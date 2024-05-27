«Зная «Динамо», читалось, что такое могло произойти. Нет чемпионского духа, как у «Зенита». Питерцы возьмут следующий титул, скриньте». Катрич об РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Анатолий Катрич Амкал Winline Медиалига Медиафутбол

Анатолий Катрич высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– Смотрел ли матч «Краснодар» – «Динамо»?

– Нет, у нас была тренировка.

– Это спасло тебя от нервов?

– Я потом сидел вот с таким лицом [закрыв лицо руками]. Честно говоря, зная «Динамо», читалось, что такое могло произойти. Но верилось в лучшее.

– Дело в проклятии?

– Ну, не проклятие, но нет чемпионского духа пока, как у «Зенита». В это чемпионство даже не верилось, хотя оно было близко.

– А как воспитывать этот чемпионский дух? Алтунин говорил, что по молодежке все выигрывали, дух прививался.

– Это две разные вещи: молодежка и чемпионат России. Прививается только победами, через силу. Я игру не видел, но говорят, что плохо играли.

Я же еще и за «Краснодар» играл. Поэтому думал, что если не «Динамо», то хотя бы «Краснодар». Опять «Зенит». Печаль.

– Резюмируя чемпионат: уровень упал или возрос?

– Уровень «Зенита» упал. Из-за этого возросла конкуренция. Пять чемпионств подряд, мотивация падает.

– Как думаешь, как скоро в ближайшие сезоны в РПЛ будет новый чемпион?

– Кажется, что новый чемпион должен быть. Но хотя будет 100 лет «Зениту».

– Но было же 100 лет «Динамо», «Спартака»...

– Это разные вещи. У «Зенита» есть чемпионский дух, у остальных – пока не присутствует. «Зенит», скорее, выиграет. Скриньте, – рассказал экс-игрок «Динамо», «Краснодара-2», а ныне хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

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16 комментариев
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Ну хоть этот без злобы и зубовного скрежета признаëт закономерность итогов чемпионата. Достоин уважения. Да и вообще пора бы успокоиться всяким Дасаевым и Газзаевым, а то только бередят раны собственные и всей многострадальной Москвы.
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+14
Зенит кстати сравнялся с Динамо по количеству Чемпионских титулов - по 11 теперь

А ведь у Зенита ещё есть Кубок и Суперкубок УЕФА

Об этом на Спортс не пишут, чтобы не задеть чувства древних атлантов...
+17
-5
+12
Зенит играет в юбилейный сезон, их не будет так кидать из-за потери двух лидеров (Малком и Кузяев), и сейчас ещё точечно усилятся. Только чудо может их остановить.
+11
-2
+9
Так я узнал о существовании медиа-игрока медиа-футбола Катрича и о том, что у него печаль. И зачем мне эта информация??
P.S. Надеюсь, "журнализдцы", пишущие слово "питерцы", будут кипеть в аду не в нормально котле, а в "котледце". И все в одном :)
+10
-2
+8
Да все практически понимают, ход футбольной истории не изменить и согласно логике и здравому смыслу Зенит должен быть и будет какое-то время чемпионом. Но хейтеры продолжают кобениться и набрасывать какахи на лучший клуб страны.
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Выдал базу
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Ну, перефразируя Черчилля- эвакуациями (операция Динамо) войну не выиграть)...
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Москва уже организуется, чтоб испортить нам праздник. Сами не могут, ищут союзников в провинции.
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как бы там ни было без еврокубков всё это возня в песочнице ...
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Ответ Jovana Jovičić
Зенит играет в юбилейный сезон, их не будет так кидать из-за потери двух лидеров (Малком и Кузяев), и сейчас ещё точечно усилятся. Только чудо может их остановить.
Да, Зенитушке нападающего и голкипера найти, и партия.
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Гений
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Чтобы иметь чемпионский дух может нужно не ошибался в каждой третьей передаче ? Может в этом проблема ?
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Дух важен, воля и всё такое. Но если играешь плохо, то играешь плохо, и дух здесь не при чём. Динамо играло плохо весной, влетело Ростову крупно, два раза по 0:2 Зениту и Спартаку в кубке, 1:2 Спартаку в чемпионате. Какой это чемпион. Краснодар по игре лучше, поэтому и выиграл. Дух был ни при чем.
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Картинки Ванги не хватает.
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