Даку, Митай, Броя, 10 игроков из лиг Италии – в предварительной заявке Албании на Евро-2024

Сборная Албании опубликовала предварительную заявку на Евро-2024.

Главный тренер албанской команды огласил список из 27 футболистов, включенных в расширенный состав перед чемпионатом Европы.

В список попали 10 игроков, выступающих в Серии А и Серии B.

Вратари: («Эмполи»), Эльхан Кастрати (« »), Симон Симони (« »), («Брентфорд»).

Защитники: Насер Алийи («Волунтари»), Арлинд Айети (ЧФР), Иван Балиу («Райо Вальекано»), Берат Джимшити («Аталанта»), Эльсеид Хюсай («Лацио»), Ардиан Исмайли («Эмполи»), Мараш Кумбула («Сассуоло»), Энеа Михай («Фамаликан»), Марио Митай («Локомотив»).

Полузащитники: Амир Абраши («Грассхоппер»), Кристьян Аслани («Интер»), Недим Байрами («Сассуоло»), Медон Бериша («Лечче»), Клаус Гьясула («Дармштадт»), Кязим Лячи («Спарта» Прага), Эрнест Мучи («Бешикташ»), Ульбер Рамадани («Лечче»).

Нападающие: Ясир Асани («Кванчжу»), Армандо Броя («Челси», в аренде в «Фулхэме»), Мирлинд Даку («Рубин»), Арбер Ходжа («Динамо» Загреб), Рей Манай («Сивасспор»), Таулянт Сефери («Бани Яс»).

Сборная Албании на Евро-2024 сыграет в группе B, где встретится с Италией, Хорватией и Испанией.

В первом туре албанцы сыграют против Италии. Матч состоится 15 июня в Дортмунде.