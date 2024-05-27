Радимов об ударе Максименко в пах Пересу: «Это красная. Судьи либо не знают правил, либо не хотят им следовать. А Мажич скажет, что у нас охеренное судейство»

Владислав Радимов оценил эпизод с Александром Максименко и Матиасом Пересом.

В матче 30-го тура Мир между « » и «Спартаком» (0:0) ногами задел голову Максименко – в ответ вратарь « » ударил соперника кулаком в пах. Момент был изучен с помощью ВАР, но судья Сергей Иванов решил не удалять и показал ему желтую карточку.

«Я думаю, что ВАР уже был в отпуске и судья вообще просмотрел. Но как? Это красная карточка. Мяча нет в игре. Удар кулаком человека. Неважно, куда он попал. В яйца, в голову. Какая разница? В правилах это написано.

Тут варианта два. Либо судьи не знают правила, либо не хотят следовать им в данной ситуации. Это квинтэссенция всего нашего чемпионата. Что хочу, то ворочу.

Сейчас будет экспертно-бестолковая комиссия, как она там называется…. Которая признает, что Максименко ударил футболиста «Оренбурга» с недостаточной силой для красной карточки. Так они напишут и оправдают его, да? Потом скажет [глава департамента судейства РФС] Мажич, что у нас охеренное судейство. Ну все, вопрос закрыт», – сказал бывший игрок «Зенита».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»