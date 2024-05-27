Роналду побил рекорд саудовской лиги по голам за сезон – 35

Криштиану Роналду побил рекорд саудовской лиги по голам за сезон.

Форвард « » оформил дубль в матче против «Аль-Иттихада» в заключительном 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:0, второй тайм). Эти голы стали для 34-м и 35-м в нынешнем сезоне лиги.

Португалец побил рекорд по количеству голов в саудовской лиге за один сезон, установленный в сезоне-2018/19 – тогда форвард « » также забил 34 гола.

Подробная статистика Криштиану доступна здесь.