Ла Лига о частичном удовлетворении иска Суперлиги: «Решение суда не касается отмененного проекта Суперлиги. Вся футбольная экосистема заявила, что ей не нужна такая модель»

Ла Лига отреагировала на решение суда по иску Суперлиги к УЕФА и ФИФА.

Сегодня суд Мадрида постановил, что и должны «прекратить антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем», а также обязывает их «немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий».

«Сегодня Ла Лига получила решение от Арбитражного суда Мадрида № 17, который, в соответствии с декабрьским решением Европейского суда, не поддерживает Суперлигу. Постановление суда подчеркивает, что процедура не распространяется на отмененный проект Суперлиги и, кроме того, признает изменения, внесенные УЕФА в правила проведения соревнований в 2022 году.

Арбитражный суд Мадрида ясно дал понять: «Учитывая, что Суперлига, первоначально предложенная в иске, то есть в соответствии с первоначальным проектом, изложенным в иске, была отменена ее инициаторами, связанные с ней запросы также должны быть отклонены».

В постановлении также говорится, что в будущем взыскания не могут быть наложены, поскольку «признать обратное означало бы принять своего рода защиту или предварительное одобрение любого футбольного соревнования, которое может быть представлено заявителями, а это неприемлемо».

Как всегда утверждала Ла Лига, дискуссия о проекте Суперлиги должны проходить в контексте европейской футбольной экосистемы, которая неоднократно и коллективно выступала против Суперлиги от лица национальных лиг, клубов, игроков, болельщиков, государственные учреждения и т.д.

Суд недвусмысленно заявляет: «Мы столкнулись с конфликтом нормативных актов, который затрагивает организационную модель футбола; участники должны будут впоследствии изменить и адаптировать ее. Это не означает, что разрешение на проведение каких-либо соревнований является предметом данной процедуры – это скорее основа для создания системы свободной конкуренции при организации футбольных соревнований».

Споры о Суперлиге не новы, и нынешнее решение суда не является серьезным вызовом нелегитимности проекта. Как добавляет судья в своем постановлении, «суд уже заявлял бесчисленное количество раз, что разрешение на проект Суперлиги не запрашивалось и не будет принято», вопреки заявлениям Суперлиги и связанных с ней СМИ.

Помимо этого решения, вся футбольная экосистема, включая болельщиков, игроков, тренеров, лиги, федерации и клубы, громко и недвусмысленно заявила, что ей не нужна модель, которая закрепляет участие нескольких привилегированных клубов, ограничивает доступ к вершинам европейского футбола закрытой элитой и создает разрыв. Этот спорт должен быть открыт для всех.

Фактически, 26 из 27 членов Европейского союза (за исключением , правительство которой теперь должно четко изложить свою позицию) недавно подписали документ, защищающий европейскую спортивную модель, основанную на принципах солидарности, спортивных заслуг и социального воздействия спорта, явно подчеркивая фундаментальную важность взаимосвязи результатов сезона в национальных лигах и европейских соревнований. Проект Суперлиги явно этому противоречит.

Создание лиги с целью принести пользу самым богатым клубам и сосредоточить власть в руках небольшого числа привилегированных команд также приведет к потере десятков тысяч рабочих мест и резкому сокращению налоговых поступлений по всему континенту. Согласно экспертному отчету, подготовленному KPMG, такой проект, как Суперлига, приведет к потере 55% глобальных доходов Ла Лиги и ее клубов и поставит под угрозу отрасль, которая создает более 194 000 рабочих мест и приносит 8,39 млрд евро налогов в год, что составляет 1,44% испанского ВВП», – говорится в заявлении Ла Лиги.