Жиру об уходе из «Милана»: «Никогда не забуду эти три сезона, пение болельщиков навсегда останется в моем сердце. Спасибо клубу, тренеру и партнерам – меня приняли в семью»

Теги Милан серия А Италия болельщики Симон Кьер Оливье Жиру Футбол

Оливье Жиру эмоционально высказался о своем уходе из «Милана».

Матч с «Салернитаной» в прошедшую субботу стал для 38-летнего нападающего последним в составе «Милана». Летом Жиру перейдет в «Лос-Анджелес» из МЛС.

«Прежде всего, хочу поблагодарить клуб за доверие, сказать спасибо тренерам и всем людям, которые приняли меня как брата в этой семье. Я также хочу поблагодарить тренера за его доверие и поддержку, которые он оказал мне в трудные времена, когда было очень важно оставаться вместе.

Первый год был невероятен, эти эмоции были одними из самых ярких в моей карьере, и я хочу поблагодарить всех товарищей по команде, без которых я не смог бы добиться успеха. Мы команда, мы семья, спасибо вам, парни!

Это пение [болельщиков] навсегда останется в моем сердце, и, как уже говорили мы с Симоном [Кьером], в детстве мы мечтали об этом «Милане», и теперь мы прошли путь, которым гордимся. Я очень благодарен и никогда не забуду эти три сезона. Вперед, «Милан»!» – сказал Жиру, обращаясь к болельщикам после матча.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Футболист вызывающий искренне уважение ) отличная карьера, супер голы) топ одним словом
+21
0
+21
в своё время удивлялся, нафига его покупает Арсенал, как же я ошибался и как было жалко когда он уходил из Арсенала. и за Францию прилично играл
+10
0
+10
Оливье многое сделал для Милана, делая разницу. Блестящий центр форвард!!!
+9
-1
+8
Суперфорвард!
+2
0
+2
Жиру безусловно легенда💪.
Его гол скорпионом запомнится как один из лучших голов в истории футбола.
+2
0
+2
я его фанат с 2011, ставил на Монпелье часто тогда )
0
0
0
Жиру конечно топ и карьера тоже топ
0
0
0
даже не знаю что круче в карьере Жиру - чемпионство с Монпелье или с Миланом)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий