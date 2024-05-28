В Ineos считают, что «МЮ» не исключат из Лиги Европы из-за «Ниццы» – доля компании в «Юнайтед» не превышает 30%. Вопрос обсуждают с УЕФА

В Ineos уверены, что «МЮ» не исключат из Лиги Европы из-за связей с «Ниццей».

Напомним, , выкупивший 25% акций «МЮ» в декабре прошлого года, является владельцем «Ниццы» с 2019 года. По итогам завершившегося сезона « » заняла 5-е место в Лиге 1, получив право сыграть в Лиге Европы. «МЮ» завершил сезон на 8-м месте в и квалифицировался в ЛЕ благодаря победе в Кубке Англии.

Согласно регламенту УЕФА, если два клуба, принадлежащие одним владельцам, получают право сыграть в одном и том же еврокубковом турнире, место в нем получает команда, занявшая самое высокое место в своем внутреннем чемпионате. Если команды финишируют на одинаковых позициях, то путевка достанется той из них, у которой самый высокий коэффициент в клубном рейтинге.

«Мы осведомлены о позиции двух клубов и ведем прямой диалог с УЕФА. Мы убеждены, что у нас есть решение для следующего сезона в еврокубках», – говорится в заявлении Ineos.

Как передает Daily Mail, « » сможет сыграть в , так как доля Рэтклиффа в клубе не превышает установленный правилами порог в 30%.

В случае, если «МЮ» не позволят сыграет в Лиге Европы, клуб может быть допущен к участию в Лиге конференций согласно статье 5.04 регламента УЕФА.