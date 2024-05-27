Роналду побил рекорд саудовской лиги по голам за сезон – 35

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Абдерразак Амдалла Футбол

Криштиану Роналду побил рекорд саудовской лиги по голам за сезон.

Форвард «Аль-Насра» оформил дубль в матче против «Аль-Иттихада» в заключительном 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:0, второй тайм). Эти голы стали для Роналду 34-м и 35-м в нынешнем сезоне лиги.

Португалец побил рекорд по количеству голов в саудовской лиге за один сезон, установленный в сезоне-2018/19 – тогда форвард «Аль-Иттихада» Абдерразак Амдалла также забил 34 гола.

Подробная статистика Криштиану доступна здесь.

151 комментарий
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Митрович составил достойную конкуренцию, но Роналду это просто главная голевая машина в истории футбола. В АПЛ, Ла Лиге, Серии А везде становился лучшим бомбардиром и теперь в СА. Так же лучший бомбардир в истории Реала, ЛЧ, и национальных сборных. Просто Зверь!💪
+198
-27
+171
Ответ Папа Футбола
Митрович составил достойную конкуренцию, но Роналду это просто главная голевая машина в истории футбола. В АПЛ, Ла Лиге, Серии А везде становился лучшим бомбардиром и теперь в СА. Так же лучший бомбардир в истории Реала, ЛЧ, и национальных сборных. Просто Зверь!💪
Только вот Митрович моложе лет на 10 и даже этого недостаточно, чтобы конкурировать с КР7 🇵🇹
+112
-22
+90
Роналду - очередной рекорд.
Месси - Лионель.
+128
-65
+63
Ответ Иван Есев
И это в сезоне, когда конкуренцию ему составляют Бензема, Неймар, Митрович, а не работники макдака.
Не, ну если Неймар конкуренцию составляет, то я тоже среди конкурентов. С Бензема тоже в голос, чудак уже пол года хочет свалить оттуда.
+39
-11
+28
И это в сезоне, когда конкуренцию ему составляют Бензема, Неймар, Митрович, а не работники макдака.
+56
-28
+28
Удивительно то, как сложилась карьера у КриРо. Я помню был какой то обзор в нулевых про МанЮнайтед где он играл и там я просто увидел его фамилию. Я тогда еще подумал неужто очередной Роналдо) Как показало время он превзошёл его) Из такого скромного паренька с чёлочкой в легенду) И всё путем плодотворного упорства и тренировок
+24
-2
+22
Ответ Роман
Роналду - очередной рекорд. Месси - Лионель.
Хет-трик Месси: Копа Америка, Финалиссима, чемпионат мира.
Хет-трик Роналду: Абха, Аль-Таи, Аль-Вахда.
+34
-16
+18
Ответ Роман
Роналду - очередной рекорд. Месси - Лионель.
Мегарекорд! Рональду почти так же крут , как Абреразак Абдалла.
+24
-8
+16
В МЛС по 70 голов забивал бы.И это только в первом круге!
+24
-11
+13
Через десять лет,когда меня спросят что делает Роналду - я отвечу забивает!⚽️
+16
-4
+12
Ждём 1000 голов за карьеру💪🇵🇹
+19
-8
+11
Ответ Роман
Роналду - очередной рекорд. Месси - Лионель.
Месси вместо игры сходил на встречу с Видом Смитом☝️
+17
-8
+9
Где бы он не был пишет историю. Человек легенда.
+11
-2
+9
Открываем 25 лучших бомбардиров Саудовской Лиги: там Мальком, Митрович, Бензема, Мане, Талиска, Дембеле. Открываем список МЛС: Месси, Суарес и ноунеймы из южной и центральной Америк. Вопросы??
+17
-8
+9
И это в 139 лет!
+17
-10
+7
Ответ Муканов Арманбек
Прошло 2 сезона и 7Хаг и КР7 бьют рекорды но есть нюансы
Хаг взял трофей, старейший кубок в мире, Криш - коммерческую жестянку у арабских полулюбителей. Есть нюанс?
+15
-8
+7
Ответ Роман
Роналду - очередной рекорд. Месси - Лионель.
А Месси 16-й на ЗМ 🤣😳
+21
-14
+7
Ответ Роман
Роналду - очередной рекорд. Месси - Лионель.
Криштиану в сезоне 23/24 30 матчей, 2574 минуты на поле, 33 гола, 11 передач (без последнего матча).
Месси в сезоне 23/24 10 матчей, 854 минут, 10 голов, 9 передач.
