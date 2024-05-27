Радимов об ударе Максименко в пах Пересу: «Это красная. Судьи либо не знают правил, либо не хотят им следовать. А Мажич скажет, что у нас охеренное судейство»

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия судьи Оренбург Милорад Мажич Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Александр Максименко Матиас Перес II брань ЭСК РФС контент Футбол

Владислав Радимов оценил эпизод с Александром Максименко и Матиасом Пересом.

В матче 30-го тура Мир РПЛ между «Оренбургом» и «Спартаком» (0:0) Перес ногами задел голову Максименко – в ответ вратарь «Спартака» ударил соперника кулаком в пах. Момент был изучен с помощью ВАР, но судья Сергей Иванов решил не удалять Максименко и показал ему желтую карточку.

«Я думаю, что ВАР уже был в отпуске и судья вообще просмотрел. Но как? Это красная карточка. Мяча нет в игре. Удар кулаком человека. Неважно, куда он попал. В яйца, в голову. Какая разница? В правилах это написано.

Тут варианта два. Либо судьи не знают правила, либо не хотят следовать им в данной ситуации. Это квинтэссенция всего нашего чемпионата. Что хочу, то ворочу.

Сейчас будет экспертно-бестолковая комиссия, как она там называется…. Которая признает, что Максименко ударил футболиста «Оренбурга» с недостаточной силой для красной карточки. Так они напишут и оправдают его, да? Потом скажет [глава департамента судейства РФС] Мажич, что у нас охеренное судейство. Ну все, вопрос закрыт», – сказал бывший игрок «Зенита».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

24 комментария
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Это красная и дисква на шесть матчей...была бы игроку Зенита
+16
-9
+7
Экспертно-бестолковая комиссия😅
+6
-1
+5
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Надо было по идее удалить обоих, один кулаками машет, второй с открытыми шипами летит во вратаря.
Перес задел случайно, это видно на повторе
+7
-2
+5
Но админресурс у Зенита, не перепутайте!
+7
-5
+2
100% красная
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Соболев
Если бы это был игрок зенита то поставили бы пенальти и удалили вратаря . А если бы был вратарь зенита,то удалили бы игрока
Ну и как оно, в параллельной реальности?
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Соболев
Если бы это был игрок зенита то поставили бы пенальти и удалили вратаря . А если бы был вратарь зенита,то удалили бы игрока
После этого сезона гнать на Зенит в разрезе судейства - неактуально и даже глупо.
+1
0
+1
Ответ Slavnov
Само собой, сам Дмитрий Анатольевич комментирует успехи команды,2 человек в стране, да и другие крупные фигуры российской власти,олигархата не отстают
Ну да, Лаврову некогда говорить, он Квинси из тюрьмы вытаскивает, что аж уже целое липовое дело слепили об уходе от налогов на всякий случай.
+2
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+1
Перес ногами задел голову Максименко – в ответ вратарь «Спартака» ударил соперника кулаком в пах...-ну хорошо хоть за огнестрел не схватились, а то бы точно красную схлопотали!
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"Мажич скажет, что у нас охеренное судейство"

А мы скажем что у нас охеренный заголовок.
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Ответ Groznyi2024
Это красная и дисква на шесть матчей...была бы игроку Зенита
За удар по яйцам в конфронтационной манере.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Надо было по идее удалить обоих, один кулаками машет, второй с открытыми шипами летит во вратаря.
Даже если так, как это противоречит словам Радимова об уровне судейства?
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Ответ Pro_Zenit_7
Экспертно-бестолковая комиссия😅
Экспертно-киздобольская комиссия
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Ответ Slavnov
2 красных, он со всего размаха, ногами, въехал в руки максименко,по тв картинке аж мне больно стало
Ну не знаю, мне кажется Пересу было больней 😁
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Ответ Slavnov
2 красных, он со всего размаха, ногами, въехал в руки максименко,по тв картинке аж мне больно стало
Этому нет оправдания. Ну а ты продолжай оправдывать этого бездаря
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