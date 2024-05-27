«Зная «Динамо», читалось, что такое могло произойти. Нет чемпионского духа, как у «Зенита». Питерцы возьмут следующий титул, скриньте». Катрич об РПЛ

Анатолий Катрич высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– Смотрел ли матч «Краснодар» – «Динамо»?

– Нет, у нас была тренировка.

– Это спасло тебя от нервов?

– Я потом сидел вот с таким лицом [закрыв лицо руками]. Честно говоря, зная «Динамо», читалось, что такое могло произойти. Но верилось в лучшее.

– Дело в проклятии?

– Ну, не проклятие, но нет чемпионского духа пока, как у «Зенита». В это чемпионство даже не верилось, хотя оно было близко.

– А как воспитывать этот чемпионский дух? Алтунин говорил, что по молодежке все выигрывали, дух прививался.

– Это две разные вещи: молодежка и чемпионат России. Прививается только победами, через силу. Я игру не видел, но говорят, что плохо играли.

Я же еще и за «Краснодар» играл. Поэтому думал, что если не «Динамо», то хотя бы «Краснодар». Опять «Зенит». Печаль.

– Резюмируя чемпионат: уровень упал или возрос?

– Уровень «Зенита» упал. Из-за этого возросла конкуренция. Пять чемпионств подряд, мотивация падает.

– Как думаешь, как скоро в ближайшие сезоны в РПЛ будет новый чемпион?

– Кажется, что новый чемпион должен быть. Но хотя будет 100 лет «Зениту».

– Но было же 100 лет «Динамо», «Спартака»...

– Это разные вещи. У «Зенита» есть чемпионский дух, у остальных – пока не присутствует. «Зенит», скорее, выиграет. Скриньте, – рассказал экс-игрок «Динамо», «Краснодара-2», а ныне хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.