«Зенит» продлит контракт с Марио, если он восстановится до начала предсезонки («РБ Спорт»)

«Зенит» готов продлить контракт с Марио Фернандесом.

По информации «РБ Спорт», защитник подпишет новое соглашение с клубом, если восстановится после травм до начала предсезонной подготовки.

Текущий контракт Марио Фернандеса с «Зенитом» действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 33-летний защитник провел 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика – здесь.