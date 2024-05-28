Винисиус о том, что съест перед финалом ЛЧ: «Пасту с картофельным пюре»

Винисиус Жуниор рассказал, что будет есть перед финалом Лиги чемпионов.

«С каждым матчем я прогрессирую, и думаю, что сейчас я в своей лучшей форме. [В финале] нет фаворитов, это будет очень сложный матч.

Перед финалом я съем пасту с картофельным пюре», – сказал бразильский вингер « ».

Мадридский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» в финале чемпионов. Матч состоится 1 июня.

Анчелотти о том, что съест перед финалом ЛЧ: «Брокколи, лосось и паста. Часок вздремнуть не помешает, если получится»