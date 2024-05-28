«Я не гонюсь за рекордами – рекорды гонятся за мной». Роналду о 35 голах за сезон в лиге Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Футбол

Криштиану Роналду прокомментировал свой бомбардирский рекорд в саудовской лиге.

В заключительном туре чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (3:1) Криштиану сделал дубль, забив 34-й и 35-й голы за «Аль-Наср» в сезоне. Португалец установил новый рекорд лиги по голам за сезон, обойдя форварда «Аль-Иттихада» Абдерразака Амдаллу.

«Я не гонюсь за рекордами – это рекорды гонятся за мной», – написал Роналду.

Роналду первым в истории стал лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран

39 комментариев
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Стэтхэм для нищих
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Какой же позор.
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когда я смотрю на тебя я вижу черты лица. когда ты смотришь на меня - ты видишь лицо черта.
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Ответ ZarvuR2020
Ауф
Все мои верблюды говорят: "Ауфъ"
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Ауф
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Ответ MonkeyMeister
Какой же позор.
Он всегда таким был
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9 лет в Испании - две выигранные ЛаЛиги. Поэтому Перес его и выгнал из Реала. У Винисиуса уже больше выигранных чемпионатов, чем у "покорителя Испании" Роналду ))
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+3
Ответ Вальдано
Одно и тоже 40 лет.. Придумал бы что-нибудь креативное про свои псевдорекорды... Мозги малолетнего.. Хе.. 🤭
Одно и тоже 40 лет.. Рекорд за рекордом, в каждой лиге лучший... Что-нибудь креативное бы придумал, надоел уже!
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Поэтому я и набиваю стату в чемпионате стоячих верблюдов…
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Ответ Кефтеме
А что думают про это его боты , ой фанаты (извините) 🤭
Они не умеют думать.. И проигрывать тоже.. Им же хуже.. Выглядят ослами.. Хе..
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Ответ FortMinor
умные мысли гонятся за ним, но он быстрее
... хотя он не бежит) 🤭🤭🤭
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Ответ evgeniiios
Да чел, такой позор конечно)) врагу не пожелаешь такой жизни
Какой "такой"?
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Ответ Ramin Mamedov
не гоняюсь за рекордами, просто по приколу в ничего не значащем матче команды жопу рвал)
Лицемер ещё тот..
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Ответ banchik1
Ну вот я вообще не являюсь поклонником Криша, но, может, это и называется профессионализм?
Профессионал не будет играть в 40 лет в ничего не значащих матчах перед самим ЧЕ.. Травму можно получить на ровном месте.. Пропуск предсезонки перед ЧМ и, как следствие, позорный вылет от Марокко показал, что он непрофессионал, а идиот.. Бодибилдеры не нужны в футболе.. Кто-то видел его в последнее время бегающим кроссы в рваном ритме?.. А ведь это основа прессинга в матче и выносливости?.. Его пресс и прошлые заслуги нафиг никому не нужны на поле... Именно поэтому его Тен Хаг и выпер из МЮ.. И в Европе он стал никому не нужен.. Factos.. Хе..
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Ответ Ramin Mamedov
не гоняюсь за рекордами, просто по приколу в ничего не значащем матче команды жопу рвал)
Ну вот я вообще не являюсь поклонником Криша, но, может, это и называется профессионализм?
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Ответ Саша Вжухов
Почему "великий бомбардир" Роналду, установил бомбардирский рекорд только в кебаб-лиге? А в АПЛ, Ла Лиге, Сериа А не потянул? 🤔
Зато в ЛЧ потянул
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Ответ Саша Вжухов
Почему "великий бомбардир" Роналду, установил бомбардирский рекорд только в кебаб-лиге? А в АПЛ, Ла Лиге, Сериа А не потянул? 🤔
лига чемпионов самый топовый турнир в мире.
и Криш там король
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Ответ Саша Вжухов
Все мои верблюды говорят: "Ауфъ"
И со всей дури плюнули...
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Они гонятся за тобой, чтобы ты показал им дорогу к Златану
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Неудачная попытка закосплеить великого Ибру. Это его фраза, и возмездие придет очень скоро.
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I don’t like the drugs, but the drugs like me
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