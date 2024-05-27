«Зная «Динамо», читалось, что такое могло произойти. Нет чемпионского духа, как у «Зенита». Питерцы возьмут следующий титул, скриньте». Катрич об РПЛ
Анатолий Катрич высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
– Смотрел ли матч «Краснодар» – «Динамо»?
– Нет, у нас была тренировка.
– Это спасло тебя от нервов?
– Я потом сидел вот с таким лицом [закрыв лицо руками]. Честно говоря, зная «Динамо», читалось, что такое могло произойти. Но верилось в лучшее.
– Дело в проклятии?
– Ну, не проклятие, но нет чемпионского духа пока, как у «Зенита». В это чемпионство даже не верилось, хотя оно было близко.
– А как воспитывать этот чемпионский дух? Алтунин говорил, что по молодежке все выигрывали, дух прививался.
– Это две разные вещи: молодежка и чемпионат России. Прививается только победами, через силу. Я игру не видел, но говорят, что плохо играли.
Я же еще и за «Краснодар» играл. Поэтому думал, что если не «Динамо», то хотя бы «Краснодар». Опять «Зенит». Печаль.
– Резюмируя чемпионат: уровень упал или возрос?
– Уровень «Зенита» упал. Из-за этого возросла конкуренция. Пять чемпионств подряд, мотивация падает.
– Как думаешь, как скоро в ближайшие сезоны в РПЛ будет новый чемпион?
– Кажется, что новый чемпион должен быть. Но хотя будет 100 лет «Зениту».
– Но было же 100 лет «Динамо», «Спартака»...
– Это разные вещи. У «Зенита» есть чемпионский дух, у остальных – пока не присутствует. «Зенит», скорее, выиграет. Скриньте, – рассказал экс-игрок «Динамо», «Краснодара-2», а ныне хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.
А ведь у Зенита ещё есть Кубок и Суперкубок УЕФА
Об этом на Спортс не пишут, чтобы не задеть чувства древних атлантов...
P.S. Надеюсь, "журнализдцы", пишущие слово "питерцы", будут кипеть в аду не в нормально котле, а в "котледце". И все в одном :)