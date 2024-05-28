Ла Лига о частичном удовлетворении иска Суперлиги: «Решение суда не касается отмененного проекта Суперлиги. Вся футбольная экосистема заявила, что ей не нужна такая модель»
Ла Лига отреагировала на решение суда по иску Суперлиги к УЕФА и ФИФА.
Сегодня суд Мадрида постановил, что УЕФА и ФИФА должны «прекратить антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем», а также обязывает их «немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий».
«Сегодня Ла Лига получила решение от Арбитражного суда Мадрида № 17, который, в соответствии с декабрьским решением Европейского суда, не поддерживает Суперлигу. Постановление суда подчеркивает, что процедура не распространяется на отмененный проект Суперлиги и, кроме того, признает изменения, внесенные УЕФА в правила проведения соревнований в 2022 году.
Арбитражный суд Мадрида ясно дал понять: «Учитывая, что Суперлига, первоначально предложенная в иске, то есть в соответствии с первоначальным проектом, изложенным в иске, была отменена ее инициаторами, связанные с ней запросы также должны быть отклонены».
В постановлении также говорится, что в будущем взыскания не могут быть наложены, поскольку «признать обратное означало бы принять своего рода защиту или предварительное одобрение любого футбольного соревнования, которое может быть представлено заявителями, а это неприемлемо».
Как всегда утверждала Ла Лига, дискуссия о проекте Суперлиги должны проходить в контексте европейской футбольной экосистемы, которая неоднократно и коллективно выступала против Суперлиги от лица национальных лиг, клубов, игроков, болельщиков, государственные учреждения и т.д.
Суд недвусмысленно заявляет: «Мы столкнулись с конфликтом нормативных актов, который затрагивает организационную модель футбола; участники должны будут впоследствии изменить и адаптировать ее. Это не означает, что разрешение на проведение каких-либо соревнований является предметом данной процедуры – это скорее основа для создания системы свободной конкуренции при организации футбольных соревнований».
Споры о Суперлиге не новы, и нынешнее решение суда не является серьезным вызовом нелегитимности проекта. Как добавляет судья в своем постановлении, «суд уже заявлял бесчисленное количество раз, что разрешение на проект Суперлиги не запрашивалось и не будет принято», вопреки заявлениям Суперлиги и связанных с ней СМИ.
Помимо этого решения, вся футбольная экосистема, включая болельщиков, игроков, тренеров, лиги, федерации и клубы, громко и недвусмысленно заявила, что ей не нужна модель, которая закрепляет участие нескольких привилегированных клубов, ограничивает доступ к вершинам европейского футбола закрытой элитой и создает разрыв. Этот спорт должен быть открыт для всех.
Фактически, 26 из 27 членов Европейского союза (за исключением Испании, правительство которой теперь должно четко изложить свою позицию) недавно подписали документ, защищающий европейскую спортивную модель, основанную на принципах солидарности, спортивных заслуг и социального воздействия спорта, явно подчеркивая фундаментальную важность взаимосвязи результатов сезона в национальных лигах и европейских соревнований. Проект Суперлиги явно этому противоречит.
Создание лиги с целью принести пользу самым богатым клубам и сосредоточить власть в руках небольшого числа привилегированных команд также приведет к потере десятков тысяч рабочих мест и резкому сокращению налоговых поступлений по всему континенту. Согласно экспертному отчету, подготовленному KPMG, такой проект, как Суперлига, приведет к потере 55% глобальных доходов Ла Лиги и ее клубов и поставит под угрозу отрасль, которая создает более 194 000 рабочих мест и приносит 8,39 млрд евро налогов в год, что составляет 1,44% испанского ВВП», – говорится в заявлении Ла Лиги.
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