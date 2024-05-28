Винисиус о том, что съест перед финалом ЛЧ: «Пасту с картофельным пюре»
Винисиус Жуниор рассказал, что будет есть перед финалом Лиги чемпионов.
«С каждым матчем я прогрессирую, и думаю, что сейчас я в своей лучшей форме. [В финале] нет фаворитов, это будет очень сложный матч.
Перед финалом я съем пасту с картофельным пюре», – сказал бразильский вингер «Реала».
Мадридский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов. Матч состоится 1 июня.
Анчелотти о том, что съест перед финалом ЛЧ: «Брокколи, лосось и паста. Часок вздремнуть не помешает, если получится»
https://www.cookaround.com/ricetta/Pasta-con-crema-di-patate-stracciatella-e-crudo.html
Углеводный загруз. Еще и сыра можно добавить, ветчины, неплохо в теории
Почему мы должны знать, что будет есть только он? И половина ленты вот таким забито🤦🏼♂️
Не ну на самом деле сочетание вполне себе сытное.