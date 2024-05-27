«Зенит» продлит контракт с Марио, если он восстановится до начала предсезонки («РБ Спорт»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес Футбол

«Зенит» готов продлить контракт с Марио Фернандесом.

По информации «РБ Спорт», защитник подпишет новое соглашение с клубом, если восстановится после травм до начала предсезонной подготовки.

Текущий контракт Марио Фернандеса с «Зенитом» действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 33-летний защитник провел 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика – здесь.

54 комментария
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Ответ alessandroma
А ЦСКА поздравил свою легенду с завоеванием трофея?
На следующей неделе открывают памятник перед стадионом.
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А ЦСКА поздравил свою легенду с завоеванием трофея?
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Какой вообще смысл в этом, учитывая, что скорее всего подписывают Волкова и возвращается из аренды Адамов? смысл в стольких пз?
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Абсолютно бесполезный пассажир,который кроме негативных эмоций ничего не вызывает
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Не понимал этого трансфера, когда он состоялся. Тем более не понимаю его продления.
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Мне б такую работу. на больничном сидишь, миллионы капают
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Нафига, а главное зачем? Ноль пользы, даже когда он здоровый.
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Марио сейчас и 5 лет назад - совершенно разные игроки.

Даже опыт не может компенсировать подсевшую с возрастом физику и появившуюся травматичность.

Но когда он в порядке, тайм может отыграть на своём старом уровне.
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Ответ Groznyi2024
Мы так коней чтоли троллим?
Это уже ваш Иуда, делайте с ним, что хотите
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Ответ Дмитрий9779
Алип же😁
А, точно. Это был гениальный мув, как я забыл то
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Мы так коней чтоли троллим?
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Итого на правом фланге защиты Караваев, Фернандес, потенциально Волков, из аренды возвращаются Сутормин и Адамов. На левом Дуглас Сантос и Артур 🗿
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Нафиг он нужен? Старый уже, с лишним весом и не играет толком.
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Ответ St. Jimmy
Итого на правом фланге защиты Караваев, Фернандес, потенциально Волков, из аренды возвращаются Сутормин и Адамов. На левом Дуглас Сантос и Артур 🗿
Алип же😁
+3
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Ответ Дмитрий Шиянов
Это уже ваш Иуда, делайте с ним, что хотите
Да всем зенитчикам вообще плевать на этого конского бразила, он что есть, что нет
+7
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Ответ Лол Лолов
Какой вообще смысл в этом, учитывая, что скорее всего подписывают Волкова и возвращается из аренды Адамов? смысл в стольких пз?
Соглесен с вами посмотрим как они сыграют в новом сезоне
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Ответ alessandroma
А ЦСКА поздравил свою легенду с завоеванием трофея?
Ну сами взяли лишь бы армейцам нагадить. Вот теперь и страдайте, лол)
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Покупка Фернандеса изначально выглядела как закрытие старого гештальта. Игрок-то уже не тот. Его единственная функция - это раздражать болельщиков ЦСКА. Даже тот же Адамов интереснее.
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Ответ St. Jimmy
А, точно. Это был гениальный мув, как я забыл то
Алип центральный защитник и сыграл пару матчей на фланге потому что больше играть было некому.
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Ответ kilo_gilo
Абсолютно бесполезный пассажир,который кроме негативных эмоций ничего не вызывает
Зачем брали? ЦСКА нагадить?
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Какой игрок, такой и клуб.
ЗПР
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Не нужен. Берут же Волкова с паспортом.
+2
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Не надо пожалуйста
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Ответ ОттоДракула
На следующей неделе открывают памятник перед стадионом.
В виде кентавра.
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Фууу
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Ответ Вольдемар Непутёвый
Жирный Марио тоже паспортист ))
Я знаю. Но и говорю: зачем он нужен, если берут молодого паспортиста?
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Ответ Игорь Новиков
Не нужен. Берут же Волкова с паспортом.
Жирный Марио тоже паспортист ))
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Ответ St. Jimmy
Итого на правом фланге защиты Караваев, Фернандес, потенциально Волков, из аренды возвращаются Сутормин и Адамов. На левом Дуглас Сантос и Артур 🗿
И Сантоса двинуть можно на правый фланг для смещения в центр)
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Он не нужен если берут Волкова
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Ответ St. Jimmy
Итого на правом фланге защиты Караваев, Фернандес, потенциально Волков, из аренды возвращаются Сутормин и Адамов. На левом Дуглас Сантос и Артур 🗿
Надо будет - Караваев слева сыграет.
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