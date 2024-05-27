Даку, Митай, Броя, 10 игроков из лиг Италии – в предварительной заявке Албании на Евро-2024
Сборная Албании опубликовала предварительную заявку на Евро-2024.
Главный тренер албанской команды Силвиньо огласил список из 27 футболистов, включенных в расширенный состав перед чемпионатом Европы.
В список попали 10 игроков, выступающих в Серии А и Серии B.
Вратари: Этрит Бериша («Эмполи»), Эльхан Кастрати («Читтаделла»), Симон Симони («Айнтрахт»), Томас Стракоша («Брентфорд»).
Защитники: Насер Алийи («Волунтари»), Арлинд Айети (ЧФР), Иван Балиу («Райо Вальекано»), Берат Джимшити («Аталанта»), Эльсеид Хюсай («Лацио»), Ардиан Исмайли («Эмполи»), Мараш Кумбула («Сассуоло»), Энеа Михай («Фамаликан»), Марио Митай («Локомотив»).
Полузащитники: Амир Абраши («Грассхоппер»), Кристьян Аслани («Интер»), Недим Байрами («Сассуоло»), Медон Бериша («Лечче»), Клаус Гьясула («Дармштадт»), Кязим Лячи («Спарта» Прага), Эрнест Мучи («Бешикташ»), Ульбер Рамадани («Лечче»).
Нападающие: Ясир Асани («Кванчжу»), Армандо Броя («Челси», в аренде в «Фулхэме»), Мирлинд Даку («Рубин»), Арбер Ходжа («Динамо» Загреб), Рей Манай («Сивасспор»), Таулянт Сефери («Бани Яс»).
Сборная Албании на Евро-2024 сыграет в группе B, где встретится с Италией, Хорватией и Испанией.
В первом туре албанцы сыграют против Италии. Матч состоится 15 июня в Дортмунде.