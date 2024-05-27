Жиру об уходе из «Милана»: «Никогда не забуду эти три сезона, пение болельщиков навсегда останется в моем сердце. Спасибо клубу, тренеру и партнерам – меня приняли в семью»

Оливье Жиру эмоционально высказался о своем уходе из «Милана».

Матч с «Салернитаной» в прошедшую субботу стал для 38-летнего нападающего последним в составе « ». Летом Жиру перейдет в «Лос-Анджелес» из МЛС.

«Прежде всего, хочу поблагодарить клуб за доверие, сказать спасибо тренерам и всем людям, которые приняли меня как брата в этой семье. Я также хочу поблагодарить тренера за его доверие и поддержку, которые он оказал мне в трудные времена, когда было очень важно оставаться вместе.

Первый год был невероятен, эти эмоции были одними из самых ярких в моей карьере, и я хочу поблагодарить всех товарищей по команде, без которых я не смог бы добиться успеха. Мы команда, мы семья, спасибо вам, парни!

Это пение [болельщиков] навсегда останется в моем сердце, и, как уже говорили мы с Симоном [ ], в детстве мы мечтали об этом «Милане», и теперь мы прошли путь, которым гордимся. Я очень благодарен и никогда не забуду эти три сезона. Вперед, «Милан»!» – сказал Жиру, обращаясь к болельщикам после матча.