В Ineos считают, что «МЮ» не исключат из Лиги Европы из-за «Ниццы» – доля компании в «Юнайтед» не превышает 30%. Вопрос обсуждают с УЕФА
В Ineos уверены, что «МЮ» не исключат из Лиги Европы из-за связей с «Ниццей».
Напомним, Джим Рэтклифф, выкупивший 25% акций «МЮ» в декабре прошлого года, является владельцем «Ниццы» с 2019 года. По итогам завершившегося сезона «Ницца» заняла 5-е место в Лиге 1, получив право сыграть в Лиге Европы. «МЮ» завершил сезон на 8-м месте в АПЛ и квалифицировался в ЛЕ благодаря победе в Кубке Англии.
Согласно регламенту УЕФА, если два клуба, принадлежащие одним владельцам, получают право сыграть в одном и том же еврокубковом турнире, место в нем получает команда, занявшая самое высокое место в своем внутреннем чемпионате. Если команды финишируют на одинаковых позициях, то путевка достанется той из них, у которой самый высокий коэффициент в клубном рейтинге.
«Мы осведомлены о позиции двух клубов и ведем прямой диалог с УЕФА. Мы убеждены, что у нас есть решение для следующего сезона в еврокубках», – говорится в заявлении Ineos.
Как передает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» сможет сыграть в Лиге Европы, так как доля Рэтклиффа в клубе не превышает установленный правилами порог в 30%.
В случае, если «МЮ» не позволят сыграет в Лиге Европы, клуб может быть допущен к участию в Лиге конференций согласно статье 5.04 регламента УЕФА.
be involved in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club participating in a UEFA club competition; or
have any power whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club participating in a UEFA club competition.
это выдержка, но уже как минимум два пункта под подозрением, неважно, 25% или 100%
сейчас с сетями довольно сразу все окажется на первых полосах. Уефа неочем беспокоится. На поле все ещё играет фактор футболиста.
Кому третьей стороне? Обратно Глейзерам акции вернет?)
в любом случае, кто-то один играет, даже если разные турниры
в конце останется только один