Секта португальца воистину сильна верой в своего божка.
+11
-4
+7
Великий КриРо.От Казахстана до Аргентины известный как лучший футболист мира
+16
-9
+7
Гооооооооооолллллллллллллллллллллл
35 голов - рекорд :))
+9
-3
+6
Ответ Папа Футбола
Митрович составил достойную конкуренцию, но Роналду это просто главная голевая машина в истории футбола. В АПЛ, Ла Лиге, Серии А везде становился лучшим бомбардиром и теперь в СА. Так же лучший бомбардир в истории Реала, ЛЧ, и национальных сборных. Просто Зверь!💪
Сейчас вылезит хейтер и напишет там легко забивать. Но на вопрос почему тогда любой другой игрок не забьёт столько же не ответит и исчезнет)
+9
-3
+6
Сегодняшние голы КриРо:
1) С острого угла (отмененный)
https://youtu.be/CWLLc4eSFAQ?si=EyzuTTaFv1EQBRr6&t=102
2) С угла вратарской (отмененный)
https://youtu.be/CWLLc4eSFAQ?si=scCmzqpkhNhM2S_g&t=221
3) Оттуда же
https://youtu.be/CWLLc4eSFAQ?si=KF2Fa6auTIiCx0wX&t=265
4) Головой после углового
https://youtu.be/4Rpi3-HAsIk?si=TmReJGlj8epLS5iX&t=54
+5
0
+5
Ответ server34
Бензема хочет свалить, потому что не потянул. Бензема, как и многие прльзователи этого сайта, жертва стереотипов о Саудовской лиге. По факту же в этой лиге надо напрягаться не меньше, чем в Европе и в полноги арабов обыгрывать точно не получится. Но, такие как Бензема почему-то считали, что смогут забивать на одном классе.
Какие стереотипы? СА в лучшем случае в двадцатку чемпионатов входит и то не факт, смотрел я пару раз этот чемп. Сплошная беготня на физухе туда-сюда без центра поля. Чемпионат топовым не станет от того, что 3 команды накупили пенсионеров из Европы. Ну а Бензема да, поехал просто миллионы зарабатывать и отдыхать, а когда ему арабы предъявили за игру, расплакался и захотел уйти. В любом чемпионате, где бы это не было нужно напрягаться чтоб результат был, тоже мне открытие
+5
0
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Очередной рекорд за плечами уникума и гения игры Криштиану Роналду! Просто уму не постижимо!🏆🔥🎉
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Ответ Роман
Роналду - очередной рекорд. Месси - Лионель.
Да, просто скромный чемпион мира, которому до фонаря лиги песчаных верблюдов.
+9
-5
+4
Мотивация на запредельном уровне!!! И это в 39 лет!!!
+6
-2
+4
Ответ server34
Бензема хочет свалить, потому что не потянул. Бензема, как и многие прльзователи этого сайта, жертва стереотипов о Саудовской лиге. По факту же в этой лиге надо напрягаться не меньше, чем в Европе и в полноги арабов обыгрывать точно не получится. Но, такие как Бензема почему-то считали, что смогут забивать на одном классе.
Когда челы на серьёзе пишут "Бензема не потянул" хочется просто закрыть комментарии и больше не открывать. ЛЧ тянул, Испанию тянул, а топовый чемпионат СА не потянул. Может ему просто не хочется там играть? Стадионы, климат, инфраструктура в городе. Все игроки бегут из этой лиги, деньги того не стоят когда даже в футбол там скучно играть. Тем более он явно не бедствует, смотреть на этот колхоз и руки у любого опускаются. Это у Криша мотивация голы забивать, рекорды, а у Бензема мотивация какая? Купить себе верблюда?

"Надо напрягаться не меньше". И много напрягаются футболисты Аль-Хиляля и Аль-Насра?)
Каждый матч избиение, просто битва любителей
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Прошло 2 сезона и 7Хаг и КР7 бьют рекорды но есть нюансы
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в ближайшие пару часов эта ветка будет пристанищем всех мессифанов, тут они будут прояснять, кто в футболе папка и какие рекорды важные, а какие нет, будьте осторожны, друзья
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Величайший за всю историю футбола!
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