Бернарду сможет уйти из «Ман Сити» за 50 млн евро летом 2024-го. Это пропишут в новом контракте

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Бернарду Силва деньги Футбол

В новом контракте Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» будут отступные.

Как сообщил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV, в новом соглашении Силвы с «Манчестер Сити» будет прописана опция, согласно которой он сможет покинуть клуб за 50 миллионов евро следующим летом.

Ранее стало известно, что Бернарду согласился продлить контракт с «Манчестер Сити» до лета 2026 года. Срок его нынешнего соглашения рассчитан до лета 2025-го.

В прошлом сезоне, по итогам которого «Ман Сити» оформил требл, Силва забил 7 голов и сделал 7 результативных передач в 55 матчах за клуб во всех турнирах. В этом сезоне у него нет результативных действий в двух играх за «Сити».

Полную статистику 29-летнего атакующего полузащитника можно изучить здесь.

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15 комментариев

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Katalan
То есть Сити не хочет чтобы он ушел в 2025 и поэтому продлевает контракт до 2026, но оставляя в контракте отступные 50 млн. (что по нынешним временам вообще не деньги) которые будут работать в 2024?

Какое-то бред
+19
-3
+16
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Unknown Forusha
Ответ f0mk4
Как-то маловато, хотя бы 80 надо прописать
Думаю это было условие Бернарду чтобы ман сити не завышал цену
+6
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rej1sta
Ответ Илья Каптюг
источник - каталонская газета. вот и весь бред
А давно у вас el chiringuito каталонской газетой стала?)
Один из главных рупоров Мадрида)
+9
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Никита Алексеев
Рычаги на низком старте
+9
-7
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djok911
Договорились вероятно. Бернарду мог уходить в это окно, но при травме Де Брейне им нужен игрок в креатив, вот и пошли на мировую
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diz07
Ответ f0mk4
Как-то маловато, хотя бы 80 надо прописать
Кому надо?)
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Илья Каптюг
Ответ Katalan
То есть Сити не хочет чтобы он ушел в 2025 и поэтому продлевает контракт до 2026, но оставляя в контракте отступные 50 млн. (что по нынешним временам вообще не деньги) которые будут работать в 2024? Какое-то бред
источник - каталонская газета. вот и весь бред
+10
-9
+1
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Тухель
Ответ djok911
Договорились вероятно. Бернарду мог уходить в это окно, но при травме Де Брейне им нужен игрок в креатив, вот и пошли на мировую
Куда Бернарду мог уходить в этом году? В ПСЖ? Ну так ПСЖ не хотел платить 80 млн за португальца, а больше вариантов и не было. А с великой схемой аренда, а потом оплата ПСЖ может обращаться в Бенфику и Монако, а МС это не устраивает.
+2
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f0mk4
Как-то маловато, хотя бы 80 надо прописать
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Александр Денисов
Хорошая цена за такого игрока
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Кино Музыка
И ведь продадут. Продажа игроков на сходе формы освоена идеально.
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dimslav
50 чтобы хватило у Барселоны, видимо, есть договоренность
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Висита Эльмурзаев
50млн за 30 летнего игрока вполне норм, и это намного облегчит работу для МС и Бернарду, если захочет уйти.
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TravenS
25 из которых уйдут игроку и его агентам 😅
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