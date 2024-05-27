Даку, Митай, Броя, 10 игроков из лиг Италии – в предварительной заявке Албании на Евро-2024

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Сборная Албании опубликовала предварительную заявку на Евро-2024.

Главный тренер албанской команды Силвиньо огласил список из 27 футболистов, включенных в расширенный состав перед чемпионатом Европы.

В список попали 10 игроков, выступающих в Серии А и Серии B.

Вратари: Этрит Бериша («Эмполи»), Эльхан Кастрати («Читтаделла»), Симон Симони («Айнтрахт»), Томас Стракоша («Брентфорд»).

Защитники: Насер Алийи («Волунтари»), Арлинд Айети (ЧФР), Иван Балиу («Райо Вальекано»), Берат Джимшити («Аталанта»), Эльсеид Хюсай («Лацио»), Ардиан Исмайли («Эмполи»), Мараш Кумбула («Сассуоло»), Энеа Михай («Фамаликан»), Марио Митай («Локомотив»).

Полузащитники: Амир Абраши («Грассхоппер»), Кристьян Аслани («Интер»), Недим Байрами («Сассуоло»), Медон Бериша («Лечче»), Клаус Гьясула («Дармштадт»), Кязим Лячи («Спарта» Прага), Эрнест Мучи («Бешикташ»), Ульбер Рамадани («Лечче»).

Нападающие: Ясир Асани («Кванчжу»), Армандо Броя («Челси», в аренде в «Фулхэме»), Мирлинд Даку («Рубин»), Арбер Ходжа («Динамо» Загреб), Рей Манай («Сивасспор»), Таулянт Сефери («Бани Яс»).

Сборная Албании на Евро-2024 сыграет в группе B, где встретится с Италией, Хорватией и Испанией.

В первом туре албанцы сыграют против Италии. Матч состоится 15 июня в Дортмунде.

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8 комментариев
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В огненную группу попали,выйти из этой группы смерти будет сложно
+3
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+3
Ответ Тохир Анваров
В огненную группу попали,выйти из этой группы смерти будет сложно
Выйти?! Да тут набрать одно очко будет сложно, а вы про выйти.
+2
0
+2
Матчи в этой группе огонь быть обещают, и кто знает, не факт, что последнее место займёт в ней Албания
+1
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+1
Спартак купи Даку, готовый нап в основу вместо Соболя
+1
-1
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Албанская составляющая из Швейцарии посолиднее выглядит.
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Ответ Caniball
Выйти?! Да тут набрать одно очко будет сложно, а вы про выйти.
Не соглашусь с вами. Иногда в крупных турнирах бывают темные лошадки и большие команды частенько проваливаются.
0
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0
Ответ Тохир Анваров
Не соглашусь с вами. Иногда в крупных турнирах бывают темные лошадки и большие команды частенько проваливаются.
Запомнили, вернемся после группового этапа. Мой прогноз 1,5 очка меньше, ваш - больше. Посмотрим чей прогноз окажет точнее.
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Ответ Caniball
Запомнили, вернемся после группового этапа. Мой прогноз 1,5 очка меньше, ваш - больше. Посмотрим чей прогноз окажет точнее.
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