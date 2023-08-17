Бернарду сможет уйти из «Ман Сити» за 50 млн евро летом 2024-го. Это пропишут в новом контракте

В новом контракте Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» будут отступные.

Как сообщил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV, в новом соглашении Силвы с «Манчестер Сити» будет прописана опция, согласно которой он сможет покинуть клуб за 50 миллионов евро следующим летом.

Ранее стало известно, что согласился продлить контракт с «Манчестер Сити» до лета 2026 года. Срок его нынешнего соглашения рассчитан до лета 2025-го.

В прошлом сезоне, по итогам которого « » оформил требл, Силва забил 7 голов и сделал 7 результативных передач в 55 матчах за клуб во всех турнирах. В этом сезоне у него нет результативных действий в двух играх за «Сити».

Полную статистику 29-летнего атакующего полузащитника можно изучить здесь.

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