«Я не гонюсь за рекордами – рекорды гонятся за мной». Роналду о 35 голах за сезон в лиге Саудовской Аравии
Криштиану Роналду прокомментировал свой бомбардирский рекорд в саудовской лиге.
В заключительном туре чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (3:1) Криштиану сделал дубль, забив 34-й и 35-й голы за «Аль-Наср» в сезоне. Португалец установил новый рекорд лиги по голам за сезон, обойдя форварда «Аль-Иттихада» Абдерразака Амдаллу.
«Я не гонюсь за рекордами – это рекорды гонятся за мной», – написал Роналду.
Роналду первым в истории стал лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран
и Криш там король