «Ниццы» с 2019 года. По итогам завершившегося сезона «Ницца» заняла 5-е место в Лиге 1, получив право сыграть в Лиге Европы. «МЮ» завершил сезон на 8-м месте в АПЛ и квалифицировался в ЛЕ благодаря победе в Кубке Англии.

Согласно регламенту УЕФА, если два клуба, принадлежащие одним владельцам, получают право сыграть в одном и том же еврокубковом турнире, место в нем получает команда, занявшая самое высокое место в своем внутреннем чемпионате. Если команды финишируют на одинаковых позициях, то путевка достанется той из них, у которой самый высокий коэффициент в клубном рейтинге.

«Мы осведомлены о позиции двух клубов и ведем прямой диалог с УЕФА. Мы убеждены, что у нас есть решение для следующего сезона в еврокубках», – говорится в заявлении Ineos.

Как передает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» сможет сыграть в Лиге Европы, так как доля Рэтклиффа в клубе не превышает установленный правилами порог в 30%.

В случае, если «МЮ» не позволят сыграет в Лиге Европы, клуб может быть допущен к участию в Лиге конференций согласно статье 5.04 регламента УЕФА.

25 комментариев
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Ответ Andrey_Rlv
нужно упрощать, сейчас модно держать по 2 клуба в европе. таких примеров уже масса. не думаю что Ницца которая выйдет на поле против Мю будет в потдавки играть. это будет скандалом если Редклиф их о кое чем попросит, это сразу досвидание репутация. сейчас с сетями довольно сразу все окажется на первых полосах. Уефа неочем беспокоится. На поле все ещё играет фактор футболиста.
вы не думаете, я не думаю, а потом махнёт какой-нибудь защитник Ниццы мимо мяча на последней минуте, и разговоров не оберёшься
+35
-2
+33
Когда петушился насчет Сити и Жироны и забыл про своего Джимми, бгг
+46
-31
+15
Ответ Любезный Коссутий
у Рэдклифа пакет в 25% акций МЮ. ничего не нарушают.
пункт 5.01
be involved in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club participating in a UEFA club competition; or

have any power whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club participating in a UEFA club competition.

это выдержка, но уже как минимум два пункта под подозрением, неважно, 25% или 100%
+14
-2
+12
нужно упрощать, сейчас модно держать по 2 клуба в европе. таких примеров уже масса. не думаю что Ницца которая выйдет на поле против Мю будет в потдавки играть. это будет скандалом если Редклиф их о кое чем попросит, это сразу досвидание репутация.
сейчас с сетями довольно сразу все окажется на первых полосах. Уефа неочем беспокоится. На поле все ещё играет фактор футболиста.
+14
-3
+11
Ответ Мовлид Байсалуев
а почему в ЛЧ играли РБ Лейпциг и Зальцбург?
собственно потому, что смогли доказать, что это разные структуры
+9
0
+9
у Рэдклифа пакет в 25% акций МЮ. ничего не нарушают.
+9
-4
+5
а почему в ЛЧ играли РБ Лейпциг и Зальцбург?
+2
0
+2
Ответ Andrey_Rlv
нужно упрощать, сейчас модно держать по 2 клуба в европе. таких примеров уже масса. не думаю что Ницца которая выйдет на поле против Мю будет в потдавки играть. это будет скандалом если Редклиф их о кое чем попросит, это сразу досвидание репутация. сейчас с сетями довольно сразу все окажется на первых полосах. Уефа неочем беспокоится. На поле все ещё играет фактор футболиста.
Согласен, мультиклубная система - это объективная реальность, от нее никуда не уйти
+1
0
+1
Ответ wadwill13
Скорее ниццу исключать а не мю) где больше уефа от матчей и спонсоров получит? Ответ очевиден, а про спортивный момент можно забыть давно. Пока не появится альтернатива уефа и фифа ничего не сдвинется с места. Но скорее всего договорятся о передачи прав ещё третьей компании и всё будет норм для обоих клубов.
В правилах четко прописано исключается клуб занявший в своем чемпионате более низкое место, чем другой клуб.
Кому третьей стороне? Обратно Глейзерам акции вернет?)
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Ответ Любезный Коссутий
хорошо, не возражаю. пусть не участвуют. от ЛК, надеюсь, догадаются отказаться, если в ЛЕ не допустят.
а там так не работает
в любом случае, кто-то один играет, даже если разные турниры
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Ответ Andrey_Rlv
нужно упрощать, сейчас модно держать по 2 клуба в европе. таких примеров уже масса. не думаю что Ницца которая выйдет на поле против Мю будет в потдавки играть. это будет скандалом если Редклиф их о кое чем попросит, это сразу досвидание репутация. сейчас с сетями довольно сразу все окажется на первых полосах. Уефа неочем беспокоится. На поле все ещё играет фактор футболиста.
Там где большие бабки СМИ сидят и не отсвечивают, а если без пруфов напечатать, то это аминь сразу.
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Ответ Andrey_Rlv
сми очень много в мире, не всем большие бабки перепадают. про скандал в футболе может написать и газета никогда не печатавшая про спорт даже. Контекст же другой.
и тут же она и закроется
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Ответ Under
собственно потому, что смогли доказать, что это разные структуры
понятно, спасибо
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Ответ DolJun
у ньюкасла есть шанс на еврокубки получается?
Нет. В худшем варианте поменяются с Челси местами.
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Ответ Александр Андреев
Прикольно. Рэдклифф рулит в Юнайтед, собирается поменять(и уже меняет) менеджеров на всех уровнях управления. Ставит своих людей. Однако считает, что у его компании всего доля 30% всего, а значит это не влияет типо и можно в еврокубках выступать двумя клубами? :) Когда в УЕФА просчитались, делая правила против Сити и Жироны :) Теперь, если они так чтят свои же правила, должны Юнайтед из Лиги Европы исключить :) Жду комментарии про: Лутогорцев.
Лудогорец
в конце останется только один
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