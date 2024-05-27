«Зенит» продлит контракт с Марио, если он восстановится до начала предсезонки («РБ Спорт»)
«Зенит» готов продлить контракт с Марио Фернандесом.
По информации «РБ Спорт», защитник подпишет новое соглашение с клубом, если восстановится после травм до начала предсезонной подготовки.
Текущий контракт Марио Фернандеса с «Зенитом» действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 33-летний защитник провел 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика – здесь.
Даже опыт не может компенсировать подсевшую с возрастом физику и появившуюся травматичность.
Но когда он в порядке, тайм может отыграть на своём старом уровне.
ЗПР