Роналду побил рекорд саудовской лиги по голам за сезон – 35
Криштиану Роналду побил рекорд саудовской лиги по голам за сезон.
Форвард «Аль-Насра» оформил дубль в матче против «Аль-Иттихада» в заключительном 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:0, второй тайм). Эти голы стали для Роналду 34-м и 35-м в нынешнем сезоне лиги.
Португалец побил рекорд по количеству голов в саудовской лиге за один сезон, установленный в сезоне-2018/19 – тогда форвард «Аль-Иттихада» Абдерразак Амдалла также забил 34 гола.
Подробная статистика Криштиану доступна здесь.
Месси - Лионель.
Хет-трик Роналду: Абха, Аль-Таи, Аль-Вахда.
Месси в сезоне 23/24 10 матчей, 854 минут, 10 голов, 9 передач.
Секта португальца воистину сильна верой в своего божка.
35 голов - рекорд :))
1) С острого угла (отмененный)
https://youtu.be/CWLLc4eSFAQ?si=EyzuTTaFv1EQBRr6&t=102
2) С угла вратарской (отмененный)
https://youtu.be/CWLLc4eSFAQ?si=scCmzqpkhNhM2S_g&t=221
3) Оттуда же
https://youtu.be/CWLLc4eSFAQ?si=KF2Fa6auTIiCx0wX&t=265
4) Головой после углового
https://youtu.be/4Rpi3-HAsIk?si=TmReJGlj8epLS5iX&t=54
"Надо напрягаться не меньше". И много напрягаются футболисты Аль-Хиляля и Аль-Насра?)
Каждый матч избиение, просто битва любителей