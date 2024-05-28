Винисиус о том, что съест перед финалом ЛЧ: «Пасту с картофельным пюре»

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Питание Футбол

Винисиус Жуниор рассказал, что будет есть перед финалом Лиги чемпионов.

«С каждым матчем я прогрессирую, и думаю, что сейчас я в своей лучшей форме. [В финале] нет фаворитов, это будет очень сложный матч. 

Перед финалом я съем пасту с картофельным пюре», – сказал бразильский вингер «Реала».

Мадридский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов. Матч состоится 1 июня. 

Анчелотти о том, что съест перед финалом ЛЧ: «Брокколи, лосось и паста. Часок вздремнуть не помешает, если получится»

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24 комментария
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Эмм… а паста с картофельным пюре это как?
+20
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+20
Ответ Верховный Лорд
Эмм… а паста с картофельным пюре это как?
Дикий народ, с пюре нужно есть котлетки)
+19
-2
+17
Какая гадость!
+14
-4
+10
Итальянцы вышли из чата
+9
0
+9
Ответ Верховный Лорд
Эмм… а паста с картофельным пюре это как?
То есть и с макарошками, и с пюрешкой)))
+7
0
+7
Ответ Верховный Лорд
Эмм… а паста с картофельным пюре это как?
Вот так примерно:

https://www.cookaround.com/ricetta/Pasta-con-crema-di-patate-stracciatella-e-crudo.html

Углеводный загруз. Еще и сыра можно добавить, ветчины, неплохо в теории
+4
-1
+3
Ответ Верховный Лорд
Ужас какой)
Ты поторопись...
+2
0
+2
Ну тогда надо у всех игроков Реала уже спросить что они съедят раз спросили у Анчелотти и Винисиуса)
+2
0
+2
Держите в курсе. Очень важный заголовок.
+3
-2
+1
Азар: Крошку-картошку.
+1
0
+1
Ответ igls54
Какая гадость!
Не нравится-не ешь
+4
-3
+1
Ответ Антон Буянкин
То есть и с макарошками, и с пюрешкой)))
Ужас какой)
+1
0
+1
Почему только новость о Винисиусе? Что съест Родриго, Рюдигер, Куртуа, Беллингем, Ройс, Санчо, Зюле, Хуммельс?
Почему мы должны знать, что будет есть только он? И половина ленты вот таким забито🤦🏼‍♂️
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Когда не определился, чего хочешь - картошку или макароны
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Ответ Виталий Губарев
Ну тогда надо у всех игроков Реала уже спросить что они съедят раз спросили у Анчелотти и Винисиуса)
Здесь нет, но ещё у Камавинги успели уточнить
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Чистый углеводный удар, ещё сахаром посыпать) но энергии добавит точно, уж не ему о лишней калорийности переживать
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В детстве ел такую ультрауглеводную кашу, от бедности естессно.
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Зубную?
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Анчелотти: мама мия... Паста ди патата? Странно, очень странно.
Не ну на самом деле сочетание вполне себе сытное.
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Тесто с картошкой? Похоже на вареники.
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Ну за пюрешку респект
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Что?лол
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